Trump bat Haley à la primaire républicaine du New Hampshire

Les derniers scrutins dans le New Hampshire ont pris fin il y a environ deux heures, mais les vainqueurs des primaires présidentielles de cet État ont déjà été annoncés.

Le président Joe Biden a remporté la primaire démocrate du New Hampshire en tant que candidat inscrit et l’ancien président Donald Trump a remporté la primaire républicaine. Vous pouvez regarder en direct les résultats continuer à arriver ici.

Voici un aperçu de la dernière estimation des délégués de CNN du New Hampshire :

Donald Trump : 12

Nikki Haley: 9

Un délégué du GOP n’est toujours pas attribué.

Nombre total de délégués gagnés à ce jour :

Donald Trump : 32

Nikki Haley: 17 ans

Ron DeSantis : 9

Vivek Ramaswamy : 3

Celui qui remporte la nomination du GOP doit remporter au moins 1 215 des 2 429 délégués attribués dans le cadre du processus primaire. DeSantis et Ramaswamy ont abandonné la course.

Haley regarde vers la Caroline du Sud: Nikki Haley dit qu’elle reste dans la course. Après avoir perdu l’Iowa et maintenant le New Hampshire, Haley a déclaré que la lutte pour l’investiture du GOP était “loin d’être terminée”. Dans la perspective des primaires du mois prochain dans son État natal, la Caroline du Sud, elle a déclaré : “Le New Hampshire est le premier du pays. Il n’est pas le dernier du pays.” Mais sa voie à suivre sera finalement déterminée par la marge de ce soir et les chiffres de la collecte de fonds, estiment les conseillers de Haley.

Trump attaque Haley : Dans ses remarques après sa victoire, Trump a critiqué Haley en disant: “En fait, elle a très mal réussi.” L’ancien président a d’abord réagi à sa victoire – en temps réel alors que Haley s’adressait à ses partisans – dans une série de publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles il qualifiait sa campagne de cause perdue et exigeait qu’elle abandonne. La campagne Trump a également envoyé un texte de collecte de fonds à ses partisans déclarant « CETTE COURSE EST TERMINÉE ! » peu de temps après sa victoire projetée.

Trump obtient un autre soutien au Capitole : Le sénateur du Texas John Cornyn, membre de la direction du GOP qui a déjà exprimé ses inquiétudes quant à l’éligibilité de Trump, a soutenu l’ancien président mardi. Avant les caucus de l’Iowa de la semaine dernière, Trump avait redoublé d’efforts pour obtenir autant de soutiens que possible.

Participation à la primaire du GOP : Le secrétaire d’État du New Hampshire, David Scanlan, a déclaré qu’environ une douzaine de villes avaient demandé davantage de bulletins de vote du GOP parce qu’ils manquaient de bulletins de vote en fin d’après-midi. Scanlan a prédit une participation record de 322 000 électeurs à la primaire républicaine de l’État. Il a déclaré que le vote s’était déroulé sans problème au cours de la journée.

Rappel de qui a pu voter : Les Républicains et les Démocrates inscrits votent à leurs propres primaires, mais il est important de noter que dans le New Hampshire, les électeurs indépendants peuvent également participer en demandant un scrutin républicain ou démocrate.

Pourquoi Biden était un candidat inscrit : Le nouveau calendrier des primaires démocrates a fait sortir le New Hampshire de sa position de premier au pays. En conséquence, la primaire démocrate du New Hampshire a été privée de délégués, ce qui signifie que la primaire ne comptera pas pour l’attribution des délégués. Le nom de Biden ne figurait pas sur le bulletin de vote et il n’a pas fait campagne dans l’État, mais ses partisans ont lancé une campagne écrite organisée en son nom.