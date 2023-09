Trump célèbre l’acquittement de Ken Paxton – avec un mème du 11 septembre

Ancien président Donald Trump a félicité Texas procureur général Ken Paxton sur survivre à son mise en accusation.

M. Trump a écrit sur Vérité sociale: «Je tiens à remercier le grand lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrickqui a été juge dans le procès Ken Paxton, et les sénateurs républicains de l’État, pour avoir fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une grande équité.

« Le procureur général Paxton a été entièrement acquitté des 16 articles de mise en accusation présentés par la Chambre républicaine du Texas. Il est temps que le Président Dade Phelan démissionne après avoir poussé cette honteuse imposture ! il ajouta.

«Félicitations au procureur général Ken Paxton pour cette grande et historique VICTOIRE à l’échelle du Texas. Je tiens également à féliciter sa merveilleuse épouse et sa famille d’avoir dû traverser cette épreuve, et GAGNER !

L’ancien président a également republié un mème d’un adepte de Truth Social décrivant le moment où le président de l’époque, George Bush, a été informé à voix basse par le chef de cabinet de la Maison Blanche, Andrew Card, de l’attaque contre le World Trade Center à New York le 11 septembre 2001.

Le texte dit : « Ils viennent d’acquitter Ken Paxton. »

L’ancien président a ensuite publié : « Félicitations au grand peuple du Texas et au Sénat de l’État pour avoir rejeté la PERSÉCUTION POLITIQUE et respecté l’intégrité de nos élections. Nous devrions choisir nos élus en votant, et non en militarisant le gouvernement. Cela concerne les républiques bananières et les pays du tiers monde. Le procureur général Ken Paxton peut désormais se remettre au travail. Il est l’un des MEILLEURS !

M. Paxton a été acquitté de 16 articles de mise en accusation présentés au Sénat de l’État.

Un jury de 30 sénateurs d’État, composé de 19 républicains et de 12 démocrates, a voté samedi matin l’acquittement de M. Paxton pour les articles l’accusant d’abus de pouvoir, de corruption et d’autres accusations.

M. Paxton, qui a été élu procureur général en 2015, va désormais reprendre ses fonctions après qu’aucun des articles n’ait reçu la majorité des deux tiers nécessaire pour une condamnation.

La Texas House a destitué M. Paxton en mai sur 20 articles – dont quatre n’ont pas été votés par le Sénat samedi mais ont ensuite été rejetés lors d’un vote de suivi.

Donald J. Trump a réfuté la vérité (Donald Trump Truth Social Post 15h46 HNE 16/09/23. Appuyez sur +Notifier pour vous assurer de recevoir tous les tweets de Trump) pic.twitter.com/2ujYPDTHJ8 – Donald J. Trump publie sur son réseau social Truth (@TrumpDailyPosts) 16 septembre 2023

La tentative de destitution découle d’accusations, portées par ses anciens collaborateurs, selon lesquelles M. Paxton aurait abusé de son pouvoir au profit de lui-même et d’un investisseur immobilier du Texas. Ils ont allégué que M. Paxton avait accordé un traitement spécial à l’investisseur immobilier en échange d’une aide pour financer les rénovations de la maison et s’engager dans une liaison extraconjugale.

Lors du procès au Sénat, les procureurs et la défense ont passé neuf jours dans les chambres du Sénat pour présenter des preuves et des témoignages dans un procès historique qui a généré une controverse parmi les conservateurs d’extrême droite.

M. Paxton, un allié de Donald Trump, a reçu le soutien de politiciens de droite comme le sénateur Ted Cruz et la représentante Marjorie Taylor Greene tout au long du processus de destitution, qui ont affirmé que le procès était une « parodie » et une « chasse aux sorcières ».

M. Trump a soutenu M. Paxton, qualifiant la mise en accusation de « honteuse » et accusant les responsables de « RINO » Texas de poursuivre le procès pour des raisons politiques uniquement.