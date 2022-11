Trump cherche à nouveau la Maison Blanche au milieu des pertes du GOP et des enquêtes juridiques – Shaw Local

PALM BEACH, Floride (AP) – L’ancien président Donald Trump a déclaré mardi qu’il organiserait une troisième campagne à la Maison Blanche, lançant un début précoce du concours de 2024. L’annonce intervient juste une semaine après une mi-mandat décevante pour les républicains et obligera le parti à décider d’embrasser ou non un candidat dont le refus d’accepter la défaite en 2020 a poussé la démocratie américaine au bord du gouffre.

“J’annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis”, a déclaré Trump à un public de plusieurs centaines de supporters, de membres du club et de journalistes réunis dans une salle de bal aux lustres de son club de Mar-a-Lago, où il se tenait flanqué de plus de 30 drapeaux et bannières américains qui disent : « MAKE AMERICA GREAT AGAIN !

Trump entre dans la course dans un moment de vulnérabilité politique. Il espérait lancer sa campagne à la suite de victoires retentissantes à mi-parcours du GOP, alimentées par des candidats qu’il avait élevés lors des primaires de cette année. Au lieu de cela, bon nombre de ces candidats ont perdu, permettant aux démocrates de conserver le Sénat et laissant au GOP la voie vers une simple majorité à la Chambre.

Loin d’être le chef incontesté du parti, Trump fait maintenant face aux critiques de certains de ses propres alliés, qui disent qu’il est temps pour les républicains de se tourner vers l’avenir, le gouverneur de Floride Ron DeSantis apparaissant comme l’un des premiers candidats favoris à la Maison Blanche.

L’ancien président est toujours populaire auprès de la base du GOP. Mais d’autres républicains, y compris l’ancien vice-président Mike Pence, prennent des mesures de plus en plus publiques vers leurs propres campagnes, ce qui laisse entrevoir la perspective que Trump devra naviguer dans une primaire compétitive du GOP.

Il lance sa candidature au milieu d’une série d’enquêtes criminelles de plus en plus nombreuses, dont plusieurs pourraient conduire à des inculpations. Ils incluent l’enquête sur des dizaines de documents avec des marques classifiées qui ont été saisis par le FBI à Mar-a-Lago et des enquêtes étatiques et fédérales en cours sur ses efforts pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Une autre campagne est un tournant remarquable pour tout ancien président, encore moins celui qui est entré dans l’histoire en tant que premier à être destitué deux fois et dont le mandat s’est terminé avec ses partisans prenant violemment d’assaut le Capitole dans une tentative meurtrière d’arrêter la transition pacifique du pouvoir le 6 janvier. , 2021.

Mais Trump, selon des personnes proches de lui, a hâte de revenir à la politique et d’essayer d’arrêter la montée d’autres challengers potentiels. Les assistants ont passé les derniers mois à préparer des documents, à identifier le personnel potentiel et à esquisser les contours d’une campagne calquée sur son opération de 2016, lorsqu’un petit groupe d’assistants filant entre les rassemblements sur son jet privé a défié les probabilités et vaincu bien mieux- des rivaux financés et plus expérimentés en puisant dans des failles politiques profondes et en utilisant des déclarations choquantes pour attirer l’attention des médias sans relâche.

Même après les pertes du GOP, Trump reste la force la plus puissante de son parti. Pendant des années, il a constamment dominé ses compatriotes républicains par de larges marges dans des affrontements hypothétiques en tête-à-tête. Et même hors du pouvoir, il attire constamment des milliers de personnes à ses rassemblements et reste le collecteur de fonds le plus prolifique de son parti, amassant des centaines de millions de dollars.

Mais Trump est aussi une figure profondément polarisante. Cinquante-quatre pour cent des électeurs lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière l’ont considéré très ou plutôt défavorablement, selon AP VoteCast, une enquête menée auprès de plus de 94 000 électeurs à l’échelle nationale. Et un sondage AP-NORC d’octobre a révélé que même les républicains avaient des réserves sur le fait qu’il reste le porte-drapeau du parti, 43% déclarant qu’ils ne voulaient pas le voir se présenter à la présidence en 2024.

La candidature de Trump pose de profondes questions sur l’avenir démocratique de l’Amérique. Les derniers jours de sa présidence ont été consommés par un effort désespéré pour rester au pouvoir, sapant la tradition séculaire d’un transfert pacifique. Et au cours des deux années qui ont suivi sa défaite, les mensonges persistants – et sans fondement – ​​de Trump sur la fraude électorale généralisée ont érodé la confiance dans le processus politique du pays. Fin janvier 2021, environ les deux tiers des républicains ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que le président Joe Biden avait été légitimement élu en 2020, selon un sondage AP-NORC.

VoteCast a montré qu’à peu près autant d’électeurs républicains aux élections de mi-mandat ont continué à croire en cela.

Les responsables électoraux fédéraux et étatiques et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que les élections de 2020 aient été entachées. Les allégations de fraude de l’ancien président ont également été catégoriquement rejetées par de nombreux tribunaux, y compris par des juges nommés par Trump.

Mais cela n’a pas empêché des centaines de candidats à mi-mandat de répéter ses mensonges alors qu’ils cherchaient à gagner sa base loyale et à obtenir son approbation convoitée. En fin de compte, bon nombre de ces candidats ont perdu leurs courses, signe que les électeurs ont rejeté une rhétorique aussi extrême.

Alors que certains républicains aux ambitions présidentielles, comme l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, ont longtemps exclu de se présenter contre Trump, d’autres ont déclaré qu’il ne figurerait pas dans leurs décisions, même avant ses pertes à mi-mandat.

Parmi eux, Pence, qui a publié un livre mardi, et l’ancien secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, ainsi que l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui s’est présenté contre Trump en 2016. D’autres candidats potentiels incluent le sénateur du Texas, Ted Cruz, en Caroline du Sud. Le sénateur Tim Scott et le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin. Trump est également susceptible de faire face à des défis de la part de membres de l’aile anti-Trump du parti comme le gouverneur du Maryland Larry Hogan et la représentante du Wyoming Liz Cheney, vice-présidente du comité de la Chambre qui a enquêté le 6 janvier.

Mais la personne qui a le plus occupé Trump et ses alliés ces derniers mois est DeSantis, dont la réélection au poste de gouverneur la semaine dernière a été un point positif pour les républicains ce cycle. L’ancien membre du Congrès, qui est devenu une figure nationale populaire parmi les conservateurs pendant la pandémie alors qu’il repoussait les restrictions du COVID-19, partage les instincts pugilistes de Trump et a embrassé les combats sur les problèmes sociaux avec un zèle similaire.

Même certains partisans enthousiastes de Trump disent qu’ils ont hâte que DeSantis se présente, le considérant comme un successeur naturel de Trump mais sans le bagage considérable de l’ancien président.

Trump a déjà commencé à s’en prendre publiquement à DeSantis. Mardi, le gouverneur de Floride a riposté.

“En fin de compte, je dirais simplement aux gens d’aller consulter le tableau de bord de mardi soir dernier”, a déclaré DeSantis aux journalistes.

Un groupe bondé de rivaux du GOP pourrait finalement jouer à l’avantage de Trump, comme ce fut le cas en 2016, lorsqu’il l’a emporté sur plus d’une douzaine d’autres candidats qui ont divisé le vote anti-Trump.

La décision de Trump ouvre la voie à une revanche potentielle avec Biden, qui a déclaré qu’il avait l’intention de se présenter à la réélection malgré les inquiétudes de certains membres de son parti concernant son âge et sa faible cote d’approbation. Les deux hommes étaient déjà les candidats présidentiels les plus âgés de tous les temps lorsqu’ils se sont présentés en 2020. Trump, qui a 76 ans, aurait 82 ans à la fin d’un deuxième mandat en 2029. Biden, qui est sur le point d’avoir 80 ans, en aurait 86.

S’il réussit finalement, Trump ne serait que le deuxième président américain de l’histoire à servir deux mandats non consécutifs, après les victoires de Grover Cleveland en 1884 et 1892.

Mais Trump entre dans la course face à d’énormes défis au-delà des appréhensions croissantes de son parti. L’ancien président fait l’objet de nombreuses enquêtes, y compris l’enquête de plusieurs mois sur les centaines de documents avec des marques classifiées trouvés dans des boîtes à Mar-a-Lago.

Pendant ce temps, Trump fait face à un examen minutieux du ministère de la Justice sur les efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020. En Géorgie, la procureure du district du comté de Fulton, Fani Willis, enquête sur ce qu’elle prétend être «un plan coordonné multi-États par la campagne Trump» pour influencer les résultats de 2020.

Et à New York, la procureure générale Letitia James a poursuivi Trump, alléguant que sa société éponyme s’était livrée à des décennies de comptabilité frauduleuse en trompant les banques sur la valeur de ses actifs. L’organisation Trump est également actuellement jugée, faisant face à des accusations de fraude fiscale.

Certains dans l’orbite de Trump pensent que courir l’aidera à se protéger contre une éventuelle inculpation, mais il n’y a pas de statut juridique qui empêcherait le ministère de la Justice d’aller de l’avant – ou empêcherait Trump de continuer à courir s’il est inculpé.

Ce n’était pas un secret ce qu’il avait prévu.

Lors d’une fête de Noël à la Maison Blanche en décembre 2020, Trump a déclaré aux invités que cela avait «été incroyables quatre ans».

“Nous essayons de faire encore quatre ans”, a-t-il déclaré. “Sinon, je te verrai dans quatre ans.”

___

