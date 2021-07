Trump, célébrités à Conor McGregor contre Dustin Poirier 3

LAS VEGAS — Alors que les fans de l’UFC font leur retour à Las Vegas pour l’UFC 264, de nombreuses célébrités, athlètes et autres stars sont également présents pour assister à la lutte de trilogie entre Conor McGregor et Dustin Poirier, dont l’ancien président des États-Unis.

L’accumulation de ce que l’ancien champion de l’UFC et analyste actuel Daniel Cormier a dit est « le plus grand combat de l’année », a attiré certains des plus grands noms de l’industrie du divertissement.

Juste avant l’événement principal, l’ancien président Donald Trump est entré dans l’arène, avec une majorité d’acclamations venant de la foule. Certains ont même scandé « USA ».

Trump est ami avec le président de l’UFC Dana White depuis des années. En novembre 2019, il est devenu la première personne élue à un poste pour assister à un événement UFC lorsqu’il s’est assis à côté de la cage à l’UFC 244 dans son État d’origine de New York. White, en retour, a pris la parole à la Convention nationale républicaine de 2020, plaidant pour la réélection de Trump.

Certaines célébrités étaient impatientes de participer aux événements qui ont précédé le combat. La star de TikTok, Addison Rae, qui compte plus de 81,9 millions d’abonnés sur l’application, était présente pour la cérémonie de pesée vendredi soir.

Même si les préliminaires de samedi soir pour l’événement ont commencé quatre heures avant la carte principale, certaines célébrités se sont assurées de se présenter pour l’action matinale de la nuit. La star de « Jackass » Steve-O et la star de cinéma Mel Gibson ont été parmi les premiers à être présents. Steve-O a fait l’objet de critiques de McGregor cette semaine après avoir choisi Poirier pour remporter l’événement principal.

Juste au moment où les préliminaires sur ESPN devaient commencer, les fans ont vu « The Gang » se rendre à un événement UFC alors que Rob McElhenney, Glenn Howerton et Kaitlin Olson de « It’s Always Sunny in Philadelphia » ont été vus faire leur chemin dans l’arène avec » La star de Game of Thrones, Kit Harrington.

Si quelqu’un avait besoin d’une indication de l’ampleur de ce combat, la chanteuse Sia est dans l’arène montrant son visage, plutôt que de le cacher comme elle est connue. Rae est également de retour dans la T-Mobile Arena, ainsi que l’acteur et leader de Thirty Seconds to Mars Jared Leto.

Plusieurs stars ont commencé à prendre place alors que la carte principale était sur le point de commencer, avec le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, assis au premier rang. Pas trop loin se trouvait un autre propriétaire de l’équipe de la NFL, Mark Davis des Raiders de Las Vegas. De l’autre côté de l’octogone, au premier rang se trouvait la star de cinéma Miles Teller.

D’autres stars du football sont apparues alors que Baker Mayfield des Cleveland Browns, Odell Beckham Jr., Austin Hooper et David Njoku étaient présents.

Tout comme Irene Aldana a battu Yana Kunitskaya, l’influenceur et boxeur de célébrités Logan Paul est entré, fraîchement sorti de son combat avec Floyd Mayweather, ainsi que Justin Bieber. Kourtney Kardashian et Travis Barker ont montré leur affection devant la foule et le couple de célébrités Megan Fox et Machine Gun Kelly ont salué les fans. Les fans ont applaudi en voyant la légende de l’UFC Chuck Liddell et le comédien Dave Chapelle.

Le rappeur Action Bronson figurait également parmi les personnalités présentes.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.