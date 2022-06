L’audience du comité du jeudi 6 janvier s’est fortement concentrée sur un aspect des tentatives de l’ancien président Donald Trump d’annuler les élections de 2020 : la campagne de pression qu’il a menée contre l’ancien vice-président Mike Pence et les attaques verbales qu’il a utilisées pour le faire.

Les législateurs du comité ont mis en lumière un appel téléphonique apparemment enflammé qui a eu lieu le matin du 6 janvier, qui a souligné comment Trump a ciblé Pence malgré le fait que plusieurs experts lui ont dit que le vice-président n’avait pas le pouvoir d’annuler l’élection. Cela a également illustré l’escalade de la rhétorique de Trump, que le comité a liée à la violence au Capitole.

Après des jours passés à pousser Pence à rejeter les votes électoraux – ce que Pence a refusé à plusieurs reprises de faire – Trump a appelé le vice-président le 6 janvier. Lors de cet appel, que plusieurs membres du personnel ont qualifié de « chauffé », Trump aurait réprimandé Pence, le traitant de « wimp » et ce qu’une assistante de la fille et conseillère de Trump, Ivanka Trump, a décrit comme le « mot p ».

« Vous n’êtes pas assez dur pour passer l’appel », aurait déclaré Trump, selon le témoignage de l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Pence, le général à la retraite Keith Kellogg.

Pendant des jours, Trump et Pence avaient échangé sur le rôle du vice-président dans la certification des élections. Selon la Constitution et la loi sur le décompte électoral, le rôle du vice-président est de superviser le dépouillement des bulletins de vote et l’annonce du résultat. Le comité a détaillé comment le conseiller de Trump, John Eastman, un avocat conservateur, a convaincu le président que les vice-présidents ont le pouvoir de juger de la légitimité des votes électoraux et de contrôler le processus de dépouillement. C’est faux, et Pence et ses conseillers l’ont constamment dit à Trump, a constaté le comité.

Après l’appel du 6 janvier, Pence est resté déterminé à terminer la certification électorale comme prévu et s’est dirigé vers le Capitole. Trump, quant à lui, a modifié les remarques qu’il devait faire lors du rassemblement « Stop the Steal » sur le National Mall, faisant tout son possible pour appeler Pence et sa capacité à répondre aux allégations de fraude électorale non fondées.

« Mike Pence, j’espère que vous allez vous lever pour le bien de notre Constitution et pour le bien de notre pays. Et si vous ne l’êtes pas, je vais être très déçu de vous », a déclaré Trump dans ses remarques lors du rassemblement.

Les remarques de Trump, ainsi qu’un tweet qu’il a envoyé plus tard dans l’après-midi nommant également le vice-président, ont alimenté le vitriol envers Pence, qui est devenu la cible de la colère des insurgés. Les émeutiers ont scandé « Hang Mike Pence! » alors qu’ils pénétraient par effraction dans le Capitole et dressaient une potence à l’extérieur. Un informateur confidentiel a également déclaré au FBI que des membres des Proud Boys auraient tué Pence s’ils l’avaient trouvé ainsi que d’autres législateurs qu’ils avaient rencontrés, dont la présidente Nancy Pelosi.

Les révélations sont frappantes en ce qu’elles soulignent la pression intense que Pence subissait pour enfreindre la loi à la demande du président. Ils mettent également en évidence une campagne prolongée pour convaincre Trump que l’annulation des élections n’était pas possible – du moins pas légalement – ​​et son refus d’accepter cette réalité.