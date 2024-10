Trump attaque Cheney, le « faucon de guerre stupide » — RT World News

La présence de l’ancien député pendant la campagne électorale provoquera la colère des Arabes américains, a affirmé l’ancien président américain.

L’ancien président américain Donald Trump a critiqué la vice-présidente Kamala Harris pour avoir fait campagne avec Liz Cheney, une éminente néoconservatrice que Trump accusait de vouloir « Entrer en guerre contre tous les pays musulmans connus de l’humanité. »

Cheney, ancienne membre du Congrès et fille de l’ancien vice-président américain Dick Cheney, a soutenu Harris le mois dernier et se rendra cette semaine dans les États clés du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin dans le but d’obtenir le soutien des Républicains de l’establishment au candidat démocrate. . Le Michigan abrite environ 250 000 Arabes-Américains qui, semble-t-il, favoriser Trumpen raison de leur opposition à la position de Harris sur la guerre Israël-Hamas.

Dans un article publié lundi sur sa plateforme Truth Social, Trump a prédit que l’apparition de Mme Cheney exaspèrerait davantage la cohorte.

« Les électeurs arabes sont très contrariés que la camarade Kamala Harris, la pire vice-présidente de l’histoire des États-Unis et une personne à faible QI, fasse campagne avec War Hawk, « stupide comme un roc », Liz Cheney, qui, comme son père, est la L’homme qui a poussé Bush à entrer ridiculement en guerre au Moyen-Orient veut aussi entrer en guerre avec tous les pays musulmans connus de l’humanité. » il a écrit.

Tout au long de sa carrière au Département d’État américain et au Capitole, Cheney a soutenu l’invasion de l’Irak, s’est opposée au retrait du président Joe Biden d’Afghanistan et a plaidé en faveur d’une action militaire contre l’Iran. Son père a été vice-président de George W. Bush et était l’un des plus fervents partisans de la guerre en Irak. Il était également partie prenante à fabrication que l’Irak possédait des armes de destruction massive avant l’invasion américaine de 2003, qu’il avait approuvé le recours à la torture sur des suspects terroristes et qu’il avait donné le feu vert à la surveillance sans mandat des appels téléphoniques et des courriels des Américains.

Dick Cheney a soutenu Harris le mois dernier, plusieurs jours après sa fille.

Malgré la position résolument pro-israélienne de Trump et ses tentatives précédentes pour empêcher les musulmans d’entrer aux États-Unis, l’ancien président a été soutenu par Amer Ghalib, maire de Hamtramck, une banlieue de Détroit et l’une des deux seules villes à majorité musulmane aux États-Unis.

Atout «m’a assuré que son objectif était de mettre fin au chaos au Moyen-Orient et ailleurs. Il ne veut pas de guerres. » a déclaré Ghalib dans un article sur les réseaux sociaux expliquant son soutien le mois dernier. « Le président Trump et moi ne sommes peut-être pas d’accord sur tout, mais je sais que c’est un homme de principes. » » a ajouté le maire.

En 2020, Biden a gagné dans le Michigan par un peu plus de 150 000 voix, avec 70 % des Arabes américains de l’État soutenant le démocrate. Cette fois-ci, Harris et Trump sont à égalité à l’échelle nationale pour le vote arabo-américain, selon un récent sondage publié par l’Arab American Institute.