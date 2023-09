Trump cite le procès pour fraude civile à New York pour récolter des fonds pour les élections

« Après quatre arrestations simulées, des mises en accusation et même une photo d’identité qui n’ont pas réussi à me briser, un juge démocrate tente maintenant de détruire mon entreprise familiale », a déclaré Trump dans un courriel adressé à son comité conjoint de collecte de fonds.

Donald Trump a fustigé vendredi son prochain civil à New York fraude procès et ses quatre affaires pénales en cours alors qu’il demandait à ses partisans de faire un don à sa campagne présidentielle de 2024 avant une échéance financière clé.

Le dernier appel aux donateurs de Trump est intervenu quelques jours après qu’un juge ait déclaré Trump, deux de ses fils et la Trump Organization responsables de fraude pour avoir surestimé la valeur de plusieurs propriétés immobilières, y compris son club de Mar-a-Lago en Floride.

Le juge Arthur Engoron, dans la même ordonnance, a annulé les licences commerciales de plusieurs sociétés Trump dans l’État de New York et a déclaré qu’il nommerait un séquestre pour gérer leur dissolution. Trump envisage de faire appel de cette décision.

Trump et les autres accusés doivent être jugés à partir de lundi devant la Cour suprême de Manhattan sur les autres réclamations dans le cadre d’un procès intenté par la procureure générale de New York, Letitia James.

Le procureur général réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts et une ordonnance interdisant à Trump, Donald Trump Jr. et Eric Trump de diriger une entreprise dans l’État.

Trump fait face à des accusations criminelles devant les tribunaux des États de New York et de Géorgie, ainsi que devant les tribunaux fédéraux de Washington, DC et de Floride. Il a plaidé non coupable dans ces affaires.

Dans deux de ces cas, en Géorgie et à Washington, Trump est accusé de crimes liés à sa tentative d’annuler sa défaite à la réélection de 2020 face au président Joe Biden en 2020.