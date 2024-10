Trump cherche à s’implanter à Scranton

SCRANTON, Pennsylvanie — L’ancien président Donald Trump s’est aventuré mercredi sur le terrain du président Joe Biden, dans le but de faire monter le score auprès des électeurs de la classe ouvrière dont il aura besoin pour reconquérir la Maison Blanche.

Alors que Biden n’est plus sur la liste des démocrates, Trump parie qu’il peut gagner plus de voix dans la région rougissante du nord-est de la Pennsylvanie, où le président a été élevé.

Dans un complexe sportif caverneux non loin de l’autoroute Président Biden, Trump a livré le message économique que sa campagne – et les militants républicains locaux – croient avoir emporté dans une région qui a souffert du déclin industriel. Ses promesses de réduire de moitié les coûts de l’énergie et de laisser les travailleurs « fracturation, fracturation, fracturation » ont suscité des ovations enthousiastes de la foule, tout comme ses appels à mettre fin aux impôts sur tout, des pourboires à la sécurité sociale en passant par le paiement des heures supplémentaires. Et il a lancé de sombres avertissements selon lesquels les travailleurs syndiqués « n’auront aucun emploi » s’ils ne votent pas pour lui.

Trump a tenté sans succès d’arracher Scranton et le comté environnant de Lackawanna aux griffes de Biden et des démocrates lors de deux élections consécutives. Mais les républicains sont désormais optimistes quant au fait que Trump puisse faire des percées dans le coin nord-est de cet État critique sans Biden sur le bulletin de vote – convaincus que la vice-présidente Kamala Harris n’a pas la même influence parmi les démocrates les plus conservateurs de la région qui sont depuis longtemps fidèles à « Scranton Joe.

« Ce quartier est encore majoritairement catholique, toujours majoritairement conservateur. Nous avons ce que nous appelions les démocrates de Reagan, ou le défunt gouverneur. [Robert] Les démocrates de Casey, qui étaient soit pro-armes, soit pro-vie, ont toujours voté démocrate », a déclaré Vince Galko, un stratège républicain de la région de Scranton.

« Ils auraient probablement donné une voix de plus à Biden », a déclaré Galko. « Je ne suis pas sûr qu’ils vont donner ce vote à Harris. »

Trump et Harris sont pratiquement à égalité en Pennsylvanie. Mais la région entourant Scranton, dans la partie nord-est de l’État charnière, abrite de nombreux électeurs blancs de la classe ouvrière qui se sont fortement tournés vers Trump et le Parti républicain ces dernières années. La région charbonnière historique possédait autrefois un mouvement syndical fier et une industrie manufacturière en plein essor. Mais à mesure que ces piliers de la communauté ont décliné, la fortune du Parti démocrate a également décliné.

Le comté de Luzerne, voisin du comté de Lackawanna, a voté deux fois pour l’ancien président Barack Obama avant de soutenir Trump de 19 points de pourcentage en 2016. En 2020, Biden a réussi à réduire la marge de victoire de Trump à seulement 14 points, ce qui l’a aidé à gagner. l’État. À Lackawanna, pendant ce temps, Biden a remporté le comté de 8 points de pourcentage, élargissant ainsi la marge de Clinton de 4 points par rapport à 2016.

Mais les républicains ont dépassé les démocrates parmi les électeurs inscrits dans le comté de Luzerne plus tôt cette année, selon les données de l’État. Et bien que les démocrates détiennent toujours un avantage d’environ 27 000 électeurs dans le comté de Lackawanna, le nombre d’électeurs républicains a augmenté ici par rapport à l’année dernière.

La campagne de l’ancien président cible désormais les électeurs de la région qui ont voté pour Obama, Trump puis Biden. Trump s’est rassemblé à Wilkes-Barre, à proximité, à la mi-août. Et son équipe affirme que, avec Biden hors course et remplacé par un candidat californien qui a perdu une partie des soutiens travaillistes dont jouissait le ticket démocrate en 2020, le candidat républicain peut convaincre suffisamment d’électeurs de la classe ouvrière pour réduire la marge en 2020. Comté de Lackawanna.

Il cite comme preuve de concept une enquête des Teamsters auprès de ses membres en Pennsylvanie qui a donné à Trump une avance de 65 pour cent à 31 pour cent sur Harris, dans le cadre d’un sondage plus large auprès des membres du syndicat qui a également montré que la base était favorable à Trump. L’ancien président a vanté ces chiffres mercredi – même si certains membres du syndicat a remis en question la méthodologie du sondage – et a ignoré le fait que le un puissant groupe syndical a finalement refusé d’approuver dans la course.

Dans un communiqué, la campagne de Harris a critiqué Trump pour avoir exprimé ses « griefs personnels » pendant le rassemblement et « s’être vanté de son projet d’augmenter les impôts de 4 000 dollars par an tout en supprimant des emplois aux États-Unis ».

« Cela ne ressemble pas à une recette pour réussir à conquérir Scranton », a déclaré le porte-parole de la campagne Harris, Matt Corridoni. «Le vice-président Harris expose de véritables plans visant à stimuler l’industrie manufacturière américaine et à créer des milliers d’emplois, à réduire les coûts pour les familles et à ouvrir la voie à la classe moyenne pour les électeurs sans diplôme universitaire, tandis que Donald Trump divague sur les moulins à vent.»

Dans un discours fortement axé sur la production d’énergie, Trump a accusé mercredi Harris d’avoir renoncé à sa position sur l’interdiction de la fracturation hydraulique « en vue d’une élection » et a attaqué son soutien passé au Green New Deal. Il a qualifié l’énergie éolienne de « conneries » et s’est engagé à donner aux travailleurs du secteur de l’énergie de l’État les moyens de « forer, forer, forer ». Il s’est engagé à mettre un terme aux fermetures d’usines et a réitéré son appel à l’abolition des taxes sur les pourboires et les heures supplémentaires.

Et Trump, incapable de se débarrasser de sa préoccupation à l’égard de Biden près de trois mois après que le président sortant ait mis fin à sa candidature à la réélection, a alterné entre insulter le président en le qualifiant de « manifestement incompétent » et le considérer avec quelque chose qui frise l’affection condescendante. Presque en même temps qu’il se moquait de la forme physique et mentale de Biden, Trump a déclaré que le président « a l’air mieux maintenant que je ne l’ai jamais vu ».

Ensuite, Trump, qui a tenté d’attacher Harris à Biden et à sa politique, a cherché à semer la discorde entre eux, affirmant sans fondement que le président « déteste » son numéro 2 et qu’« il va y avoir une explosion avec eux avant les élections ».

Mais c’est le message de Trump sur l’économie qui a semblé trouver un écho auprès des participants au rassemblement ici.

«Cette vallée regorgeait d’usines», a déclaré Susanne Green, qui a grandi dans la vallée du Wyoming. « Il n’y a plus d’usines. Tout le monde est au chômage. Et c’est comme ça depuis des générations.

Green, une démocrate de longue date devenue républicaine qui a déclaré avoir voté pour le candidat du GOP pour la première fois en 2016, a déclaré qu’elle était motivée à s’impliquer plus directement dans la campagne de Trump après qu’il ait été abattu en juillet à Butler, à quelques centaines de kilomètres de là. l’État. Mercredi, la résidente du canton de Benton était bénévole lors de ce qu’elle a dit être son premier rassemblement Trump.

« C’est vraiment une situation difficile ici dans notre comté », a déclaré Green.

Charlie Spano, un militant républicain de longue date et ancien candidat à la mairie de Scranton, a déclaré que Trump pourrait capitaliser sur les démocrates qui sont « énervés que Biden ait été abandonné » et se demandent s’il faut voter pour le républicain ou simplement rester chez eux.

Harris n’a pas le même attrait que Biden à Scranton, a déclaré Spano. Et elle a commis une erreur, à son avis, en passant outre le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro comme colistier en faveur du gouverneur du Minnesota Tim Walz.

« Mettre Shapiro sur le ticket contribuerait grandement à garder la Pennsylvanie bleue », a déclaré Spano. « Et elle a tout gâché. »