Trump attaque un moniteur dans une affaire de fraude commerciale après qu’elle ait signalé des erreurs

L’avocat, Clifford Robert, a déclaré que Jones avait collecté plus de 2,6 millions de dollars en 14 mois de travail. Le procureur général de New York, Letitia James, a demandé à Engoron d’ordonner que Jones continue de surveiller la Trump Organization pendant au moins cinq ans dans le cadre de son jugement dans cette affaire.

Mais Robert a écrit que les conclusions de Jones « ne soutiennent tout simplement ni ne fournissent aucune base probante pour une surveillance continue ».

Robert a avancé cet argument trois jours après que Jones ait soumis un rapport à Engoron accusant la Trump Organization de fournir des informations incomplètes, incohérentes ou incorrectes sur ses informations financières.

Dans une note de bas de page de ce rapport, Jones a déclaré qu’elle avait identifié un prêt entre Trump lui-même et une entité liée à la Trump Chicago Tower qui s’est avéré plus tard inexistant.

On lui a dit que le prêt s’élèverait à 48 millions de dollars, mais qu’il n’existe aucun accord le commémorant.

“Cependant, lors de récentes discussions avec la Trump Organization, elle a indiqué qu’elle avait déterminé que ce prêt n’avait jamais existé” et qu’il serait supprimé des formulaires ultérieurs, a écrit Jones.

Robert a qualifié cela de « mensonge démontrable » dans sa lettre de lundi.

“Les entités Trump n’ont bien sûr jamais dit que le prêt n’existait pas”, a-t-il écrit. “Au lieu de cela, ils ont fourni une copie d’un mémorandum interne indiquant simplement qu'”aucun passif ou obligation n’était en cours” au titre du prêt à ce moment-là.”

“La interprétation erronée et délibérée de l’Observateur jette un doute supplémentaire sur sa compétence et sa véracité” et “ne parvient tout simplement pas à soutenir une surveillance continue”, a-t-il ajouté.

Jones n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur la lettre de Robert.

Le rapport de Jones est arrivé quelques jours avant qu’Engoron ne rende un verdict dans le cas de James, accusant Trump, ses deux fils adultes, son entreprise et ses hauts dirigeants d’avoir gonflé frauduleusement la valeur des actifs de Trump pour augmenter sa valeur nette et obtenir des avantages financiers.

James cherche à interdire à vie à Trump de participer au secteur immobilier de New York ou d’exercer les fonctions de dirigeant ou de directeur d’une entreprise dans l’État. Elle demande également des interdictions de cinq ans avec les mêmes conditions pour Donald Trump Jr. et Eric Trump, qui ont repris la Trump Organization après que leur père soit devenu président en 2017. Le procureur général demande également plus de 370 millions de dollars de sanctions.