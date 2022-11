Trump battrait DeSantis en 2024, le taux d’approbation de Biden sous l’eau

L’ancien président américain Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis prennent la parole lors de rassemblements électoraux de mi-mandat, à Dayton, Ohio, États-Unis, le 7 novembre 2022 et à Tampa, Floride, États-Unis, le 8 novembre 2022 dans une combinaison de photos d’archives.

L’ancien président Donald Trump battrait le gouverneur de Floride Ron DeSantis par une large marge lors d’une hypothétique primaire présidentielle républicaine de 2024, un nouveau sondage trouve.

Trump a reçu 55% du soutien des électeurs inscrits républicains, tandis que DeSantis, son rival potentiel pour la nomination à la Maison Blanche, n’a reçu que 25%, selon le sondage de l’Emerson College.

Cette enquête a été réalisée la semaine dernière, dans la foulée de l’annonce de Trump qu’il se présenterait à la Maison Blanche en 2024.

Du côté démocrate, le taux d’approbation du président Joe Biden n’était que de 39%, tandis que 53% désapprouvent le travail qu’il fait, selon le sondage Emerson.

C’est statistiquement le même résultat que les taux d’approbation observés pour Biden dans le précédent sondage national d’Emerson effectué peu de temps avant les élections de mi-mandat de novembre.

Et dans une revanche potentielle des élections de 2020 en 2024, Biden battrait Trump par une marge de 45% à 41%, selon l’enquête.

Si DeSantis était le candidat du GOP 2024, il perdrait face à Biden avec la même marge, selon le sondage, qui a révélé que le titulaire démocrate obtiendrait 43 % des voix, contre 39 % pour le gouverneur.

Interrogés sur leur préférence pour le candidat de leur parti en 2024, les démocrates qui ont répondu au sondage ont massivement choisi Biden plutôt que le vice-président Kamala Harris. Au total, 42% des démocrates voulaient que Biden soit le candidat, contre seulement 17% pour Harris et 12% pour le sénateur Bernie Sanders, un indépendant du Vermont.

Le sondage Emerson a révélé qu’il existe un fossé éducatif notable parmi les électeurs primaires républicains, selon Spencer Kimball, directeur exécutif d’Emerson College Polling.

Les électeurs ayant un diplôme d’études secondaires ou moins soutiennent Trump à 71%. Les électeurs titulaires d’un diplôme universitaire, d’un certain collège ou d’un diplôme d’associé le soutiennent à 53%.

Les électeurs républicains titulaires d’un diplôme de troisième cycle soutiennent le moins Trump, à 32%.

Le sondage a révélé que l’économie est le problème le plus important auquel sont confrontés les électeurs démocrates et républicains, suivi respectivement des “menaces pour la démocratie”, de l’immigration, de l’avortement, des soins de santé et de la criminalité.

De plus, 52% des électeurs pensent que le Congrès devrait continuer à enquêter sur l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 par une foule de partisans de Trump qui ont perturbé la certification de la victoire du Collège électoral par Biden.

39% supplémentaires pensent que le Congrès devrait abandonner cette enquête.

L’enquête a été menée entre le 18 et le 19 novembre avec un échantillon de 1 380 électeurs inscrits et une marge d’erreur de 2,5 points de pourcentage.