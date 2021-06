DONALD Trump a célébré lundi son 75e anniversaire en publiant une déclaration qualifiant les élections de 2020 d’« arnaque » et fulminant contre les législateurs républicains pour s’être opposés à lui.

L’ancien président a fait pression sur les républicains de Pennsylvanie en les accusant d’être « stupides, corrompus ou naïfs » et d’agir comme un « démocrate radical de gauche » en refusant de soutenir ses allégations de fraude électorale.

Trump a célébré son anniversaire lundi en répétant les allégations de fraude électorale Crédit : AFP

L’ancien président a publié une déclaration à l’occasion de son 75e anniversaire Crédit : Twitter

Il a lancé un avertissement aux législateurs alors qu’il réitérait les appels à un audit des votes de l’État et a affirmé que si les sénateurs de l’État du GOP poursuivaient « cette voie de résistance », ils seraient démis de leurs fonctions.

Trump a également insisté à nouveau pour que ce qui « s’est passé à Philadelphie » soit « exposé ».

«Pourquoi le sénateur d’État Jake Corman de Pennsylvanie se bat-il si fort qu’il n’y aura pas d’audit médico-légal de l’arnaque de l’élection présidentielle de 2020?» Trump a déclaré dans un communiqué publié lundi après-midi.

«Corman se bat comme s’il était un démocrate radical de gauche, disant qu’un audit médico-légal de la Pennsylvanie n’aura pas lieu.

La Pennsylvanie a déjà mené un audit qui a montré des « preuves solides » que Trump a perdues Crédit : Jack Hill/The Times

«Pourquoi le sénateur David Argall joue-t-il au même jeu? Sont-ils stupides, corrompus ou naïfs ? Que se passe-t-il? » Trump a interrogé.

« D’autres sénateurs d’État souhaitent que cet audit médico-légal ait lieu – immédiatement. Je suis certain que si Corman continue sur cette voie de la résistance, avec son manque de transparence, il sera prioritaire et perdra par grand nombre.

« Ce qui s’est passé à Philadelphie et dans d’autres régions de l’État doit être correctement et légalement exposé. Si ce n’est pas le cas, tout comme avec des frontières ouvertes, nous n’aurons plus de pays ! », a-t-il conclu.

C’est la deuxième fois ce mois-ci que Trump vient après Corman et Argall pour l’absence d’audit en Pennsylvanie.

« Le président du Sénat, Jake Corman, doit tenir sa promesse envers ses électeurs de procéder à un audit médico-légal complet. Le sénateur Dave Argall, président du comité du gouvernement de l’État, doit autoriser les assignations à comparaître, si nécessaire », a déclaré Trump dans le communiqué envoyé par courrier électronique la semaine dernière.

« Les habitants de Pennsylvanie et d’Amérique méritent de connaître la vérité. Si les dirigeants du Sénat de Pennsylvanie n’agissent pas, ils ne seront jamais réélus !

‘MENSONGES DANGEREUX’

Cela est arrivé alors que l’ancien président célébrait trois républicains de Pennsylvanie qui avaient visité un audit similaire en Arizona.

Après cette déclaration, Argall a déclaré qu’il soutenait l’audit dans son état.

« C’est la meilleure voie à suivre pour répondre aux préoccupations légitimes de la grande majorité de mes électeurs qui ont voté pour réélire le président Trump, ainsi que de tous les Pennsylvaniens », a-t-il déclaré au Pennsylvania Capital Star.

Les appels de Trump à l’audit ont été fustigés par le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, qui a dénoncé les « mensonges dangereux » et s’est engagé à défendre le droit de vote des Américains.

« Alors que les politiciens répandent des mensonges dangereux pour saper la confiance dans nos élections et proposent une législation créant de nouveaux obstacles au vote, je veux que vous sachiez que je continuerai à protéger et à défendre le droit de vote de chaque citoyen. » a-t-il tweeté.

« Certains républicains gaspillent l’argent des contribuables pour pouvoir répandre des mensonges dangereux pour diviser les gens et semer le doute sur nos élections », a-t-il déclaré la semaine dernière.

« Les luttes internes qu’ils ont créées, les mensonges qu’ils ont propagés et l’argent et les ressources des contribuables qu’ils ont gaspillés pour le faire sont honteux. »

Trump s’en prend aux républicains qui ne soutiendront pas les allégations de fraude électorale Crédit : AFP

Malgré une campagne de plusieurs mois menée par Trump depuis la défaite des élections contre Biden en novembre dernier, plusieurs poursuites intentées par sa campagne ont été rejetées car ses allégations de fraude électorale se sont révélées sans fondement.

Il a continué à pousser le Parti républicain à soutenir ses tentatives continues de remettre en cause le résultat des élections dans plusieurs États swing et a même lancé l’idée qu’il pourrait être réintégré.

Le Sénat de l’Arizona est le seul État à approuver un audit à grande échelle jusqu’à présent.

La Pennsylvanie a vérifié ses résultats électoraux en novembre dernier avec un rapport final publié en février.

Il a constaté qu’il existe des « preuves solides » que la victoire de Biden par 77 000 voix sur Trump dans l’État est exacte.

Le président du comité qui a tenu dix audiences sur le système électoral de Pennsylvanie a déjà déclaré qu’il n’y aurait plus d’audit dans l’État.

« La Chambre des représentants de l’AP n’autorisera aucun autre audit sur les élections précédentes », a déclaré le représentant de l’État Seth Grove la semaine dernière, selon The Philadelphia Inquirer.

« Nous nous concentrons sur la réparation de notre loi électorale enfreinte pour rendre plus facile le vote et plus difficile à tricher. »

Son ex-avocat Rudy Giuliani figurait parmi ceux qui menaient auparavant la pression de Trump pour remettre en question le résultat des élections. qui a tweeté des vœux d’anniversaire à l’ancien président lundi.

« Joyeux anniversaire, président Trump ! Tout le monde dit que vos politiques leur manquent ! » il a écrit.

Le fils de Trump, Don Jr, a également tweeté une photo de son père serrant un drapeau américain dans ses bras alors qu’il lui souhaitait un joyeux anniversaire.

Dimanche, les partisans de Trump à San Diego ont organisé une fête en bateau pour marquer son anniversaire.