Trump cherche l’approbation de l’UAW tout en critiquant les véhicules électriques et Biden dans le Michigan

À un moment donné, Trump a déclaré que les véhicules électriques ne le dérangeaient pas, mais il estime que les consommateurs devraient pouvoir choisir entre de tels véhicules ainsi que les modèles traditionnels à essence et diesel. Il a condamné l’objectif de Biden de faire en sorte que la moitié des véhicules neufs vendus d’ici 2030 soient des véhicules électriques, ainsi que la dépendance actuelle de l’industrie automobile à l’égard de la Chine pour les batteries et autres composants.

Trump, le favori républicain dans la course à la présidentielle de 2024, a encouragé à plusieurs reprises l’UAW à le soutenir au cours de son discours d’environ une heure. Il l’a fait en se moquant du président Joe Biden et en promettant de sauver l’industrie automobile américaine de ce qu’il a décrit comme étant anéanti dans les années à venir en raison des politiques démocrates actuelles, y compris la promotion des véhicules électriques.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a vivement critiqué Trump et sa visite au Michigan après avoir comparu avec Biden sur une ligne de piquetage de l’UAW mardi après-midi dans la banlieue de Détroit.

Le dirigeant syndical au franc-parler avait précédemment dénoncé les antécédents de Trump auprès des syndicats de l’automobile et critiqué le fait que la visite de Trump mercredi aurait lieu dans une entreprise non syndiquée appelée Drake Enterprises.

« Je trouve une ironie pathétique que l’ancien président organise un rassemblement de membres syndiqués dans une entreprise non syndiquée », a déclaré Fain dans une interview mardi. soirée sur CNN. « Tout ce que vous avez à faire est de regarder son palmarès – son palmarès parle de lui-même. »

Alors que l’UAW a historiquement soutenu les démocrates, y compris Biden en 2020, Fain retient le soutien du syndicat au président, qui s’est présenté comme le « président le plus pro-syndical de l’histoire américaine, en raison des préoccupations concernant les véhicules électriques ».

Fain, sur la ligne de piquetage avec Biden au Willow Run Redistribution Center, a qualifié le président de rejoindre le piquet de « moment historique ». Mais il n’a pas officiellement soutenu le commandant en chef pour l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Fain a déclaré à plusieurs reprises qu’il pensait qu’une autre présidence de Trump serait un « désastre », mais l’ancien président a gagné le soutien de nombreux syndicalistes de base.

Brian Pannebecker, un retraité qui a travaillé plus de 30 ans chez Chrysler et Ford, est un fervent partisan de Trump. Il a déclaré que l’UAW et les travailleurs de l’automobile devraient soutenir Trump en raison de sa politique commerciale passée et de sa position sur les véhicules électriques.

« Donald Trump n’imposerait pas ce type de mandat aux entreprises ou aux consommateurs », a-t-il déclaré lors du rassemblement de mercredi.