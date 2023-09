Trump cherche à assurer une victoire aux primaires de Californie en s’adressant personnellement aux militants républicains

Donald Trump fera un pitch personnel vendredi pour Californie Républicains dans le but de consolider son soutien dans une course présidentielle du GOP qu’il domine depuis des mois, tandis que Ron DeSantis et d’autres rivaux ont une autre chance de briser l’élan du leader avec le temps qui s’écoule rapidement pour réorganiser la course.

Le discours de Trump dans l’après-midi lors d’un congrès du Parti républicain à Anaheim intervient deux jours après qu’il ait contourné le deuxième débat du GOP tenu à la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan au nord-ouest de Los Angeles, signalant une fois de plus qu’il ne voit pas la nécessité de se présenter aux côtés de personnalités moins connues. prétendants.

L’enjeu de la primaire du 5 mars sera 169 délégués, ce qui en fera le plus gros prix du concours républicain. Tout candidat qui recueillerait plus de 50 % des voix à la primaire remporterait tous les délégués en jeu.

Les caucus de coup d’envoi de l’Iowa qui marquent le début de la saison des nominations sont dans moins de quatre mois, et la trajectoire de la course pourrait changer. Pourtant, Trump est susceptible d’être accueilli en héros par les fidèles du parti dans un État qu’il a perdu face à Joe Biden lors d’un glissement de terrain en 2020, tout en recevant plus de 6 millions de voix – plus que n’importe quel candidat républicain à la présidentielle avant lui. Un récent sondage d’État suggère que Trump est le favori dans la course à l’investiture républicaine, comme il l’est à l’échelle nationale.

Les foules aux congrès des partis d’État ont tendance à être composées de militants conservateurs de base, un cadre idéal pour l’ancien président, même s’il fait face à des accusations criminelles dans quatre affaires pénales.

DeSantis, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy devraient également prendre la parole lors de la convention de deux jours qui se tiendra dans un hôtel près de Disneyland.

Faisant la queue pour entrer dans la salle de bal, Dan Cox, un agent immobilier du comté d’Orange et inscrit républicain, arborait une casquette et une cravate rouge « Keep America Great », télégraphiant son soutien à Trump. Il a déploré la hausse des prix qui a mis l’accession à la propriété hors de portée de nombreuses familles de l’État.

« Je vote pour quelqu’un qui peut faire le travail », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne faisait pas confiance à Biden.

Cox a écarté toute inquiétude concernant les problèmes juridiques de Trump : « Cela renforce ma décision », a-t-il déclaré.

Alors que le temps nécessaire pour ébranler Trump de sa position de commandement se raccourcissait chaque jour, DeSantis faisait partie des candidats au cours du débat qui ont vivement critiqué Trump en son absence.

« Il devrait être sur cette scène ce soir », a déclaré le gouverneur de Floride, qui tente de s’imposer comme la principale alternative à Trump. « Il vous doit de défendre son bilan où ils ont ajouté 7 800 milliards de dollars à la dette. Cela a ouvert la voie à l’inflation actuelle.

Trump s’est plutôt rendu mercredi sur le champ de bataille du Michigan, où il a cherché à convaincre les cols bleus pendant la grève des travailleurs de l’automobile. Il a profité de l’occasion pour narguer ses rivaux, qui, selon lui, chercheraient du travail dans une deuxième administration Trump.

« Est-ce que quelqu’un voit un VP (vice-président) dans le groupe ? Je ne pense pas», a déclaré Trump chez un fabricant de pièces détachées pour voitures et camions près de Détroit.

Il n’est pas surprenant que les groupes démocrates aient prévu une manifestation près du lieu de la convention.

« Lorsque le principal candidat d’un parti politique majeur est inculpé pour avoir tenté de renverser des élections libres et équitables, chaque électeur doit s’arrêter et réfléchir à la direction que prend notre pays », a déclaré la présidente du Parti démocrate du comté de San Bernardino, Kristin Washington, dans un communiqué. « La dernière chose dont un Américain a besoin, c’est de revivre cette folie. »

Une enquête électorale du Public Policy Institute of California publiée mercredi, mais menée fin août et début septembre, a révélé que Trump bénéficiait du soutien de près de la moitié des électeurs probables des primaires républicaines. DeSantis était loin derrière, à 14 %, le reste du peloton étant en retard à un chiffre.

L’écart important entre Trump et le reste des candidats reflète largement les résultats de nombreux autres sondages d’État et nationaux.

La Californie – où les démocrates occupent tous les postes à l’échelle de l’État, dominent la délégation de l’Assemblée législative et du Congrès et sont environ deux fois plus nombreuses que les républicains inscrits – ne devrait pas être compétitive lors de l’élection présidentielle de novembre 2024.

Le dernier républicain à avoir remporté une élection présidentielle en Californie fut George HW Bush en 1988. Il faudrait remonter à 2000 pour trouver un candidat républicain qui a déployé des efforts importants pour remporter la Californie, lorsque George W. Bush a investi des millions dans l’État. puis perdu contre le démocrate Al Gore par 12 points.

Pour les candidats républicains, la Californie sert principalement de source d’argent pour la campagne.

Un changement de règle du GOP de l’État en juillet a ouvert la possibilité que Trump puisse balayer le trésor de délégués de l’État alors que la Californie fait partie de plus d’une douzaine d’États participant aux concours du Super Tuesday.

Selon ce changement, un candidat républicain à la présidentielle qui obtiendrait plus de 50 % des voix aux primaires se verrait attribuer les 169 délégués. Si aucun candidat n’atteint ce seuil, les délégués seront attribués proportionnellement. Une telle règle du vainqueur n’existait pas lors des récentes élections présidentielles dans l’État.

Des changements de règles similaires, considérés comme bénéfiques à la campagne Trump, se produisent ailleurs, notamment au Michigan et au Nevada.

L’ancienne Californienne Geri Ainsworth, une infirmière à la retraite vivant désormais dans l’Oregon, a effectué un voyage spécial dans son ancien État d’origine pour assister au discours de Trump avec son mari, Ron. Le républicain enregistré a déclaré que les poursuites judiciaires contre Trump étaient empoisonnées par la politique et que « ma détermination est encore plus forte » à le soutenir.

« Chaque relation est fondée sur la confiance », a-t-elle déclaré.