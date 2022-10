Trump au centre de la défense du roman Oath Keepers

WASHINGTON –

L’équipe de défense du procès anti-émeute du Capitole américain contre le chef des Oath Keepers s’appuie sur une stratégie inhabituelle avec Donald Trump au centre.

Les avocats de Stewart Rhodes, fondateur du groupe extrémiste, sont sur le point de faire valoir que les jurés ne peuvent pas le déclarer coupable de complot séditieux parce que toutes les actions qu’il a prises avant le siège du 6 janvier 2021 étaient en préparation des ordres qu’il anticipait de l’époque. -président – ordres qui ne sont jamais venus.

Rhodes et quatre associés sont accusés d’avoir comploté pendant des semaines pour empêcher le transfert du pouvoir présidentiel du titulaire républicain au démocrate Joe Biden, culminant avec des gardiens du serment en tenue de combat prenant d’assaut le Capitole aux côtés de centaines d’autres partisans de Trump.

Les déclarations liminaires du procès doivent commencer lundi.

Rhodes a l’intention de prendre la parole pour affirmer qu’il pensait que Trump allait invoquer la loi sur l’insurrection pour appeler une milice pour le soutenir, ont déclaré ses avocats. Trump n’a pas fait cela, mais l’équipe de Rhodes dit que ce que les procureurs allèguent comme un complot illégal était “en fait du lobbying et de la préparation pour que le président utilise” la loi.

C’est un nouvel argument juridique dans un procès qui est l’un des cas les plus graves de l’attaque du Capitole.

“Il s’agit d’une défense théorique incroyablement compliquée et je ne pense pas qu’elle se soit jamais déroulée de cette manière dans la jurisprudence américaine”, a déclaré l’un des avocats de Rhodes, James Lee Bright, à l’Associated Press.

La loi sur l’insurrection donne à un président une large autorité pour appeler l’armée et décider de la forme que prendra cette force. Trump a lancé ce genre d’action à d’autres moments de sa présidence.

Pour réussir avec cette ligne de défense, Bright devrait convaincre un jury que Rhodes attendait le feu vert du président, ce qui pourrait être un obstacle majeur.

Les avocats de Rhodes ont fait valoir que Trump aurait pu appeler une milice en réponse à “ce qu’il percevait comme un complot visant à priver une catégorie de personnes dans plusieurs États de leur droit de vote”. Rhodes a publié une lettre ouverte sur le site Web des Oath Keepers en décembre 2020 exhortant Trump à utiliser la loi sur l’insurrection pour “” arrêter le vol “et vaincre le coup d’État”.

Si Rhodes témoigne, il pourrait faire face à des interrogatoires intenses de la part des procureurs, qui disent que ses propres mots montrent que les gardiens du serment agiraient quoi que fasse Trump.

Bright a déclaré que Rhodes, diplômé de la faculté de droit de Yale, comprend les risques de témoigner mais a insisté depuis le premier jour de leur rencontre pour qu’il puisse “dire son article”.

Rhodes et ses associés – Kelly Meggs, Thomas Caldwell, Jessica Watkins et Kenneth Harrelson – sont les premiers accusés du 6 janvier à être jugés pour complot séditieux, une accusation rarement utilisée à l’époque de la guerre civile qui peut être difficile à prouver.

La défense devrait convaincre le jury que les Oath Keepers avaient vraiment l’intention de défendre le gouvernement, et non d’utiliser la force contre lui, a déclaré David Alan Sklansky, un ancien procureur fédéral qui est maintenant professeur à la Stanford Law School.

“Si vous pensez que vous complotez pour aider à protéger le gouvernement, il y a un argument selon lequel cela signifie que vous n’avez pas l’état d’esprit coupable requis pour être coupable de complot séditieux”, a-t-il déclaré.

Les archives judiciaires montrent que les gardiens du serment ont averti à plusieurs reprises de la perspective de violence si Biden devenait président. Les gardiens du serment ont amassé des armes et ont stationné des équipes armées de “forces de réaction rapide” dans un hôtel de Virginie au cas où elles seraient nécessaires, selon les procureurs.

Parmi ceux susceptibles de témoigner contre Rhodes figurent trois de ses anciens partisans, dont un qui a déclaré que Rhodes leur avait ordonné d’être prêts à utiliser la force létale si nécessaire pour garder Trump à la Maison Blanche.

Les avocats de la défense affirment que les équipes de la force de réaction rapide étaient des forces défensives à utiliser uniquement si Trump invoquait la loi sur l’insurrection. Si Rhodes voulait vraiment mener une révolution, ses avocats disent qu’il n’y avait pas de meilleure opportunité de déployer la force de réaction rapide que lorsque des centaines de personnes prenaient d’assaut le Capitole. Mais les Gardiens du Serment ne l’ont jamais fait.

“Les conditions ne seraient jamais meilleures. Pourtant, Rhodes et les autres ont quitté le Capitole et sont allés dîner à Olive Garden”, ont-ils écrit dans des documents judiciaires. Rhodes n’est jamais allé au Capitole et a déclaré que les gardiens du serment qui avaient agi de leur propre chef.

L’Insurrection Act est un raccourci pour une série de lois que le Congrès a adoptées entre 1872 et 1871 définissant quand la force militaire peut être utilisée aux États-Unis par le gouvernement fédéral, a déclaré Stephen Vladeck, professeur de droit à l’Université du Texas. La loi donne au président un large pouvoir discrétionnaire pour décider quand la force militaire est nécessaire et ce qui est qualifié de force militaire, a déclaré Vladeck.

La dernière fois que la loi sur l’insurrection a été utilisée, c’était en mai 1992, par le président George HW Bush pour appeler l’armée à répondre aux émeutes de Los Angeles après l’acquittement des policiers blancs accusés d’avoir battu l’automobiliste noir Rodney King.

Même si Trump avait agi, les procureurs auraient toujours de solides arguments selon lesquels les gardiens du serment ont tenté d’empêcher le Congrès de s’acquitter de ses responsabilités dans le cadre du transfert du pouvoir présidentiel, a déclaré Vladeck. Même si le président avait pu autoriser leurs actions, les Gardiens du serment auraient pu être – comme le dit la loi – opposés par la force à d’autres éléments du gouvernement, a-t-il déclaré.

“Le gouvernement des États-Unis est plus que le président”, a déclaré Vladeck.

Michael Weinstein, un ancien procureur du ministère de la Justice, a convenu que l’argument de Rhodes n’est pas susceptible de convaincre un jury. Mais ce n’est peut-être pas son seul objectif.

“Je pense que ça va être un peu un procès-spectacle pour lui”, a déclaré Weinstein, maintenant avocat de la défense pénale dans le New Jersey. “C’est l’occasion pour lui de vraiment se promouvoir lui-même et sa philosophie et de se faire passer pour un martyr.”

Trump a parlé d’envoyer des troupes américaines dans les villes américaines à l’été 2020 alors que les manifestants envahissaient les rues à la suite de la mort de George Floyd aux mains d’un policier, une action qui aurait été régie par la loi sur l’insurrection. Il ne l’a jamais fait.

L’avocate de la défense basée à Los Angeles, Nina Marino, a déclaré que la défense de l’Insurrection Act pourrait fonctionner.

“Je pense que c’est une excellente défense des années 1800 ressuscitée en 2022”, a-t-elle déclaré. Mais elle a ajouté: “S’il y a des preuves qu’ils l’auraient fait de toute façon, alors je pense que cela nuit vraiment, vraiment à la défense.”

Les procureurs ont déjà souligné un message de décembre 2020 que Rhodes a écrit, disant que Trump “doit savoir que s’il n’agit pas, alors nous le ferons”. Quelques jours avant l’émeute, Rhodes a averti que le “dernier clou” serait enfoncé dans le “cercueil de cette République”, à moins qu’ils ne se battent pour s’en sortir.

“Avec Trump (de préférence) ou sans lui, nous n’avons pas le choix”, a écrit Rhodes dans une conversation, selon des documents judiciaires. Il a ajouté: “Soyez prêt pour une déception majeure du 6 au 8. Et préparez-vous à le faire NOUS-MÊMES.”



Richer a rapporté de Boston. L’écrivain d’Associated Press, Michael Kunzelman, a contribué à ce rapport.