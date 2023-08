Trump attaque les « horribles » rivaux du GOP dans le déchaînement de Truth Social – après avoir refusé d’en débattre en personne

Donald Atout a attaqué ses rivaux républicains pour leurs performances lors du débat présidentiel du GOP – branding Chris Christi « horrible », Asa Hutchinson « une blague » et Ron DeSantis « une ‘BOMBE' » dans une série de soirées Vérité sociale des coups de gueule.

Bien qu’il ait refusé d’affronter ses candidats rivaux en personne et d’en débattre sur scène, M. Trump était plus qu’heureux de les attaquer derrière le confort de son clavier.

Dans une série de diatribes de Truth Social dans la nuit de mercredi, l’ancien président a distingué ses plus grands rivaux pour l’investiture républicaine aux primaires tout en affirmant que son entretien préenregistré avec Tucker Carlson était un succès avec « plus de 100 millions de vues ».

Plusieurs de ses messages visaient l’ancien gouverneur du New Jersey, M. Christie – un homme qui était autrefois un fidèle allié et conseiller de M. Trump avant de devenir l’un de ses critiques les plus virulents.

« Chris Christie a été horrible ce soir. Il a été hué à un niveau jamais vu auparavant lors d’un tel débat. Il aurait dû quitter la scène – Personne ne voulait avoir de ses nouvelles ! DJT », a-t-il écrit.

«Pourquoi Chris Christie perd-il son temps. Regardez la réaction du public à son égard ! » il a écrit dans un autre.

M. Trump a clairement contesté les commentaires de M. Christie à son sujet lors du débat, dans lequel il a déclaré que le parti républicain devait « arrêter de normaliser » la conduite prétendument criminelle de M. Trump.

Ses commentaires ont été hués par les partisans de M. Trump présents dans le public.

Dans un autre article de Truth Social, M. Trump a riposté contre Mike Pence après que presque tous les candidats républicains soient parvenus à un consensus selon lequel l’ancien vice-président avait fait le bon choix en refusant la pression de M. Trump visant à certifier frauduleusement l’élection de 2020 en sa faveur.

« Je n’ai jamais demandé à Mike Pence de me placer au-dessus de la Constitution. Qui dirait une chose pareille ? UNE FAUSSE HISTOIRE ! il a écrit en réaction.

À propos de son plus proche rival dans les sondages, M. DeSantis – dont la performance a été largement décevante sur la scène du débat, M. Trump a écrit : « DeSanctimonious était une « BOMBE » ce soir, en particulier avec son entretien de softball avec Sean Hannity. Ce type a totalement oublié son passé. Qui s’en soucie!?!? »

Dans un autre article, il a écrit : « Ron DeSanctimonious parle toujours du nombre de votes qu’il a obtenu en Floride. Il ne dit pas que j’ai obtenu un record de 1,1 million de voix de plus que lui. Il a oublié!!! »

Pendant ce temps, sur Asa Hutchinson, M. Trump a écrit : « Aida » était une blague ce soir. Il est fini !

Donald Trump lors d’un rassemblement électoral en juillet (Reuters/Lindsay DeDario/photo d’archives)

Le seul candidat pour lequel M. Trump a eu des mots positifs était Vivek Ramaswamy, qui avait fait l’éloge de l’ancien président au cours du débat.

« Je crois que le président Trump était le meilleur président du 21e siècle », s’est exclamé le théoricien du complot mercredi soir.

M. Trump a semblé satisfait de ces commentaires, publiant un clip du moment sur Truth Social et écrivant : « Cette réponse a donné à Vivek Ramaswamy une grande victoire dans le débat grâce à une chose appelée VÉRITÉ. Merci Vivek !

Les commentaires récurrents de M. Trump sur les performances du débat de ses rivaux surviennent après qu’il a refusé l’occasion de faire ces commentaires en face, car il a refusé de prendre part au débat.

Au lieu de cela, il a choisi de diffuser une interview de son rival – bien que préenregistrée – qu’il avait accordée à l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, affirmant qu’il n’avait pas besoin d’assister au débat car il était déjà en tête dans les sondages.

Les événements rivaux ont eu lieu quelques heures seulement avant que M. Trump ne se rende aux autorités géorgiennes pour être arrêté pour tentative d’annulation de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État.

L’ancien président a annoncé qu’il se rendrait jeudi à la prison du comté de Fulton où il devrait se faire prendre en photo – un moment historique marquant la première fois qu’un président actuel ou ancien apparaît sur une photo de réservation. La caution a été fixée pour M. Trump à 200 000 dollars.

Des sources ont dit Le gardien qu’il a fait en sorte que son arrestation ait lieu aux heures de grande écoute afin de maximiser l’attention de la nation.

Plusieurs des 18 coaccusés de M. Trump dans cette affaire – dont les anciens avocats de M. Trump, Rudy Giuliani et Sidney Powell – se sont déjà rendus et leurs photos humiliantes ont été publiées.

Participants sur scène lors du premier débat des primaires présidentielles républicaines au Fiserv Forum à Milwaukee, Wisconsin, le 23 août 2023. (AFP via Getty Images)

Les 19 accusés ont été accusés d’avoir violé la loi géorgienne RICO.

L’acte d’accusation accuse M. Trump et ses alliés d’avoir orchestré et dirigé une entreprise criminelle dans le comté de Fulton, en Géorgie et ailleurs, pour « atteindre l’objectif illégal de permettre à Donald J. Trump de s’emparer du mandat présidentiel, à compter du 20 janvier 2021 ». ».

« Cette organisation criminelle constituait une entreprise au sens où ce terme est défini à l’OCGA § 16-14-3(3), c’est-à-dire un groupe d’individus associés dans les faits. Les défendeurs et d’autres membres et associés de l’entreprise entretenaient des liens et des relations entre eux et avec l’entreprise », peut-on lire.

Les membres et associés de l’organisation criminelle « se sont livrés à diverses activités criminelles connexes, notamment, mais sans s’y limiter, de fausses déclarations et écrits, l’usurpation d’identité d’un agent public, la contrefaçon, le dépôt de faux documents, l’influence de témoins, le vol d’ordinateurs, l’intrusion informatique, l’invasion informatique de la vie privée, complot visant à frauder l’État, actes de vol et parjure ».

Les autres co-accusés sont l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, l’avocat du « Kraken » Sidney Powell, les avocats John Eastman, Kenneth Cheseboro, Jenna Ellis, Ray Smith III et Robert Cheeley, l’ancien responsable du ministère américain de la Justice Jeffrey Clark, ancien responsable du ministère de la Justice des États-Unis. Michael Roman, responsable de la campagne Trump, ancien sénateur d’État et ancien président du Parti républicain de Géorgie David Schafer, sénateur de l’État de Géorgie Shawn Still, pasteur luthérien Stephen Lee, artiste martial mixte Harrison Floyd, ancien PR de Kanye West Trevian Kutti, ancien chef du Parti républicain Fête dans le comté de Coffee Cathleen Latham, Scott Hall, caution de la région d’Atlanta, et ancien superviseur électoral du comté de Coffee Misty Hampton.

DA Willis a passé plus de deux ans à enquêter sur les efforts déployés par M. Trump et ses alliés pour annuler le résultat de l’élection présidentielle de 2020 dans cet État charnière.

Rudy Giuliani, qui a été l’avocat personnel de l’ancien américain Donald Trump, est montré sur une photo d’enregistrement de la police publiée par le bureau du shérif du comté de Fulton, (via REUTERS)

L’enquête fait suite à la publication d’un appel téléphonique du 2 janvier 2021 que M. Trump a passé au secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, dans lequel il lui a dit de « trouver » suffisamment de voix pour modifier le résultat des élections dans l’État.

« Tout ce que je veux faire, c’est ceci : je veux juste trouver 11 780 voix, soit une de plus que nous n’en avons », a déclaré M. Trump lors de l’appel téléphonique divulgué. « Parce que nous avons gagné l’État. »

M. Biden a remporté l’État par moins de 12 000 voix.

L’enquête s’est ensuite étendue à partir de cet appel téléphonique pour inclure un stratagème par lequel un groupe de faux électeurs républicains prévoyait de certifier faussement les résultats en faveur de M. Trump au lieu de celle de M. Biden. Le complot a échoué et les faux électeurs ont depuis conclu des accords d’immunité avec le bureau de DA Willis.

Mme Willis a déclaré qu’elle aimerait juger les accusés ensemble et dans les six prochains mois.

Au total, l’ancien président fait désormais face à 91 chefs d’accusation dans quatre affaires pénales distinctes.

Le 1er août, il a fait l’objet d’un acte d’accusation fédéral l’accusant de quatre chefs d’accusation pour ses efforts visant à renverser les élections de 2020 et les événements qui ont conduit à l’émeute du 6 janvier au Capitole, à la suite d’une enquête menée par le bureau du procureur spécial Jack Smith.

Cela s’est produit après que le bureau de M. Smith a inculpé M. Trump dans un acte d’accusation distinct pour sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés au moment de quitter ses fonctions.

En avril dernier, M. Trump a été inculpé pour la première fois dans l’État de New York à la suite d’une enquête sur des paiements secrets effectués avant les élections de 2016.