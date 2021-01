Le président Donald Trump passe un coup de fil alors qu’il joue au golf au Trump National Golf Club en novembre 2020. | Tasos Katopodis / Getty Images

Le président a encouragé le fonctionnaire électoral anonyme à «trouver la fraude», selon un rapport du Washington Post.

Le président Donald Trump a fait pression sur un enquêteur électoral de haut niveau de l’État de Géorgie, chargé d’examiner les allégations d’irrégularités de vote lors de l’élection présidentielle de 2020, pour qu’il «trouve la fraude» lors d’un appel téléphonique de fin décembre, selon un rapport d’Amy du Washington Post. Gardner.

Le Post a retenu le nom du responsable géorgien, citant «le risque de menaces et de harcèlement dirigés contre les agents électoraux», mais décrivant la personne comme «chef des enquêtes pour le bureau du secrétaire d’État de Géorgie».

L’appel a eu lieu environ une semaine après l’appel tristement célèbre de Trump avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, au cours duquel le président a tenté de faire pression sur Raffensperger pour qu’il annule les résultats de l’élection présidentielle géorgienne.

Cet appel a vu Trump dire à Raffensperger: «Je veux juste trouver 11 780 votes, soit un de plus que ce que nous avons. Parce que nous avons gagné l’État », et à la fois le cajolant et le menaçant d’inventer les votes qu’il faudrait à Trump pour remporter l’État, que le président élu Joe Biden a emporté par 11 779 voix.

Lors de l’appel du 23 décembre, Trump aurait alterné flatterie et menaces, disant au responsable qu’ils seraient un «héros national» s’ils découvraient une fraude qui aurait un impact sur les élections. Ni le fonctionnaire ni la Maison Blanche n’ont commenté l’histoire du Post.

Le responsable enquêtait spécifiquement sur les accusations selon lesquelles les responsables électoraux du comté de Cobb auraient mal accepté des bulletins de vote avec des signatures incompatibles sur les enveloppes. Le fait que les bulletins de vote avec des signatures incorrectes aient été acceptés est l’une des nombreuses plaintes que Trump et ses alliés ont soulevées à propos de l’élection présidentielle. Cependant, l’enquête a conclu que ces accusations étaient sans fondement.

Et malgré les affirmations de Trump, aucune fraude électorale n’a été trouvée dans l’État de Géorgie dans d’autres enquêtes.

Ancien procureur fédéral à New York et ancien avocat de l’équipe des poursuites du Watergate, Nick Akerman a déclaré au Post que l’appel de Trump avec l’enquêteur électoral pourrait constituer une fraude électorale, bien que cela puisse être difficile à prouver.

«Oh mon dieu, bien sûr, c’est une obstruction – de toute façon vous la coupez», a-t-il déclaré au Post.

Comme Ian Millhiser de Vox l’a noté après que l’audio de l’appel de Trump avec Raffensperger soit devenu public, cependant, prouver que le président a violé la loi pourrait dépendre de la mise en évidence de l’état d’esprit du président au moment de l’appel; à savoir s’il croyait réellement qu’il y avait fraude, malgré toutes les preuves suggérant le contraire.

Cela a été considéré comme difficile à faire pour l’appel Raffensperger – et l’ancien procureur de Géorgie, Robert James, a déclaré au Post que ce serait encore plus difficile avec l’appel du 23 décembre, car aucun son n’est actuellement connu pour cette conversation.

Les efforts de Trump pour modifier l’élection pourraient conduire à une autre destitution

Trump s’est engagé dans une tentative de subvertir l’élection de 2020 depuis même avant le jour du scrutin. Sa destitution résulte du fait qu’il implorait une puissance étrangère d’intervenir en son nom et d’enquêter sur l’actuel président élu Joe Biden. Et depuis le jour des élections, Trump a intensifié ses efforts pour renverser la démocratie américaine et maintenir son pouvoir.

D’abord, il a tenté de déposer plusieurs dizaines de poursuites judiciaires afin de rejeter suffisamment de bulletins légalement déposés dans des États dynamiques comme la Pennsylvanie, le Michigan, la Géorgie et l’Arizona pour retourner les résultats des élections en sa faveur. Ayant échoué dans cette poursuite, Trump a ensuite fait pression sur les représentants de l’État – en particulier en Géorgie – comme l’a expliqué Cameron Peters pour Vox:

Dans au moins trois autres États du champ de bataille qu’il a perdus contre Biden – Arizona, Michigan et Pennsylvanie – Trump a directement contacté les législateurs et d’autres responsables pour les exhorter à l’aider à renverser les résultats des élections dans leurs États, lui attribuant potentiellement une seconde non élue. mandat. En Pennsylvanie, un législateur républicain – le chef de la majorité au Sénat de l’État Kim Ward – a déclaré au New York Times qu’elle avait choisi de ne pas repousser les accusations de fraude sans fondement de Trump. «Si je vous disais:« Je ne veux pas le faire », a-t-elle dit en décembre,« je ferais bombarder ma maison ce soir. »

Alors qu’il faisait pression sur ces responsables, il utilisait régulièrement des théories du complot et des mensonges pour convaincre les partisans que quelque chose n’allait pas avec les résultats des élections. Ces efforts ont abouti à un discours que le président a prononcé mercredi près du Capitole dans lequel il a déclaré à ses partisans: «Nous allons devoir nous battre beaucoup plus dur» contre les résultats légitimes de l’élection.

Au cours de ce discours, il a également encouragé ses partisans à manifester au Capitole lui-même; la violente insurrection qui a suivi a entraîné la mort de cinq personnes, dont le policier du Capitole Brian Sicknick.

Vendredi, les dirigeants démocrates à la Chambre ont promis de porter de nouvelles accusations de destitution contre Trump à la suite de l’insurrection ratée, au cours de laquelle les plus fervents partisans de Trump ont pris d’assaut et pillé le Capitole américain à Washington, DC. Et au moins un projet d’accusation suggère que les appels téléphoniques du président aux responsables électoraux de Géorgie pourraient être utilisés comme preuve à la fois dans les articles de mise en accusation et dans un éventuel procès au Sénat.

Plus de 220 députés démocrates ont publiquement indiqué leur soutien à la destitution et à la destitution de Trump, tandis qu’une poignée de républicains ont exprimé leur soutien à sa destitution. La sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) a appelé à la révocation de Trump de ses fonctions, affirmant qu’elle envisagerait de quitter le Parti républicain (mais pas de rejoindre les démocrates) s’il restait à la tête du parti.

Tard vendredi, le chef de la majorité sortant au Sénat, Mitch McConnell, a envoyé une note à ses collègues sénateurs du GOP exposant un calendrier potentiel pour un deuxième procès de destitution de Trump dans la chambre. Alors que les démocrates espèrent agir rapidement pour mettre en accusation à la Chambre, McConnell a noté que tout procès au Sénat aurait probablement lieu après le départ du président.