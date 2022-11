Trump attaque un autre possible rival de 2024

L’ex-président a précédemment fustigé le gouverneur de Floride Ron DeSantis tout en faisant allusion à une autre candidature à la Maison Blanche

L’ancien président américain Donald Trump a visé un autre challenger potentiel s’il décidait de se présenter à nouveau au bureau ovale en 2024, ciblant cette fois le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin, suggérant son nom. “ça sonne chinois” tout en s’attribuant le mérite de sa victoire au poste de gouverneur l’an dernier.

Vendredi, dans un message sur son compte Truth Social, Trump a souligné son approbation de Youngkin dans la course au gouverneur de Virginie en 2021, insistant sur le fait que le républicain n’aurait pas pu gagner sans son aide. L’ancien commandant en chef s’est également moqué du nom de Youngkin, qu’il considérait inexplicablement comme “Chinois.”

« Young Kin (ça, c’est intéressant. Ça sonne chinois, n’est-ce pas ?) en Virginie n’aurait pas pu gagner sans moi. Je l’ai soutenu, j’ai fait un très gros rallye Trump pour lui par téléphone, j’ai demandé à MAGA de voter pour lui – ou il n’aurait pas pu être près de gagner. il a dit. “Mais il le sait et l’admet.”

Youngkin n’a pas été réélu à mi-mandat cette semaine, après avoir pris ses fonctions l’année dernière, mais il lui sera interdit de se présenter à nouveau au prochain concours de gouverneur en 2025 en raison des limites de mandat en Virginie.

Bien que l’on ne sache pas ce qui a déclenché le message critique, car Youngkin était autrefois un proche allié, il est survenu juste un jour après que le lieutenant-gouverneur de Virginie, Winsome Sears, a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas une autre présidentielle dirigée par Trump, arguant qu’il était devenu un “responsabilité” au parti républicain.

Trump n’a pas encore déclaré de troisième candidature à la présidence, mais a déclaré plus tôt cette semaine qu’il aurait “gros” nouvelle à partager avec ses partisans le 15 novembre, alimentant de nombreuses spéculations selon lesquelles il annoncera officiellement sa candidature.

Jeudi, Trump a également publié une longue tirade contre le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui est très populaire parmi les électeurs conservateurs pour son refus de fermer la Floride pendant la pandémie de Covid-19, s’opposant vocalement aux ordonnances de verrouillage, aux mandats de masque et aux régimes de passeport vaccinal. DeSantis n’a pas non plus annoncé de course présidentielle, affirmant qu’il se concentrerait sur des préoccupations plus locales pour l’instant, mais on pense qu’il sera probablement un concurrent dans la course de 2024.