Trump change d’avocat dans le dossier des élections en Géorgie avant son arrestation

Donald Trump change d’avocat dans son dossier électoral en Géorgie avant la reddition prévue de l’ancien président à Atlanta jeudi, a confirmé NBC News.

Trump a engagé l’avocat Steve Sadow pour remplacer Drew Findling, l’avocat qui le représentait jusqu’à présent dans l’affaire pénale. enquête dans ses efforts pour amener les responsables géorgiens à annuler sa défaite lors de l’élection de l’État en 2020 contre le président Joe Biden.

« J’ai été retenu pour représenter le président Trump dans l’affaire du comté de Fulton, en Géorgie », a déclaré Sadow dans un communiqué.

« Le président n’aurait jamais dû être inculpé », a déclaré Sadow.

« Il est innocent de toutes les accusations portées contre lui. Nous attendons avec impatience que l’affaire soit classée sans suite ou, si nécessaire, qu’un jury impartial et ouvert d’esprit déclare le président non coupable. Des poursuites destinées à faire avancer ou à servir les ambitions et les carrières des opposants politiques. du président n’ont pas leur place dans notre système judiciaire. »

ABC News et CNN ont rapporté plus tôt l’échange d’avocats.

Trump a été inculpé la semaine dernière par un grand jury du comté de Fulton dans cette affaire, avec 18 autres accusés.