Trump cible LeBron James et les athlètes trans (VIDEO)

L’ancien président américain a déclaré qu’il était “irrespectueux envers les femmes” de permettre aux “hommes” de pratiquer leur sport

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu’il avait ignoré les conseils de ses consultants politiques cette semaine en critiquant les athlètes trans dans le cadre d’une longue tirade à Washington DC.

S’exprimant lors d’un sommet America First Agenda, Trump a lancé sa diatribe en disant: “Au fait, nous ne devrions pas autoriser les hommes à pratiquer des sports féminins. C’est tellement irrespectueux envers les femmes”, qui a été accueilli par de vifs applaudissements.

“[It’s just] tellement fou,” Trump a continué. “Cela vous montre simplement ce que tous ces génies politiques – j’ai tous ces consultants, tous ces grands, grands – ‘Monsieur, ne dites pas que c’est très controversé'” il s’est éteint.

“Je viens de le dire, j’ai pensé que ce serait peut-être le bon moment,” Trump a fait remarquer, notant que son commentaire lui avait valu son “la plus grosse main” de toute la soirée.

Dans une autre partie largement partagée de son apparence qui est devenue virale, Trump a proposé qu’il serait “le plus grand entraîneur de basket féminin de l’histoire” s’il pouvait convaincre l’icône des LA Lakers, LeBron James, de se présenter sur le terrain pour lui.

“Je n’aime pas LeBron James, j’aime beaucoup mieux Michael Jordan” Trump a noté.

“Mais j’irais jusqu’à LeBron James… [and] Je dirais : ‘LeBron, as-tu déjà eu envie d’être une femme ?’ Parce que ce que j’aimerais que tu fasses, c’est jouer dans mon équipe que je suis en train de construire.”

“J’aurai la plus grande équipe de l’histoire, ils ne perdront jamais. Personne ne s’approchera à moins de 70 points de cette équipe”, Trump s’est vanté.

Donald Trump dit qu’il demanderait à LeBron James s’il a le moindre désir d’être une femme pour qu’il puisse jouer dans son équipe féminine de basket 😳 pic.twitter.com/omHO408mgw — Pas de Jumper (@nojumper) 27 juillet 2022

Trump aurait également fait référence à l’haltérophile trans néo-zélandais Laurel Hubbard et à la nageuse UPenn Lia Thomas, qui ont déjà participé à l’équipe masculine de l’université Ivy League mais ont battu une série de records dans son équipe féminine la saison dernière, sans les mentionner directement.

À un moment donné, Trump s’est également moqué des haltérophiles trans en prétendant qu’il était incapable de soulever des poids.

Ailleurs dans le sport, Trump est actuellement le sujet de conversation du golf où son parcours à Bedminster, New Jersey – qui était auparavant privé d’accueillir le championnat PGA en raison des émeutes du Capitole en janvier 2021 – recevra un événement de la controversée série sur invitation LIV soutenue par l’Arabie saoudite.

Trump a exhorté les golfeurs rebelles potentiels à prendre l’argent de la ligue séparatiste et à s’abstenir de faire preuve de loyauté envers le “très déloyal” PGA que certaines stars de haut niveau ont déjà fui pour rejoindre le LIV.

Cette semaine également, Trump et sa femme Melania ont assisté à une soirée de bienvenue de LIV Golf à New York où le célèbre rappeur des années 2000 Nelly s’est produit et Trump a rencontré les golfeurs rebelles tels que Dustin Johnson et Bryson DeChambeau ainsi que leurs proches.

Pour avoir rejoint le LIV, les joueurs ont vu leur adhésion à la PGA déchirée et ne pourront pas représenter les États-Unis à la Ryder Cup l’année prochaine, comme le Suédois Henrik Stenson qui a été démis de ses fonctions de capitaine européen pour avoir pris 40 millions de livres sterling ( 48,5 millions de dollars) frais de signature du LIV.

À la veille du prochain événement LIV au cours de Trump, un groupe de victimes du 11 septembre s’est à nouveau attaqué à Trump et l’a accusé de “déshonorer l’Amérique” et étant un “la honte totale” pour animer la compétition.

“Nous sommes absolument consternés par cette décision. Nous sommes vraiment contrariés et frustrés”, a déclaré Brett Eagleson, président de 9/11 Justice et fils de John Bruce Eagleson qui a été tué dans la tour sud du World Trade Center le 11 septembre 2001, au Daily Mail.

Trump a admis ouvertement à CNN : “J’ai passé un marché avec eux” et a appelé les Saoudiens “de très bonnes personnes”.

“Ce sont des gens très bien” Trump a en outre affirmé.

“[LIV CEO] Greg Norman a été un parfait gentleman, vous savez, et il voulait faire ça depuis des années et maintenant il a les bons soutiens parce que, vous savez, [the Saudi money] est illimité.

“Ils peuvent bien faire le travail. Je pense que lorsque vous mettez en place un prix de 6 ou 7 millions de dollars pour la première place, je pense que beaucoup de gens vont se présenter, pour être honnête avec vous”, Trump a prédit.

Le prochain tournoi sur invitation de LIV Golf aura lieu à Bedminster du 29 au 31 juillet et sera disputé par un total de 48 joueurs en lice pour 25 millions de dollars en prix.