Donald Trump s’entretient avec le procureur général adjoint de l’époque, Jeffrey Rosen, à la Maison Blanche en janvier 2020. | Yuri Gripas / Abaca / Bloomberg / Getty Images

Le rapport de plus d’efforts d’ingérence survient alors que le Sénat prépare son procès en destitution.

Dans les dernières semaines de sa présidence, l’ancien président Donald Trump a tenté d’annuler les résultats des élections nationales en Géorgie en faisant pression sur les responsables pour qu’ils «trouvent» des votes pour lui. Et selon un nouveau rapport du New York Times, les efforts de Trump se sont étendus au-delà de cela: il envisageait également de remplacer le procureur général américain par intérim par un autre sympathique à ses efforts pour forcer un changement dans les résultats de la Géorgie.

Katie Benner du Times rapporte que Trump et Jeffrey Clark, un avocat du ministère de la Justice chargé de la division civile, ont conçu un plan qui aurait vu le ministère de la Justice travailler pour maintenir indûment Trump au pouvoir en remplaçant le procureur général par intérim Jeffrey Rosen – qui avait refusé d’accepter les tentatives de Trump de saper les résultats des élections – avec Clark.

Une vague de responsables du DOJ, informés du plan par conférence téléphonique le 3 janvier, a menacé de démissionner si cela se produisait, selon le rapport du Times. Cette menace, ainsi qu’une réunion litigieuse entre Rosen, Clark et Trump au cours de laquelle chaque responsable du DOJ a présenté son cas au président, auraient dissuadé Trump de remplacer Rosen à la fin.

Mais si l’effort avait été fait, le ministère de la Justice se serait probablement impliqué dans l’effort d’annuler l’élection, lui donnant une légitimité et un soutien juridique qu’il n’avait pas réussi à obtenir à la suite de l’échec de dizaines de poursuites judiciaires qui alléguaient à tort des irrégularités électorales.

Un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice a appelé l’effort pour remplacer Rosen «une tentative de coup d’État au ministère de la Justice – fomentée par le président des États-Unis» le Twitter Vendredi.

Pour sa part, Clark a nié l’existence d’un plan de licenciement de Rosen et a déclaré au Times qu’il avait simplement fourni des conseils au président.

«Ma pratique consiste à m’appuyer sur des témoignages sous serment pour évaluer les allégations factuelles contestées», a-t-il déclaré. «Il y a eu une discussion franche des options, des avantages et des inconvénients avec le président. Il est malheureux que ceux qui ont participé à une conversation juridique privilégiée commentent en public ces délibérations internes, tout en déformant les discussions.

Changer la direction du DOJ aurait été l’une des dernières tentatives de Trump pour renverser les élections. Au-delà de ses contestations judiciaires infructueuses dans les États du champ de bataille, Trump avait également tenté auparavant d’exploiter le pouvoir du DOJ en demandant à Rosen d’enquêter sur Dominion Voting Systems, une société qui fabrique du matériel et des logiciels de vote, et qui a fait l’objet de fausses déclarations de vote. falsification. L’ancien président a également demandé au ministère de la Justice de soutenir les poursuites judiciaires de sa campagne au niveau de l’État, et a été refusé.

Trump a en outre demandé à Rosen de nommer des conseillers spéciaux pour mener des enquêtes sur les allégations réfutées de fraude électorale, ce que Rosen a refusé de faire. Rosen a confirmé les conclusions de son prédécesseur, l’ancien procureur général William Barr, selon lesquelles les allégations de fraude électorale généralisée n’étaient pas étayées par des preuves.

Et dans l’un des efforts les plus choquants et les plus effrontés, Trump a appelé le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger pour lui demander de «trouver» suffisamment de voix pour renverser la marge de victoire étroite du président Joe Biden, même après qu’elle ait été confirmée par deux recomptages. Cet appel aurait eu lieu le même jour que Trump avait eu les conversations nouvellement découvertes avec des responsables du DOJ.

Ces efforts ont finalement abouti à un rassemblement à Washington, DC le 6 janvier, au cours duquel Trump a répété ses fausses déclarations selon lesquelles il y avait des irrégularités dans l’élection – et au cours duquel il a attisé une foule qui a ensuite pris d’assaut le Capitole américain, conduisant à sa deuxième destitution. .

Trump fait face à un procès en destitution en raison de ses efforts pour annuler les élections

Trump a été destitué le 13 janvier à la Chambre pour une prétendue «incitation à l’insurrection». L’article de destitution fait également valoir que Trump «a trahi sa confiance en tant que président» en tentant de contraindre les responsables à soutenir ses efforts pour annuler l’élection, comme il l’aurait fait avec Rosen. S’il est reconnu coupable de ces crimes au Sénat, Trump pourrait être empêché d’exercer à nouveau des fonctions publiques.

Vendredi, les dirigeants du Sénat ont finalement conclu un accord pour commencer ce procès le 9 février. Cela est intervenu après un débat sur l’heure de début – les démocrates craignant que le début du procès immédiatement retarde les confirmations de nombreuses personnes nommées par Biden, et les républicains voulant que Trump ait une période prolongée pour préparer sa défense.

La Chambre remettra l’article au Sénat lundi et les sénateurs seront assermentés en tant que jurés mardi, mais les plaidoiries ne commenceront pas le 9 février et les dirigeants ont signalé qu’ils espéraient parvenir à un verdict d’ici la fin de la semaine. .

En retardant le début de deux semaines, l’administration de Biden sera en mesure de donner la priorité au soulagement de Covid-19 et à la confirmation des postes au Cabinet, a déclaré Schumer vendredi. Et un porte-parole de McConnell a déclaré que le retard donnait à Trump une procédure régulière adéquate.

Trump a commencé à constituer son équipe de défense. Son avocat de longue date, Rudy Giuliani, qui a dirigé les tentatives infructueuses de Trump pour renverser les résultats des élections devant les tribunaux, ne sera pas dessus; la semaine dernière, il m’a dit il ne pouvait pas agir en tant qu’avocat car il était témoin du rassemblement du 6 janvier.

Au lieu de cela, l’avocat de Caroline du Sud, Karl «Butch» Bowers, Jr., dirigera l’équipe juridique de Trump. Bowers travaille pour une petite entreprise à Columbia, en Caroline du Sud, et a été décrit comme un personnage plus mesuré que le pompeux Giuliani. Bowers avait auparavant défendu avec succès l’ancien gouverneur de la Caroline du Sud, Mark Sanford, lors de sa propre audience de destitution en 2009, après que l’affaire extraconjugale de Sanford eut été révélée.