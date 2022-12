Trump, Bankman-Fried et Musk sont les monstres du capitalisme américain | Robert Reich

jeSi la semaine dernière présente une seule leçon, ce sont les coûts sociaux de la cupidité. Le capitalisme est fondé sur la cupidité, mais aussi sur des garde-fous – des lois et des normes – qui empêchent la cupidité de devenir si excessive qu’elle menace le système dans son ensemble.

Pourtant, les garde-corps ne peuvent pas tenir lorsque l’avarice devient le trait déterminant d’une époque, comme c’est le cas maintenant. Les lois et les normes ne sont pas à la hauteur de la possibilité de gagner des milliards si vous êtes suffisamment impitoyable et sans principes.

Les déclarations de revenus de Donald Trump, qui viennent d’être rendues publiques, révèlent qu’il a prélevé de fausses déductions pour réduire son impôt à zéro en 2020. Au total, il a déclaré des pertes de 60 millions de dollars pendant sa présidence tout en continuant à gagner beaucoup d’argent.

Tous les autres présidents depuis Nixon ont publié leurs déclarations de revenus. Trump a dit à l’Amérique qu’il ne pouvait pas parce qu’il était au milieu d’un audit de l’IRS. Mais nous apprenons maintenant que l’IRS n’a jamais eu le temps d’auditer Trump au cours de ses deux premières années au pouvoir, bien qu’il soit tenu de le faire par une loi datant du Watergate, déclarant que « les déclarations de revenus individuelles du président et du vice-président sont soumises à un examen obligatoire ».

Bien sûr, Trump est déjà synonyme de cupidité et de violation agressive des lois et des normes à la poursuite de l’argent et du pouvoir. Pire encore, lorsqu’un président des États-Unis illustre – voire célèbre – ces traits, ils se répandent dans la société comme un poison souterrain.

Pendant ce temps, la semaine dernière, la SEC a accusé Sam Bankman-Fried d’avoir utilisé illégalement l’argent des clients de FTX Depuis le début pour financer son empire crypto.

«Dès le début, contrairement à ce que l’on a dit aux investisseurs et aux clients commerciaux de FTX, Bankman-Fried, activement soutenu par les défendeurs, a continuellement détourné les fonds des clients de FTX… puis a utilisé ces fonds pour continuer à développer son empire, en utilisant des milliards de dollars pour faire non divulgué investissements privés, contributions politiques et achats immobiliers.

Si l’accusation persiste, cela représente l’une des plus grandes fraudes de l’histoire américaine. Jusqu’à récemment, Bankman-Fried était considéré comme un héros capitaliste dont la philanthropie était un modèle pour les aspirants milliardaires (lui et son partenaire commercial ont également fait de généreux dons aux politiciens).

Mais comme l’IRS et Trump, la SEC ne peut pas remédier aux coûts sociaux que Bankman-Fried a déclenchés – pas seulement des pertes pour les clients et les investisseurs, mais une méfiance et un cynisme croissants à l’égard du système dans son ensemble, l’hypothèse implicite que c’est quels milliardaires faire, que le moyen de faire fortune est de mépriser ouvertement les normes et les lois, et que seuls les imbéciles sont soucieux du bien commun.

Ce qui nous amène à Elon Musk, dont les manœuvres de brûlis sur Twitter pourraient faire grimacer même le capitaliste le plus enragé. Ils soulèvent également des questions sur l’autre entreprise de Musk, Tesla. Les actions du constructeur de véhicules électriques ont chuté de près de 9% jeudi alors que les analystes s’inquiétaient de plus en plus de son sort. Non seulement Musk néglige le constructeur automobile, mais il s’approprie le talent exécutif de Tesla pour l’aider sur Twitter. (L’action Tesla est en baisse de plus de 64 % depuis le début de l’année.)

Musk n’a jamais été trop préoccupé par les lois et les normes (vous vous souviendrez qu’il a maintenu l’usine de Tesla à Freemont, en Californie, pendant la pandémie même lorsque les autorités de santé publique lui ont refusé la permission de le faire, ce qui a entraîné une recrudescence des infections à Covid parmi les travailleurs ). Pour lui, il s’agit d’imposer sa volonté gargantuesque aux autres.

Trump, Bankman-Fried et Musk sont les monstres du capitalisme américain – autant des produits de cette ère du damné public qu’ils y contribuent. Pour eux, et pour tous ceux qui les considèrent encore comme des héros, il n’y a pas de morale dans les affaires ou l’économie. Les gains vont aux plus impitoyables. Les principes sont pour les poules mouillées.

Mais en l’absence de tout code moral, la cupidité est un danger public. Son poison ne peut être contenu par des lois ou des normes acceptées. Tout le monde est obligé de se prémunir contre la prochaine escroquerie (ou bien de tirer une escroquerie encore plus grande). Les lois sont enfreintes chaque fois que les gains résultant de leur infraction dépassent les pénalités (multipliées par les chances de se faire prendre). La confiance sociale s’érode.

Adam Smith, le soi-disant père du capitalisme moderne, ne s’est jamais qualifié d’économiste. Il se disait « philosophe moral », engagé dans la découverte des caractéristiques d’une bonne société. Il pensait que son meilleur livre n’était pas La richesse des nations, la bible des apologistes capitalistes modernes, mais la Théorie des sentiments moraux, où il soutenait que la base éthique de la société réside dans la compassion pour les autres êtres humains.

Vraisemblablement, Adam Smith aurait déploré les inégalités croissantes, la corruption et le cynisme engendrés par le capitalisme moderne et trois de ses principaux exemples – Trump, Bankman-Fried et Musk.