DONALD Trump a célébré son acquittement après qu’un rapport interne a révélé qu’il n’avait pas influencé la police pour qu’elle dégage Lafayette Square pour sa séance de photos bibliques.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’ancien président a déclaré qu’il avait été « complètement et totalement » disculpé.

Donald Trump a célébré son acquittement aujourd’hui après qu’un rapport de surveillance a révélé qu’il n’avait pas influencé la police pour effacer Lafayette Square Crédit : AP

Des policiers ont utilisé des flash-bangs et des boules de poivre pour disperser les manifestants Crédit : AP

Des manifestants manifestaient contre la mort de George Floyd après qu’il a été tué aux mains d’un policier en mai 2020 Crédit : Reuters

« Merci au Département de l’Inspecteur Général de l’Intérieur de m’avoir complètement et totalement disculpé dans la clairière du parc Lafayette ! » Trump a déclaré dans sa déclaration.

« Comme nous l’avons dit depuis le début, et cela a été soutenu dans le rapport très détaillé et rédigé de manière professionnelle d’aujourd’hui, notre fine police du parc a pris la décision de nettoyer le parc pour permettre à un entrepreneur d’installer en toute sécurité des clôtures anticalcaires pour se protéger des émeutiers d’Antifa, radical BLM manifestants et autres manifestants violents », a ajouté l’ancien président.

Le rapport du bureau de l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur a conclu que les manifestations avaient été autorisées par la police du parc afin qu’un entrepreneur puisse installer une nouvelle clôture près de la Maison Blanche.

Dans un rapport d’accompagnement, l’inspecteur général Mark Lee Greenblatt a déclaré que la police du parc avait déjà prévu de nettoyer la zone et « avait commencé à mettre en œuvre le plan opérationnel plusieurs heures avant d’avoir connaissance d’une éventuelle visite présidentielle dans le parc ».

Les rapports de l’époque suggéraient que Trump avait autorisé Lafayette Square pour une séance de photos dans une église voisine.

L’installation de la clôture, commencée le 1er juin de l’année dernière, était due à des nuits de troubles dans la région.

Trump en route pour l’église Saint-Jean Crédit : AP

Les manifestants protestaient contre la mort de George Floyd, décédé après que l’ancien policier Derek Chauvin se soit agenouillé sur le cou pendant plus de neuf minutes.

Le 1er juin, des manifestations ont été forcées de quitter la zone avec des flash-bangs et des boules de poivre.

À peine 30 minutes plus tard, Trump a été vu en train de traverser le parc Lafayette où il a prononcé un bref discours devant l’église St. John’s, avant de partir peu de temps après ; il n’est pas entré dans l’église.

À l’époque, le clergé de l’église avait affirmé que Trump avait simplement utilisé le site comme « accessoire » pour prendre des photos.

La conclusion du chien de garde fait écho à la justification de la Maison Blanche du 3 juin 2020.

« Du matin, [Attorney General Bill] Barr avait déterminé que nous devions étendre le périmètre d’un bloc de chaque côté », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany lors d’un briefing.

« Il a été surpris, AG Barr lorsqu’il est arrivé à la Maison Blanche de voir que le périmètre n’avait pas été déplacé. »

Trump a également affirmé l’année dernière qu’il n’avait pas ordonné le déplacement des manifestants.

S’exprimant sur Fox News Radio, Trump a déclaré que « beaucoup » pensaient que sa promenade jusqu’à l’église de Washington, DC, et brandir la Bible tout en se tenant devant elle pour une séance de photos, était un « grand symbole » après que les bâtiments aient été été brûlé dans des manifestations.

Peu de temps après, le haut responsable militaire américain s’est excusé d’avoir marché avec Trump sur Lafayette Square en déclarant « Je n’aurais pas dû être là ».

Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré : « Ma présence à ce moment-là et dans cet environnement a créé une perception de l’armée impliquée dans la politique intérieure.