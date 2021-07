Trump blâme les villes dirigées par les démocrates pour la recrudescence des crimes violents en « détruisant les forces de l’ordre » dans une interview avec Fox & Friends

DONALD Trump a blâmé les villes dirigées par les démocrates pour la recrudescence des crimes violents en « détruisant les forces de l’ordre ».

L’ancien président a appelé à la violence « à travers le toit » à New York, LA et Baltimore lors d’un Fox & Amis interview et a déclaré : « Ce que vous devez faire, c’est rendre à la police son autorité.

Donald Trump avait blâmé les villes dirigées par les démocrates pour la recrudescence des crimes violents aux États-Unis Crédit : Fox News

Les fusillades et les meurtres sont en hausse aux États-Unis, mais il y a une pression continue pour la réforme de la police Crédit : AP

Trump a déclaré à Fox: « Vous savez que la police peut arrêter cela.

« La police a peur de tout perdre si elle s’en prend à quelqu’un parce que des actes répréhensibles ont été commis.

« À cause de ces mauvais actes, ils ont détruit ces forces de police.

« Chicago, regardez les chiffres. Ils ont tué 260 personnes le week-end du 4 juillet. New York, à travers le toit. Jetez un œil à Los Angeles – ce qui se passe à Los Angeles avec le crime. Et Oakland et Baltimore . »

Lors de son discours à CPAC dimanche, Trump avait déclaré à la foule: « Les démocrates savent que leurs politiques contre le crime sont si impopulaires, si radicales et si folles, ils essaient maintenant de prétendre qu’ils n’ont jamais dirigé le mouvement » financer la police « dans le première place.

« Mais tout le monde sait que c’est un mensonge scandaleux.

« Vous regardez New York et Chicago et certaines de ces villes, elles ont été gérées par des démocrates et mal gérées pendant 100 ans. »

Joe Biden accueillera le candidat démocrate à la mairie de New York et d’autres responsables de l’application des lois des États-Unis pour parler de la réduction de la criminalité.

Lisez notre blog en direct Donald Trump pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

CRIMINALITÉ EN HAUSSE

Biden rencontrera le maire de DC Muriel Bowser et le maire de San Jose Sam Liccardo, le chef de la police de Memphis CJ Davis, le chef David Brown de Chicago et le lieutenant Anthony Lima de Newark, New Jersey, police.

Les fusillades et les meurtres sont en hausse dans tout le pays, les politiciens et la police locaux ayant du mal à gérer la violence qui a explosé depuis la pandémie de coronavirus.

Mais il y a une pression continue pour la réforme de la police, ravivée à l’échelle nationale avec la mort de George Floyd, et Biden essaie de travailler sur les deux simultanément.

Trump a également accusé Facebook d' »ingérence électorale », a critiqué la grande technologie et a répété ses affirmations non fondées selon lesquelles les élections de 2020 lui avaient été volées lors de son discours à CPAC.

Et il a critiqué l’administration de Joe Biden pour sa gestion de la crise de l’immigration.

Trump a affirmé que « les immigrants illégaux sont réinstallés dans nos villes et villages aux frais du contribuable ».

Trump a remporté une victoire facile dans un sondage de paille pour la nomination présidentielle républicaine de 2024, avec DeSantis et Don Jr loin derrière.

Plus de 8 mois après avoir perdu les élections de 2020, l’ancien président a célébré dimanche une autre victoire de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) lors de l’événement de Dallas.