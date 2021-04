DONALD Trump a accusé CNN d’avoir « enfreint la loi » après qu’un employé a été filmé en admettant que le réseau voulait qu’il parte.

L’ancien président a fait rage après que les commentaires du directeur technique Charlie Chester aient été révélés dans des enregistrements secrets du groupe d’activistes de droite Project Veritas.

Donald Trump a accusé CNN d’avoir « enfreint la loi » sur les images obtenues par Project Veritas Crédit: Fox News

Charlie Chester s’est vanté auprès d’un journaliste infiltré de la position de CNN sur Trump Crédit: Project Veritas

Chester a rencontré le journaliste infiltré via une application de rencontres et il a été filmé discutant de l’approche du réseau et enthousiasmé par son aversion pour Trump.

S’adressant sur Fox News à Sean Hannity, Trump a été interrogé sur le clip – décrivant le travail du groupe conservateur comme « incroyable ».

« C’est une violation de la campagne », a déclaré Trump.

« Ce qu’ils font est une violation massive de la campagne. Quand vous regardez ce qu’ils ont fait. »

Trump mène une guerre de longue date contre les médias d’information et les entreprises de médias sociaux – dont il se plaint d’avoir toujours été contre lui et biaisé envers les démocrates.

L’homme de 74 ans a été banni de plateformes telles que Twitter et Facebook après avoir été accusé d’avoir incité à la violente insurrection du Capitole le 6 janvier.

Et il a gémi que Twitter sans lui est désormais « ennuyeux » car la société de médias sociaux a été accusée de « protéger » CNN.

Le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, a été définitivement banni du site le 15 avril après la diffusion de la vidéo clandestine de Chester.

O’Keefe, 36 ans, a maintenant promis de poursuivre le géant de la technologie après l’avoir accusé de gérer de faux comptes.

Project Veritas se vante que son opération de piqûre sur Chester prouve que le réseau est biaisé – et ses images secrètes ont été ouvertes par un certain nombre de républicains.

Cependant, l’organisation – qui se présente comme un chien de garde des médias – a été accusée de répandre des théories de désinformation et de complot, d’utiliser le piégeage et de monter en masse des images.