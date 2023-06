Trump comparaît au palais de justice de Miami

L’ancien président a plaidé non coupable de 37 chefs d’entrave, de fausses déclarations et de mauvaise gestion de documents classifiés

L’ancien président américain Donald Trump a comparu mardi devant un tribunal de Miami, en Floride, pour une première audience après avoir été accusé de mauvaise gestion de documents gouvernementaux. Trump a plaidé non coupable et soutient que l’acte d’accusation de 37 chefs d’accusation est un « stalinien » tentative du président Joe Biden d’écarter son principal rival politique.

Le cortège de Trump est arrivé au palais de justice de Wilkie D Ferguson mardi après-midi, conduisant sous terre avant que Trump ne soit arrêté et interpellé. Alors qu’il se rendait au tribunal, Trump a posté sur sa plateforme Truth Social : « L’un des jours les plus tristes de l’histoire de notre pays. Nous sommes une nation en déclin !!! »

De petits groupes de partisans et d’opposants de l’ancien président se sont rassemblés devant le bâtiment en agitant des drapeaux et des pancartes. Aucune violence ni affrontement n’ont été signalés.

Trump a plaidé non coupable, comme on s’y attendait.

En savoir plus Biden est « stalinien » – Trump

Les accusations portées contre Trump ont été dévoilées vendredi, à la suite d’une enquête de plusieurs mois menée par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith. L’enquête a commencé par un raid du FBI sur le domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride en août dernier, au cours duquel des agents ont récupéré des cartons de papiers gouvernementaux, certains contenant prétendument des renseignements sur des pays étrangers.

Trump fait face à 31 chefs d’accusation « rétention volontaire » de documents classifiés en vertu de la loi sur l’espionnage, et six autres chefs d’accusation, dont entrave à la justice et fausses déclarations. Les violations de la loi sur l’espionnage entraînent jusqu’à 10 ans de prison, tandis que certaines accusations d’entrave entraînent jusqu’à 20 ans.

L’ancien président soutient qu’il n’a rien fait de mal et qu’il avait le pouvoir de déclassifier les documents avant de les emmener en Floride depuis la Maison Blanche. S’adressant à des partisans en Géorgie samedi, Trump a accusé Biden de « essayer d’emprisonner son principal opposant politique, tout comme ils l’ont fait dans la Russie stalinienne ou dans la Chine communiste. »

Trump, qui dirige actuellement Biden dans les sondages les plus récents, a décrit Smith comme un « partisans sans foi ni loi » diriger un « Travail à succès politique » contre lui.

Le favori républicain a également souligné la mauvaise gestion par le président Joe Biden de documents classifiés – dont des boîtes ont été trouvées à plusieurs endroits, y compris son garage dans le Delaware plus tôt cette année – comme preuve qu’il est injustement poursuivi.

EN SAVOIR PLUS: Snowden intervient dans l’inculpation de Trump

Pendant ce temps, Trump fait également face à des accusations criminelles d’État à New York pour avoir prétendument falsifié des documents commerciaux et fait l’objet de deux enquêtes criminelles: l’une concernant ses efforts présumés pour annuler sa défaite électorale de 2020 en Géorgie, et l’autre se concentrant sur son rôle présumé dans à l’origine de l’émeute de janvier 2021 à Capitol Hill.