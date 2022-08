Trump cherche à lever des fonds grâce à la nouvelle de la perquisition du FBI dans sa maison en Floride

PALM BEACH, Floride –

L’ancien président américain Donald Trump a tenté mardi de tourner à son profit la nouvelle d’une perquisition du FBI dans son domaine en Floride, citant l’enquête dans des SMS et des e-mails sollicitant des dons politiques de ses partisans.

La perquisition sans précédent du domicile d’un ancien président a marqué une escalade significative de l’enquête fédérale visant à déterminer si Trump avait illégalement retiré des dossiers de la Maison Blanche alors qu’il quittait ses fonctions en janvier 2021. Trump continue de flirter publiquement avec la candidature à nouveau à la présidence en 2024 mais n’a pas dit clairement s’il le ferait.

Trump a tenté de présenter la perquisition de son club Mar-a-Lago à Palm Beach comme une décision politiquement motivée de l’administration du président américain Joe Biden, alors même que l’ancien président joue un rôle clé dans les primaires républicaines avant les élections de mi-mandat de novembre qui détermineront le contrôle. du Congrès américain.

“Alors qu’ils regardent mes candidats approuvés remporter de grandes victoires et voient ma domination dans tous les sondages, ils essaient une fois de plus d’arrêter le Parti républicain et moi”, a déclaré Trump dans un e-mail de collecte de fonds mardi. “L’anarchie, la persécution politique et la chasse aux sorcières doivent être révélées et arrêtées.”

Trump a lancé son comité d’action politique Save America quelques jours après avoir perdu les élections de 2020 face à Biden. Il a plus de 100 millions de dollars en banque, un formidable trésor de guerre.

Trump a annoncé lundi la perquisition de son club dans un communiqué, affirmant qu’un “grand groupe d’agents du FBI” l’avait effectuée. Le siège du FBI à Washington et son bureau extérieur à Miami ont tous deux refusé de commenter.

Eric Trump, l’un des enfants adultes de Trump, a déclaré lundi à Fox News que la perquisition concernait des boîtes de documents que son père avait apportées de la Maison Blanche. Une source proche du dossier a confirmé à Reuters que le raid semblait être lié au retrait par Trump de documents classifiés de la Maison Blanche.

L’enquête est l’une des nombreuses enquêtes qui se sont concentrées sur Trump depuis qu’il a quitté ses fonctions, des semaines après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, dans une tentative infructueuse d’annuler sa défaite électorale. Trump continue de prétendre à tort que l’élection a été volée par une fraude électorale généralisée.

Trump reste la voix la plus influente du Parti républicain, bien que de récents sondages aient montré qu’un nombre croissant d’électeurs républicains soutiennent le gouverneur de Floride Ron DeSantis en tant que candidat potentiel pour 2024.

Une loi fédérale appelée US Presidential Records Act exige la conservation des mémos, lettres, notes, e-mails, fax et autres communications écrites liées aux fonctions officielles d’un président.

Toute perquisition d’une résidence privée devrait être approuvée par un juge, après que l’organisme chargé de l’application des lois chargé de l’enquête ait démontré qu’une perquisition était justifiée.

Il serait presque certainement également approuvé par le directeur du FBI Christopher Wray, une personne nommée par Trump, et son patron, le procureur général Merrick Garland, qui a été nommé par Biden. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Biden n’avait pas été informé à l’avance de la recherche et avait renvoyé les questions au ministère de la Justice.

Trump n’était pas présent au moment de la perquisition car il se trouvait à New York lundi, a rapporté Fox News Digital, publiant une photo de Trump qui, selon un journaliste de Fox, le montrait quittant la Trump Tower. Trump, qui vit dans son club de Palm Beach depuis qu’il a quitté ses fonctions, a généralement passé des étés dans son club de golf à Bedminster, New Jersey, car Mar-a-Lago ferme généralement pour l’été.

Le FBI fouille la maison de Trump en Floride dans le cadre d’une enquête sur les dossiers présidentielsLire l’article complet



Reportage de Brian Ellsworth à Palm Beach, Floride, et Sarah N. Lynch à Washington, reportage supplémentaire d’Eric Beech et Steve Holland; Montage par Will Dunham et Scott Malone