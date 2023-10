Trump bâillonné par un juge de Washington

L’ex-président ne pourra pas critiquer le procureur fédéral, ses collaborateurs ou le tribunal

L’ancien président américain Donald Trump ne sera pas autorisé à critiquer le conseiller spécial, le tribunal ou l’un des membres de leur personnel ou leurs familles, a annoncé lundi la juge Tanya Chutkan. Le secret s’applique également à tout témoin et à la substance de son témoignage.

Chutkan n’a pas interdit à Trump de critiquer le ministère américain de la Justice, le président Joe Biden, ou le fait que le procès se déroule dans le District de Columbia, dont plus de 90 % ont voté pour les démocrates en 2020.

« Il ne s’agit pas de savoir si j’aime ou non le langage utilisé par M. Trump. Il s’agit d’un langage qui présente un danger pour l’administration de la justice », » a déclaré Chutkan, justifiant la décision qui accordait au gouvernement un silence partiel.

Trump peut affirmer sa conviction que les poursuites sont politiquement motivées, mais il ne peut pas s’y engager. « Campagnes de diffamation » contre les participants à l’affaire, aurait déclaré Chutkan.

L’avocat spécial Jack Smith a cherché à faire taire le 45e président, arguant que ses remarques publiques intimidaient les témoins et menaçaient la sécurité du parquet. Chutkan a convenu que Trump ne serait pas autorisé à appeler des procureurs « dérangé » ou « des voyous » ou « calomnier ou inciter à la violence contre des agents publics. »

En savoir plus Trump poursuit un ancien espion britannique qui a alimenté le complot du « Russiagate »

Trump est jugé pour complot fédéral, liés à ses tentatives présumées d’annuler les élections de 2020. Le 45e président a fait valoir que l’affaire était politiquement motivée et avait pour but de l’empêcher de se présenter en 2024, et qu’un mandat de silence violerait ses droits à la liberté d’expression au titre du premier amendement.

« Un procureur fuyant, tordu et dérangé, Jack Smith, qui a un terrible bilan d’échecs, demande à une juge très partisane nommée par Obama, Tanya Chutkan… de me faire taire. » Trump a publié lundi matin sur sa propre plateforme, Truth Social.

Il a accusé Smith et Chutkan de vouloir « tricher et intervenir » à la présidentielle de 2024 et de «détruire notre pays » avec « un genre de truc strictement Banana Republic. »

« Voyons ce qui se passera lundi dans la salle d’audience du juge Chutkan. L’Amérique survivra-t-elle ou non ? a-t-il conclu.

Trump est le premier président américain à faire face à une inculpation fédérale. Il est également poursuivi en justice à New York, tant par la ville que par l’État. Il a rejeté toutes les accusations portées contre lui pour des raisons politiques. « chasse aux sorcières » destiné à saboter ses chances en 2024, étant donné qu’il est le principal candidat à l’investiture présidentielle républicaine.

Plus tôt ce mois-ci, un juge de New York a également émis une ordonnance de silence contre «Attaques personnelles contre des membres de mon personnel judiciaire», après que Trump ait critiqué l’une des personnes impliquées pour sa prétendue relation avec un haut démocrate.