Trump claque Biden sur les bombes à fragmentation pour l’Ukraine – News 24

L’ancien président américain a exhorté son successeur à mettre fin à la « folie » de la guerre

En envoyant des bombes à fragmentation à Kiev, le gouvernement américain « nous entraînant plus loin vers la Troisième Guerre mondiale », l’ancien président américain Donald Trump a mis en garde mardi.

Président Joe Biden « devrait essayer de mettre fin à la guerre et d’arrêter les horribles morts et destructions causées par une administration incompétente », Trump a déclaré dans un communiqué publié sur sa plateforme Truth Social.

Le 45e président américain s’est opposé à l’utilisation d’armes à sous-munitions pour des raisons humanitaires et stratégiques, soulignant le fait que les munitions non explosées « tuera et mutilera des hommes, des femmes et des enfants ukrainiens innocents pendant des décennies à venir », longtemps après la fin de la guerre.

Trump a également appelé la déclaration de Biden, faite dans une interview avec Fareed Zakaria de CNN au cours du week-end, selon laquelle des armes à sous-munitions étaient envoyées parce que les États-Unis n’avaient plus d’obus d’artillerie conventionnels de 155 mm. Si c’est vrai, a rétorqué Trump, cela « ne fait que souligner davantage l’urgence de désamorcer immédiatement ce conflit sanglant, dangereux et incontrôlable. »

« Cela signifie certainement que nous ne devrions pas envoyer à l’Ukraine nos derniers stocks à un moment où nos propres arsenaux, selon Crooked Joe Biden, sont si dangereusement diminués », a ajouté l’ancien président, arguant que la politique de Biden de « guerre sans fin » en Ukraine a « très affaibli » les Etats Unis.















« Joe Biden nous entraîne inutilement et dangereusement dans la Troisième Guerre mondiale, ce qui serait un cauchemar au-delà de l’imagination – l’effacement ! » a déclaré Trump.

Trump, qui est actuellement en tête des sondages pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024, s’est engagé à atteindre « la paix par la force » une fois qu’il reprendra ses fonctions après les prochaines élections.

La Maison Blanche a annoncé la semaine dernière qu’elle enverrait des obus d’artillerie à munitions conventionnelles améliorées à double usage (DPICM) à l’Ukraine. Le sous-secrétaire à la Défense pour la politique, Colin Kahl, a déclaré aux journalistes que le danger que les munitions, qui sont interdites dans plus de 100 pays, représentent pour les civils a été diminué car une victoire russe dans le conflit serait bien pire. Il a également accusé la Russie d’avoir utilisé les armes en Ukraine.

Moscou a démenti les allégations américaines. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré mardi que si des armes à sous-munitions américaines arrivaient en Ukraine, l’armée russe répondrait avec ses propres armes équivalentes qui sont « beaucoup plus efficace » et « divers. »

L’offre américaine d’armes à sous-munitions a été condamnée par l’ONU, des alliés de l’OTAN tels que le Royaume-Uni, le Canada et l’Espagne, ainsi que des membres du propre parti de Biden à la Chambre des représentants des États-Unis.

« Soit les bombes à fragmentation sont mauvaises, soit elles ne le sont pas. Vous ne pouvez pas déterminer la valeur d’une bombe à fragmentation en fonction de qui explose », a-t-il ajouté. a déclaré mardi le comédien et animateur de podcast Russell Brand.