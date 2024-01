Trump attend le sort de son empire commercial lors du procès pour fraude civile à New York : mises à jour en direct

Après que le verdict de E Jean Carroll vendredi lui ait valu une facture de dommages et intérêts de 83,3 millions de dollars, les choses pourraient être sur le point d’empirer pour M. Trump alors qu’un autre procès potentiellement dévastateur touche à sa fin à New York cette semaine, celui-ci posant un risque important. une menace pour son vaste empire immobilier et signifie qu’il pourrait être empêché de faire à nouveau des affaires dans sa ville natale.