Trump atteint son plus bas niveau en 7 ans dans un nouveau sondage national alors que l’approbation de Biden augmente

Environ un mois après le lancement de sa campagne présidentielle de 2024, la position de l’ancien président Donald Trump auprès des électeurs a atteint son point le plus bas en plus de sept ans, selon un Sondage de l’Université Quinnipiac sorti mercredi.

Selon le sondage, seuls 31% des électeurs inscrits interrogés ont une opinion favorable de Trump, contre 59% qui en ont une opinion défavorable. C’est la note la plus basse que Trump ait reçue depuis juillet 2015, peu de temps après avoir lancé sa première candidature présidentielle, selon Quinnipiac.

Les notes en baisse de Trump étaient encore pires parmi les électeurs indépendants, a montré le sondage. Seuls 25% ont une opinion favorable de lui, contre 62% qui ont une opinion défavorable – la note la plus basse de Trump parmi ce groupe depuis que Quinnipiac a posé la question pour la première fois en mai 2015.

Alors que 70% des électeurs républicains ont toujours une opinion favorable de Trump, 20% ont déclaré le voir sous un jour défavorable – marquant la lecture la plus faible de Trump auprès des électeurs de son parti depuis mars 2016, selon Quinnipiac.

Le sondage, qui a interrogé 1 456 électeurs inscrits de jeudi à lundi dernier, a une marge d’erreur de plus ou moins 2,6 points de pourcentage.

“Les chiffres de l’annonce post-présidentielle de l’ancien président Trump vont dans la mauvaise direction”, a déclaré Tim Malloy, analyste des sondages à l’Université Quinnipiac, dans un communiqué de presse. “Il faudrait revenir au moins six ans en arrière pour lui trouver moins de soutien de la part des électeurs républicains, indépendants et américains dans leur ensemble.”

Pendant ce temps, l’enquête a révélé que la cote d’approbation des emplois du président Joe Biden, bien qu’encore sous l’eau, avait atteint sa cote la plus élevée depuis septembre 2021.

Seuls 43% des répondants ont déclaré qu’ils approuvaient le travail de Biden, tandis que 49% désapprouvaient – ​​une augmentation par rapport au sondage Quinnipiac du mois dernier, qui montrait son taux d’approbation du travail à 36% et sa désapprobation à 55%.

Biden, qui a battu Trump en 2020, n’a pas encore annoncé s’il se présentera à nouveau en 2024, bien qu’il ait signalé qu’il aimerait une revanche de Trump. La majorité des électeurs inscrits ont déclaré à Quinnipiac qu’ils n’aimeraient pas voir Trump ou Biden comme candidat à la présidentielle de 2024.

L’offre de Quinnipiac est la dernière d’une série de sondages récents montrant que le soutien de Trump s’estompe ou s’effondre à la suite des élections de mi-mandat de novembre. Trump a été critiqué par certains de ses collègues républicains après que bon nombre de ses candidats triés sur le volet ont perdu des courses de haut niveau, aidant les démocrates à étendre leur majorité au Sénat dans un cycle qui devait favoriser le GOP.

Dans le même temps, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, une étoile montante du parti républicain qui a facilement été réélu le mois dernier, a pris une avance considérable sur Trump dans les premiers sondages de la primaire républicaine de 2024.

Un sondage du Wall Street Journal plus tôt mercredi, par exemple, a montré que DeSantis battait Trump à deux chiffres parmi les électeurs primaires probables du GOP, 52% à 38%. Ce résultat, qui comportait une marge d’erreur de plus ou moins 6 points de pourcentage, est survenu alors même que DeSantis n’a pas annoncé d’offre à la Maison Blanche et vient de signer un autre mandat de gouverneur de quatre ans. Le dernier sondage de Quinnipiac n’a pas interrogé les répondants sur DeSantis.

Trump, qui est jusqu’à présent le seul candidat majeur à annoncer une candidature présidentielle pour 2024, a passé peu de temps, voire aucun, sur la campagne électorale. Au lieu de cela, sa dernière course à la Maison Blanche a été marquée par des controverses et des pertes : il a suggéré sur les réseaux sociaux que la Constitution pourrait être résiliée afin de le remettre au pouvoir, avant de revenir sur les commentaires ; il a dîné avec Ye, le rappeur qui a récemment exprimé un large éventail de remarques antisémites, et un suprématiste blanc. Son candidat préféré dans la course au Sénat de Géorgie, Herschel Walker, a perdu contre le sénateur Raphael Warnock lors du second tour des élections de décembre, et deux filiales de son empire commercial, la Trump Organization, ont été reconnues coupables de crimes, notamment de fraude fiscale.

Dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt mercredi, Trump a déclaré qu’il ferait une “annonce majeure” jeudi. Le message était accompagné d’une vidéo de Trump disant: “L’Amérique a besoin d’un super-héros”, ainsi que d’une brève animation montrant une version de dessin animé de Trump tirant des lasers de ses yeux devant la Trump Tower.