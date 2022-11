Trump, Biden et Obama feront campagne en Pennsylvanie lors de la finale de mi-mandat

Le super PAC a envoyé des vidéos similaires de candidats approuvés par Trump aux électeurs de l’Arizona, de l’Ohio, du Michigan et du Nevada.

Pour M. Trump et M. Biden, les enjeux pourraient s’étendre bien au-delà de la lutte de cette année pour le contrôle du Congrès.

Déjà, les deux hommes ont pris les premières mesures pour annoncer une autre candidature à la présidence en 2024.

M. Trump a sans relâche taquiné ses partisans au sujet d’une troisième campagne à la Maison Blanche et devrait annoncer officiellement une autre offre peu après les mi-mandats.

M. Biden a suggéré qu’il serait plus susceptible de se présenter si M. Trump entre dans la course, des personnes proches du président affirmant qu’elles pensent qu’il est le démocrate le mieux placé pour vaincre son ancien adversaire. Pourtant, M. Biden, qui aura 80 ans ce mois-ci, a montré des signes de faiblesse politique, même parmi sa base.

Mais si des pertes importantes à mi-mandat pour les démocrates affaibliraient l’argument de M. Biden pour une candidature à la réélection reste une question ouverte. Celinda Lake, sondeur démocrate et alliée de longue date du président, a déclaré que le résultat à mi-mandat n’affecterait pas sa décision.

« Il court », dit-elle. « Obama n’a-t-il pas couru ? George Bush Sr. ne s’est-il pas présenté ? Non. Ils courent tous. Ils ont tous de mauvais premiers mi-parcours et ils se présentent tous.

Sur un site de vote anticipé près du centre-ville d’Atlanta, au cœur du bastion démocrate de Géorgie, April Ledbetter, 43 ans, propriétaire d’un studio d’enregistrement et démocrate de longue date, a déclaré qu’elle craignait que le faible taux d’approbation de M. Biden dans l’État ne nuise à Stacey Abrams, la démocrate candidat au poste de gouverneur.

“J’ai l’impression qu’il a probablement un impact sur les chances d’Abrams d’être élu”, a déclaré Mme Ledbetter. « J’espère qu’il ne courra plus. J’espère que quelqu’un d’autre interviendra, car je ne suis pas sûr qu’il puisse vraiment le refaire.

Lisa Lerer a rapporté de Philadelphie et Michael C. Bender de Washington. Katie Glueck a contribué aux reportages de Philadelphie, et Roi Maya d’Atlanta.