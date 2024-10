Trump arrive à égalité avec Harris dans un sondage NBC News

Ancien président Donald Trump et vice-président Kamala Harris sont dans l’impasse le dernier sondage national NBC NewsTrump étant soutenu par le retour des Républicains pour le soutenir après le débat difficile du mois dernier et le déficit des sondages qui en a résulté, ainsi que par une évaluation favorable des électeurs du mandat de Trump à la présidence.

Ce sont parmi les résultats d’une nouvelle enquête publiée trois semaines avant le jour du scrutin, qui montre également que la popularité de Harris a diminué par rapport à il y a un mois, après qu’elle ait reçu un gros coup de pouce pendant l’été ; un énorme écart entre les sexes entre le soutien à Harris et à Trump ; et les électeurs considèrent l’avortement comme une question de motivation majeure à l’approche du vote de 2024.

« Alors que l’été s’est tourné vers l’automne, tout signe d’élan pour Kamala Harris s’est arrêté », a déclaré l’enquêteur démocrate Jeff Horwitt, qui a mené cette enquête avec l’enquêteur républicain Bill McInturff. « La course est une impasse. »

McInturff a déclaré que les « vents contraires » pour Harris ont contribué à restreindre la course à la présidentielle, notamment les craintes que le vice-président ne représente pas un changement par rapport au président Joe Biden et les électeurs considérant la présidence de Trump sous un jour plus positif que celle de Biden.

« Elle demande un autre mandat au parti sortant », a déclaré McInturff à propos de Harris.

Sondage NBC News avec des photos de Kamala Harris et Donald Trump. (Nouvelles NBC)

Ce qui souligne néanmoins le sondage, c’est l’incertitude entourant l’élection (avec 10 % des électeurs affirmant qu’ils pourraient changer d’avis et un petit nombre d’électeurs non réclamés toujours en suspens), une part sans précédent d’électeurs croyant que cette élection présidentielle fera « une grande différence » dans leurs vies et des défis clés pour Harris et Trump. Le vote des tiers pourrait également jouer un rôle : Trump obtient un petit coup de pouce lorsque des candidats tiers sont inclus dans le test de scrutin, jusqu’à un avantage d’un point.

Et dans une élection finement équilibrée, même de petits changements dans la participation des différents groupes pourraient faire la différence entre une victoire ou une défaite pour l’un ou l’autre parti.

« Le défi pour Kamala Harris : pourra-t-elle saisir le moment présent et combler les lacunes que les électeurs ont à son sujet ? a demandé Horwitt, le sondeur démocrate.

« Le défi pour Donald Trump : peut-il faire valoir que le chaos et le comportement personnel qui ont tant dérangé lors de son premier mandat ne l’empêcheront pas de gouverner et de représenter l’Amérique ? il a ajouté.

« Le mois prochain nous dira si les candidats seront capables de relever ces défis », a déclaré Horwitt.

Dans le nouveau sondage – mené du 4 au 8 octobre – Harris obtient le soutien de 48 % des électeurs inscrits lors d’un face-à-face, tandis que Trump obtient un score identique de 48 %. Un autre 4 % déclarent qu’ils sont indécis ou qu’ils ne voteraient pour aucune des deux options s’ils étaient obligés de choisir entre ces deux candidats des principaux partis.

(En savoir plus ici sur les sondeurs de NBC News sur pourquoi ce sondage mesure les électeurs inscrits et les électeurs peu probables.)

Cela change de Sondage NBC News de septembrequi a révélé que Harris devançait Trump de 5 points, 49 % à 44 %, bien que ce résultat se situe dans la marge d’erreur.

Un scrutin élargi incluant des candidats tiers montre également ce changement, avec 47 % des électeurs inscrits dans le nouveau sondage choisissant Trump, 46 % soutenant Harris et un total de 7 % choisissant d’autres candidats ou se disant indécis.

Cependant, en septembre, Harris détenu une avance de 6 points sur ce scrutin élargi.

Étant donné que les élections serrées sont souvent décidées par le parti qui représentera le mieux ses électeurs, le sondage de NBC News donne un aperçu de ce qui pourrait se produire en fonction de différents scénarios de participation.

En supposant un environnement plus favorable pour les Républicains – ce qui signifie une participation légèrement plus élevée parmi les hommes, les électeurs blancs et les électeurs sans diplôme universitaire – Trump devance Harris de 2 points, 49 %-47 %.

Mais en supposant un environnement de participation plus favorable pour les démocrates – ce qui signifie plus de femmes, plus d’électeurs blancs titulaires d’un diplôme universitaire et plus d’électeurs de couleur se présentant aux urnes – les résultats de cette enquête montrent que Harris mène Trump de 3 points parmi les électeurs inscrits, 49 % -46. %.

Tous ces résultats se situent dans la marge d’erreur du sondage de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

(Lisez ici pour une analyse détaillée de ces différents scénarios de participation et comment ils affecteraient l’élection.)

Un énorme écart entre les sexes

À 48 %-48 %, les résultats de l’enquête sont aussi proches que possible. Mais parmi les différents groupes, il existe d’énormes variations dans le soutien aux candidats.

Le sondage trouve Harris avec ses plus grands avantages sur Trump parmi les électeurs noirs (84 %-11 %), les jeunes électeurs âgés de 18 à 34 ans (57 %-37 %) et les électeurs blancs titulaires d’un diplôme universitaire (55 %-41 %).

Trump, quant à lui, est en tête parmi les électeurs ruraux (75 % à 23 %), les électeurs blancs (56 % à 42 %) et les Blancs sans diplôme universitaire (65 % à 33 %).

Pourtant, ce qui ressort également comme l’une des caractéristiques déterminantes de l’élection est l’énorme écart entre les sexes entre Harris et Trump, les femmes soutenant Harris par une marge de 14 points (55 % à 41 %) et les hommes soutenant Trump par 16 points ( 56%-40%).

Les électeurs indépendants sont essentiellement divisés dans le sondage, Harris obtenant le soutien de 44 % d’entre eux contre 40 % choisissant Trump. Comparativement à d’autres groupes, il y a davantage d’indépendants qui n’ont pas encore choisi entre Harris et Trump – ou qui disent ne vouloir choisir ni l’un ni l’autre.

La popularité de Harris décline

Un autre changement important dans le sondage de NBC News depuis septembre est la popularité de Harris.

L’un des développements majeurs du sondage NBC News de septembre, réalisé après le débat Harris-Trump du 10 septembre, a été sa popularité croissante par rapport au début de l’été, avant qu’elle ne devienne la candidate démocrate à la présidentielle. Ses notes ont grimpé à 48 % positives, 45 % négatives (une note nette de +3).

Mais dans ce dernier sondage, la note de Harris s’élève à 43% positive, 49% négative (-6), l’érosion venant principalement des indépendants et des jeunes électeurs.

Ce n’est pas très éloigné du score positif de 43 % et de 51 % négatif (-8) de Trump dans ce même sondage. Cette note positive est la plus élevée attribuée à Trump dans le sondage NBC News depuis qu’il a quitté ses fonctions.

Les perceptions de la présidence de Biden sont en retard sur celles de Trump

Un autre élément du sondage concerne les opinions différentes des électeurs sur la présidence de Biden par rapport à celle de Trump – une question clé étant donné les efforts des candidats pour se présenter comme des agents de changement lors de cette élection.

Vingt-cinq pour cent des électeurs affirment que les politiques de Biden les ont aidés, eux et leurs familles, contre 45 % qui estiment qu’elles leur ont fait du mal.

Ces chiffres sont essentiellement inversés en fonction de l’opinion que l’on a de la présidence passée de Trump : 44 % des électeurs déclarent que les politiques de l’ancien président les ont aidés, contre 31 % qui déclarent qu’elles leur ont nui.

De plus, si l’on regarde la présidence de Trump, 48 % des électeurs déclarent qu’ils ont approuvé la performance professionnelle de l’ancien président. Il s’agit d’un taux d’approbation du travail plus élevé que celui jamais obtenu par Trump dans le sondage NBC News lorsqu’il était président.

Cela contraste également avec les 43 % d’approbation actuels de Biden dans le sondage.

Et à la question de savoir ce qui les préoccupe le plus – Harris poursuivant la même approche que Biden ou Trump poursuivant la même approche depuis son premier mandat de président – ​​43 % des électeurs se disent plus préoccupés par le fait que Harris suive le chemin de Biden, contre 41 % qui le sont davantage. inquiet de voir Trump répéter les actions de son mandat.

« Le fait que Harris soit à la traîne, même légèrement, sur cette mesure est un signe d’avertissement, car les électeurs sont plus susceptibles de croire que les politiques de Biden nuisent à leur famille, alors que les politiques de Trump ont aidé leur famille », a déclaré Horwitt, l’enquêteur démocrate.

L’avortement est la question la plus motivante – et la meilleure pour Harris

Alors que la plupart des sondages publics, y compris Sondage national NBC News de septembreconstatez que le coût de la vie est la principale préoccupation des électeurs, cette enquête a posé une question différente pour évaluer l’intensité et la motivation des électeurs à l’approche du jour du scrutin : Y a-t-il une question qui vous tient tellement à coeur que vous voterez pour ou contre un candidat uniquement sur cette question ?

Les principales réponses, avec plusieurs autorisées : l’avortement (22 %), l’immigration/sécurité des frontières (19 %), la protection de la démocratie ou des droits constitutionnels (18 %) et le coût de la vie (16 %).

Le sondage de NBC News a également testé Harris et Trump sur neuf questions et qualités présidentielles différentes, notamment sur celui qui serait le mieux à même de gérer certaines des questions clés que les électeurs considèrent comme leurs principales priorités.

Le meilleur problème de Harris contre Trump était l’avortement (19 points d’avance sur Trump dans la gestion de la question), les soins de santé (+10) et la compétence et l’efficacité (+5).

Les principaux enjeux et qualités de Trump : gérer la frontière (+25), gérer la situation au Moyen-Orient (+18) et gérer le coût de la vie (+11).

Sur la question clé de savoir quel candidat représente le mieux le changement, Harris devance Trump de 5 points, soit 45 % à 40 %, mais c’est en baisse par rapport à son avance de 9 points ici en septembre.

Autres résultats importants du sondage

Soixante-deux pour cent des électeurs inscrits estiment que la prochaine élection présidentielle fera « une grande différence » dans leur vie. Il s’agit de la réponse la plus élevée à cette question du sondage de NBC News datant de 1992.

Comme lors du scrutin présidentiel, les démocrates et les républicains sont à égalité en matière de préférence au Congrès, avec 47 % des électeurs inscrits préférant un Congrès contrôlé par les démocrates, et 47 % identiques souhaitant que les républicains soient aux commandes. Les démocrates détenaient une avance de 2 points en septembre, 48%-46%, ce qui se situait dans la marge d’erreur.

Et 31 % des électeurs pensent que le pays va dans la bonne direction, tandis que 64 % pensent qu’il est sur la mauvaise voie. La part des électeurs estimant que le pays est sur la mauvaise voie est la plus basse depuis août 2021, qui était également la dernière fois que Biden obtenait un taux d’approbation positif pour son emploi dans le sondage.

Le sondage NBC News auprès de 1 000 électeurs inscrits, dont 898 ont été contactés par téléphone portable, a été réalisé du 4 au 8 octobre. Il présente une marge d’erreur globale de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com