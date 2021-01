Donald Trump avait «complètement tort» de jeter le doute sur le résultat de l’élection présidentielle américaine et d’encourager les partisans à prendre d’assaut le bâtiment du Capitole, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street, M. Johnson a rejeté l’affirmation de M. Trump selon laquelle le résultat de l’élection présidentielle de novembre était frauduleux, se disant heureux que «la démocratie ait prévalu» grâce à la confirmation de Joe Biden en tant que président élu.

La condamnation «sans réserve» de M. Johnson est intervenue après que le ministre de l’Intérieur Priti Patel a déclaré que les commentaires incendiaires du président sortant «avaient directement conduit» aux scènes de violence à Washington DC qui ont choqué le monde mercredi.

Cela marque le plus grand effort du Premier ministre à ce jour pour se distancier de l’homme qui, selon lui, avait «beaucoup, beaucoup de bonnes qualités» et qui en retour a décrit Johnson comme «la Grande-Bretagne Trump».

Cela est venu après que le parti travailliste ait qualifié le Premier ministre de «sans vigne» pour ne pas avoir dénoncé les mensonges de M. Trump sur la fraude électorale.

«La violence que Donald Trump a déchaînée est terrifiante et les républicains qui l’ont soutenu ont du sang sur les mains», a déclaré la chef adjointe travailliste Angela Rayner.

«Notre Premier ministre sans épines et le ministre des Affaires étrangères tout petit doivent également prendre leur juste part de honte pour ne pas avoir dénoncé ses mensonges après les élections.

Au moins 52 personnes ont été arrêtées après qu’une foule de partisans de Trump a pénétré dans la salle du Sénat alors que des politiciens se réunissaient pour certifier officiellement la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle – à peine 13 jours avant son entrée à la Maison Blanche.

Après que des émeutiers se soient affrontés avec la police dans des scènes que l’ancien président républicain George Bush a qualifiées d ‘«insurrection», les autorités ont confirmé qu’une femme était décédée pendant les violences et que trois autres étaient également décédées après avoir souffert «d’urgences médicales».

Dans un tweet publié alors que les événements violents se déroulaient encore à Washington mercredi, M. Johnson a qualifié l’émeute de «honteuse» mais ne l’a pas directement liée à Trump, en publiant: «Les États-Unis représentent la démocratie dans le monde et c’est maintenant le cas. il est essentiel qu’il y ait un transfert de pouvoir pacifique et ordonné. »

Mais demandé lors de la conférence de presse de jeudi soir s’il estimait que M. Trump était responsable des scènes choquantes, le Premier ministre a répondu: «Toute ma vie, l’Amérique a défendu des choses très importantes – une idée de liberté, une idée de démocratie.

«Et dans la mesure où il a encouragé les gens à prendre d’assaut le Capitole et dans la mesure où le président a constamment jeté le doute sur le résultat d’une élection libre et juste, je pense que c’était complètement faux.

«Ce que le président Trump a dit à ce sujet est complètement faux et je condamne sans réserve le fait d’encourager les gens à se comporter de la manière honteuse qu’ils ont faite au Capitole.

«Je suis très heureux que le président élu ait été dûment confirmé dans ses fonctions et que la démocratie ait prévalu.»

Parler à Petit-déjeuner BBC plus tôt dans la journée, Mme Patel a qualifié les événements de «tragiques», ajoutant: «Eh bien, son [Mr Trump’s] les commentaires ont directement conduit à la violence et jusqu’à présent, il n’a pas condamné cette violence – c’est complètement faux.

«Ce que nous avons vu à Washington et la manifestation de la violence. Hier, il a essentiellement fait un certain nombre de commentaires qui ont contribué à alimenter cette violence et il n’a rien fait pour la désamorcer.

Priti Patel condamne les émeutes meurtrières au Capitole américain

Elle a ajouté: «Il n’y a aucune justification à la violence. Donald Trump aurait dû vraiment condamner cette violence et il n’a pas réussi à le faire et je pense en fait que c’est faux.

Pressée de savoir si elle avait un «respect» pour le président américain, Mme Patel a répondu: «Ses commentaires ont été associés à cette violence.

«Il n’a pas condamné cette violence et je pense que c’est complètement faux. Des gens sont morts. Ce que nous avons vu est tellement extraordinaire.

«Il n’y a aucune justification à cela. Il est clair qu’il aurait pu et aurait dû faire plus et le fait qu’il n’ait pas condamné cette violence est absolument faux.

Dans une interview séparée sur BBC Radio 4’s Aujourd’hui programme, Mme Patel a refusé de dire si elle regrettait à quel point le Parti conservateur avait été proche du président américain ces dernières années.

Elle a répondu: «L’Amérique est l’un de nos alliés les plus proches dans le monde et ils continueront de l’être, quel que soit le sommet de la Maison Blanche. Mais le fait est que pour le moment, il ne s’agit pas de notre relation avec Donald Trump.