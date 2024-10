Trump cite l’accord d’immunité de Clarence Thomas pour tenter de rejeter ses poursuites à Washington

Juge Clarence Thomas a aidé Donald Trump faire rejeter son affaire de documents classifiés. Maintenant le Candidat républicain à la présidentielleLes avocats de Donald Trump veulent le même résultat dans son autre affaire fédérale, celle alléguant une ingérence dans les élections de 2020.

Mais ils ne devraient pas s’attendre au même résultat – du moins pas en première instance, ni même au premier niveau d’appel.

Lorsque la juge de district américaine Aileen Cannon rejeté Dans l’affaire des documents de Trump le 15 juillet, au motif que le conseiller spécial Jack Smith avait été nommé illégalement, la personne nommée par Trump a cité l’accord de Thomas le 1er juillet dans l’affaire Trump c. États-Unis, l’appel dans lequel la Cour Roberts a accueilli l’ancien président. large immunité pénale dans l’affaire de subversion électorale fédérale. La légalité de la nomination de Smith n’était pas en cause dans l’appel d’immunité, mais Thomas a quand même écrit séparément pour la remettre en question. Cela a aidé le juge de Floride à justifier légalement sa décision quelques semaines plus tard, que Smith conteste devant la 11e Cour d’appel des États-Unis. (Trump a plaidé non coupable dans les deux cas.)

Avec le cas des élections de retour au tribunal de première instanceTrump est en faisant valoir que la décision de la Haute Cour l’immunise contre toute poursuite – et il conteste également la nomination de Smith. Sa requête, déposée jeudi auprès de la juge de district américaine Tanya Chutkan à Washington, nomme Thomas 19 fois. Citant également Cannon, les avocats de Trump a écrit ça « un tribunal de district a émis un avis approfondi et bien motivé qui s’appuyait en partie sur l’accord du juge Thomas. »

Mais il existe un précédent dans le circuit DC bloquant spécifiquement l’argument de nomination soutenu par Cannon. Un précédent de la Cour suprême le bloque sans doute aussi. Mais à court terme, le précédent de DC signifie que l’argument de la nomination de Trump ne devrait pas aboutir avec Chutkan ou en appel à Washington.

Toutefois, dans les affaires de Floride et de Washington DC, la Cour suprême peut avoir le dernier mot. Il est vrai que seul Thomas a soulevé la question de la nomination dans l’affaire de l’immunité. Que pourrait cela signifie qu’il est le seul à s’en soucier, mais nous ne pouvons en être sûrs que si le problème est directement présenté aux juges. Ainsi, la tentative de Trump de soulever la question à Washington rappelle que, s’il perd les élections et donc le pouvoir de mettre fin à ses affaires fédérales, la question de la nomination se cache dans les affaires jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce (ou décide de ne pas le faire).

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com