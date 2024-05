Trump bat le record de collecte de fonds après un verdict de culpabilité — RT World News

La campagne de l’ancien président américain a permis de récolter 1 million de dollars pour chacune des 34 accusations criminelles.

La campagne de réélection de Donald Trump a permis de récolter plus de 34 millions de dollars depuis que l’ancien président américain a été reconnu coupable de 34 chefs d’accusation à New York, dans un procès qu’il a dénoncé comme une chasse aux sorcières politiquement motivée.

Un jury de Manhattan a convenu avec les procureurs que les remboursements de Trump à son avocat pour un prétendu « Corruption » le paiement à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels équivalait à une comptabilité frauduleuse et à une ingérence électorale de 2016.

« Je viens d’être condamné dans un procès de chasse aux sorcières politique truqué : je n’ai rien fait de mal ! » un e-mail de collecte de fonds envoyé par la campagne de Trump après l’annonce du verdict. « Mais avec votre soutien en ce moment de l’histoire, NOUS RETROUVERONS LA MAISON BLANCHE ET RENDRONS L’AMÉRIQUE À NOUVEAU GRANDE ! »

Pour chaque chef d’accusation porté à New York, la base républicaine fera probablement don d’un million de dollars à la campagne Trump, a déclaré jeudi soir le stratège républicain Matthew Bartlett à Politico. Une déclaration de la campagne Trump vendredi lui a donné raison, et plus encore.

« Quelques minutes seulement après l’annonce du verdict du simulacre de procès, notre système numérique de collecte de fonds a été submergé de soutien, et ce malgré des retards temporaires en ligne en raison de la quantité de trafic. Le président Trump a collecté 34,8 millions de dollars auprès de petits donateurs. » ont déclaré les conseillers de campagne Chris LaCivita et Susie Wiles.















« Non seulement le montant était historique, mais 29,7 % des donateurs d’hier étaient de tout nouveaux donateurs de la plateforme WinRed. » ont-ils ajouté. «Le tordu Joe Biden et les démocrates, avec leur ingérence politique dans la chasse aux sorcières électorales, ont réveillé le mouvement MAGA comme jamais auparavant.»

Le transport de 34,8 millions de dollars a été «presque le double» le plus important jamais enregistré par la campagne Trump, ont ajouté Wiles et LaCivita. WinRed a été tellement submergé par les nouveaux donateurs qu’il s’est brièvement écrasé jeudi soir.

Selon Politico, Trump ne disposait que de 49 millions de dollars en espèces fin avril, contre 84 millions de dollars pour le trésor de guerre du président Joe Biden. Les lois américaines limitent la contribution individuelle maximale à une campagne à 3 300 $.

Le verdict de Trump fait de lui le premier président américain à être reconnu coupable d’un crime. Le juge Juan Merchan a fixé l’audience de détermination de la peine au 11 juillet, veille de la Convention nationale républicaine. Trump risque jusqu’à quatre ans de prison pour chaque accusation, mais sa campagne a déclaré qu’il ferait appel du verdict et que le véritable jugement serait rendu par le peuple américain lors des urnes le 5 novembre.