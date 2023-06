Trump arrive à Miami pour être mis en accusation

WASHINGTON – L’ancien président Donald Trump a atterri à Miami, en Floride, lundi après-midi, un jour avant sa première comparution devant le tribunal pour faire face à des accusations fédérales selon lesquelles il aurait délibérément conservé des dizaines de documents contenant certains des secrets militaires les plus sensibles du pays. .

Mais sans avocat local pour le représenter devant le tribunal, la comparution de mardi pourrait être écourtée, ont déclaré à NBC News des sources proches du dossier. Dans ce cas, Trump irait au palais de justice pour se rendre, mais sa mise en accusation et son plaidoyer pourraient être retardés, selon NBC.

À 17 h HE lundi, Trump et son coaccusé et valet de chambre personnel, Walt Nauta, n’avaient pas encore nommé d’avocat admis à comparaître devant les juges du district sud de la Floride, selon le dossier du tribunal pour son affaire.

Les deux avocats principaux qui avaient représenté Trump dans l’affaire ont démissionné vendredi, juste un jour après que Trump a annoncé qu’il avait été inculpé.

« Aux fins de combattre la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps, qui passe maintenant aux tribunaux de Floride, je serai représenté par Todd Blanche, Esq., Et une société qui sera nommée plus tard », a déclaré Trump sur les réseaux sociaux vendredi.

Blanche, qui est basée à New York, n’est pas membre du barreau du district sud de la Floride. Une source ayant une connaissance directe a déclaré plus tard à NBC que Blanche avait voyagé avec Trump en Floride. Bien qu’il ne soit pas clair si un autre avocat rejoindra l’ancien président mardi, les juges autorisent parfois des avocats non admis dans leur district à représenter un accusé lors d’une comparution devant le tribunal.

Le favori présidentiel du GOP 2024 fait face à un acte d’accusation fédéral de 37 chefs d’accusation, déposé la semaine dernière par l’avocat spécial Jack Smith. Les accusations marquent la première fois qu’un ancien président américain est remplacé par un crime fédéral.

Trump s’est rendu en Floride depuis son complexe de golf à Bedminster, New Jersey. Il n’était pas clair si sa femme, l’ancienne première dame Melania Trump, le rejoindrait au tribunal mardi.

Trump n’a pas parlé aux journalistes ou aux caméras installées le long de son itinéraire de voyage lundi. Mais il a posté à plusieurs reprises sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social.

Là, il a promis que s’il était élu pour un second mandat en 2024, il nommerait un « véritable » procureur « spécial pour poursuivre » son successeur, le président Joe Biden, et « tous les autres impliqués » dans ce que Trump a appelé « la destruction ». de nos élections, de nos frontières et du pays lui-même. »

L’appel à la vengeance de Trump est venu au milieu de plusieurs autres messages dans lesquels il a dénoncé ce qu’il a appelé la « militarisation » du système judiciaire.

Trump a également tiré en public sur des républicains qui ne l’ont pas approuvé, notamment le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, qui a soutenu le gouverneur de Floride Ron DeSantis, espoir du GOP 2024, au cours du week-end.