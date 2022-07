Trump aurait dû être accusé de crimes, selon l’ancien procureur de New York

Un ancien procureur spécial de New York qui a abandonné une enquête pénale sur l’ancien président Donald Trump après que son patron ait refusé de porter plainte à l’époque a déclaré que si Trump “avait été Joe Blow de Kokomo, nous aurions été inculpés sans grand débat”.

“Je crois que Donald Trump, en fait, était coupable et, deuxièmement, qu’il y avait suffisamment de preuves en droit pour avoir soutenu un verdict de culpabilité si nous allions de l’avant”, a déclaré Mark Pomerantz, l’ancien procureur spécial du district de Manhattan. Bureau du procureur, dans une nouvelle interview.

“Mon point de vue est qu’il est toxique de faire croire aux gens que le système de justice pénale est incapable de tenir les gens responsables si ces personnes ont une énorme influence financière et politique”, a déclaré Pomerantz.

“L’état de droit est censé s’étendre aux riches comme aux pauvres, aux vulnérables, aux puissants”, a-t-il ajouté.

Pomerantz a fait les commentaires sur le podcast, « Pourquoi Donald Trump n’a-t-il pas été poursuivi pénalement à New York ? Que s’est-il passé et pourquoi ?” animé par le professeur de la faculté de droit de l’Université de Columbia, John Coffee Jr.

Le juge du tribunal fédéral du district de Manhattan, Jed Rakoff, a participé à l’entretien.

L’interview, publiée jeudi, était la première de Pomerantz depuis que lui et Carey Dunne, un deuxième procureur avec qui il avait dirigé l’enquête criminelle sur Trump, ont démissionné du bureau du procureur du district de Manhattan en février suite à la décision du procureur Alvin Bragg Jr. de ne pas demander une inculpation de Trump par un grand jury pour le moment.

“Vous savez, je croyais très profondément à l’idée qu’il s’agit d’un gouvernement de lois et non d’hommes, et cela signifie que l’État de droit est pour tout le monde”, a déclaré Pomerantz.

“Et j’étais tout à fait convaincu que si l’accusé n’avait pas été Donald Trump ou l’accusé putatif, si cela avait été Joe Blow de Kokomo, nous aurions été inculpés sans grand débat”, a-t-il déclaré.

“Vous ne donnez pas de faux états financiers aux banques pour obtenir des prêts sans courir le risque d’être accusé d’un crime”, a ajouté Pomerantz.

Le bureau du procureur était connu pour enquêter sur Trump et sa société, la Trump Organization, pour d’éventuels crimes liés à la pratique présumée consistant à déclarer différentes évaluations pour les mêmes actifs immobiliers, selon les circonstances, afin de maximiser les avantages financiers sous la forme des allégements fiscaux, des réductions des primes d’assurance et de la valeur des prêts.

Le bureau du procureur général de l’État de New York, Letitia James, mène une enquête civile sur l’organisation Trump pour les mêmes problèmes.

“Nous nous attendions à pouvoir obtenir des témoignages selon lesquels ces prêts n’auraient pas été consentis, à l’exception du fait que Donald Trump a remis aux banques des états financiers personnels et attesté de leur exactitude”, a déclaré Pomerantz dans l’interview.

Trump et ses avocats ont nié que lui et la société aient commis des actes répréhensibles.

L’avocat de Trump, Ronald Fischetti, n’a pas immédiatement répondu jeudi à une demande de commentaire. Mais Fischetti a précédemment déclaré à CNBC qu’il était “surpris” et “déçu” par des commentaires similaires rendus publics par Pomerantz, un de ses anciens associés.

Le bureau de Bragg, qui n’a pas immédiatement renvoyé de demande de commentaire, a déclaré que l’enquête était en cours.

L’enquête sur Trump a commencé sous l’ancien procureur Cyrus Vance Jr.

En janvier 2021, Vance a enrôlé Pomerantz, qui à l’époque était à la retraite de la pratique juridique privée, pour travailler sur l’enquête. Pomerantz est l’ancien chef de la division criminelle du bureau du procureur américain pour le district sud de New York, le bureau du procureur fédéral à Manhattan.

“Je me suis dit:” Quoi de plus dramatique, de plus excitant, de plus compliqué que l’enquête sur un ancien président, quelqu’un qui avait des millions de partisans et aussi des millions de personnes qui détestaient ce cran? ” a déclaré Pomerantz dans l’interview du podcast.

“J’ai aussi pensé que l’enquête pourrait être ciblée et que je pourrais peut-être faire une différence. J’ai donc accepté de m’impliquer et je suis ensuite allé travailler”, a-t-il déclaré.