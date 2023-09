Dans un pays aussi célèbre pour son bœuf, son vin, son tango et sa mauvaise gestion économique, le libertaire iconoclaste Javier Milei a fait frissonner la gauche argentine comme le centre-droit depuis sa surprenante première place aux élections primaires du mois dernier.

Bien qu’il rejette ce terme, on ne peut nier les éléments trumpiens dans la rage anti-establishment qui alimente l’ascension choquante du député argentin au statut de favori lors de l’élection présidentielle du 22 octobre dans ce pays sud-américain.

Milei a attisé la controverse et le débat en appelant à des propositions longtemps considérées au-delà des limites de la société argentine polie : accorder aux citoyens le droit de porter des armes, mettre fin à la banque centrale argentine, dollariser l’économie et autoriser le droit de vendre légalement des organes humains.

Ancien leader d’un groupe de rock classique à la crinière scandaleuse, il mène également une guerre verbale avec son compatriote argentin, le pape François, qu’il a décrit comme quelqu’un « qui prêche le communisme ».

Milei a également épousé ce qu’il dit être les avantages de l’amour libre et a expliqué à plusieurs reprises son penchant pour les plans à trois à la télévision nationale.

LES ARGENTINS DEMANDENT AU SAINT PATRON DU TRAVAIL DES EMPLOIS COMME RÉSERVOIRS ÉCONOMIQUES ET ÉLECTIONS À VENIR

« J’ai un programme clair, qui va à l’encontre de tout ce qui relève du socialisme ou du communisme », a-t-il déclaré. « Tous ceux qui sont contre le socialisme ou le communisme sont du côté dans lequel je suis. C’est mon principe directeur, alors nous pouvons avoir toutes les différences que vous voulez. »

Milei affrontera deux autres challengers : l’actuel ministre de l’Économie Sergio Massa, du parti péroniste de gauche, et l’ancienne ministre de la Sécurité Patricia Bullrich. Massa, qui se présente avec la bénédiction de l’ancienne présidente Cristina Kirchner, est largement considéré comme l’option péroniste la plus acceptable et la plus modérée. Néanmoins, il devra relever un défi ardu pour présenter une candidature crédible tout en défendant les piètres résultats économiques de l’administration actuelle.

Bullrich représente la sensibilité de centre-droit de l’ancien président Mauricio Macri, sous lequel elle a été ministre, et semble s’orienter davantage vers la vision idéologique de Milei pour tenter d’endiguer son déclin dans les sondages.

Milei a été en tête dans chacun des cinq derniers grands sondages nationaux, avec une moyenne de 34 %, contre 27 % pour Massa et 24 % pour Bullrich. La course reste fluide, mais l’élan revient clairement à Milei, qui a sans aucun doute bénéficié d’un soutien considérable de la part de l’establishment argentin de centre-droit dominé par Bullrich et Macri.

BIDEN TOUTES LES « OPPORTUNITÉS » DE L’HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL, LES DÉMOCRATIES AU SOMMET QUI EXCLUENT LES DICTATEURS D’AMÉRIQUE LATINE

Pour remporter la victoire au premier tour, un candidat doit obtenir 45 % des voix ou remporter 40 % et battre le candidat arrivé en deuxième position avec une marge de 10 %. Il s’agit d’une proposition difficile dans une course à trois relativement serrée, qui prévoit un second tour probable le 12 novembre.

Néanmoins, alors que l’économie argentine est en chute libre totale, il semble que l’électorat soit de plus en plus réceptif au message libertaire impétueux et pur de Milei, à une époque d’« incompétence » kirchnériste/péroniste.

Le commentateur politique argentin Marcelo Duclos a déclaré à Fox News Digital que « ce n’est pas seulement de l’incompétence mais… un modèle corporatiste où de nombreuses personnes ont bénéficié de ce modèle : qu’il s’agisse d’une inflation liée à une politique monétaire incontrôlée pour financer des dépenses publiques excessives dans un pays pauvre… un modèle » de substitution aux importations où les gens achètent des choses chères et de mauvaise qualité pour défendre leurs amis et les industriels, le corporatisme syndical.

Ce mélange d’inflation, de pouvoir syndiqué excessif du secteur public, de dépenses excessives et de dévaluation de la monnaie a été particulièrement toxique pour une puissance économique autrefois grande.

L’Iran étend son influence « en impunité » dans l’arrière-cour de l’Amérique, dit une femme du Congrès

Daniel Raisbeck, spécialiste des politiques latino-américaines au Cato Institute, a déclaré à Fox News Digital : « La monnaie a été particulièrement flagrante. [Argentine peso] une dévaluation extrême et le retour d’une inflation à trois chiffres pour la première fois depuis le début des années 1990. Milei propose la bonne formule pour maîtriser rapidement l’inflation : dollariser l’économie, se débarrasser de la monnaie nationale et fermer la banque centrale. »

L’inflation est l’éléphant dans la pièce, et les sondages montrent actuellement que Bullrich et Milei triomphent du parti de gauche Massa dans un hypothétique affrontement au deuxième tour.

La représentante Maria Elvira Salazar, R-Fla., et présidente de la sous-commission de la Chambre sur l’hémisphère occidental, a déclaré à Fox News Digital : « Avoir Massa sur le bulletin de vote garantit un référendum national sur le péronisme et les gouvernements Kirchner. En tant qu’experts dans leurs domaines, Milei et Bullrich excelleront contre celui-là même qui est responsable de la dernière vague de destruction de l’économie argentine. »

Alors que les grands médias décrivent régulièrement Milei comme un populiste, cette description décrit peut-être plus précisément les tendances électorales qui ont conduit à son succès plutôt que son idéologie. L’ascension de Milei est une anomalie, considérée comme celle d’un candidat purement idéologique qui semble se réjouir spécifiquement de ne pas modérer ses opinions libertaires.

« Milei a le don rare de pouvoir illustrer que, lorsqu’elles sont appliquées, les théories libertaires profitent à l’homme ordinaire. Il a également profité du fait que le socialisme et l’étatisme ont laissé l’Argentine au bord du gouffre économique. D’un autre côté, l’énorme potentiel économique de l’Argentine Le succès entre 1880 et 1916 reposait sur le respect des principes du libéralisme classique tels qu’exprimés dans la constitution de 1853 », a déclaré Raisbeck.

Alors que Bullrich commence à se rapprocher des positions idéologiques de Milei, de nombreux électeurs semblent faire un calcul stratégique selon lequel Milei est un pari plus fort pour vaincre le péronisme que Bullrich et l’establishment traditionnel de centre-droit, disent les experts.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon Raisbeck, « le problème de Bullrich est double. D’une part, elle est toujours une politicienne de carrière traditionnelle, le groupe que les électeurs semblent désireux de rejeter. D’autre part, elle a été ministre sous le gouvernement de Macri, qui n’a pas non plus réussi à maîtriser l’inflation. ou relancer l’économie, elle a donc peu de crédibilité sur le plan économique. »

Pourtant, Salazar considère Milei et Bullrich comme des alternatives bienvenues après deux décennies dominées par le péronisme de type Kirchner : « Bullrich et Milei sont unis dans leur opposition à toute perpétuation de l’échec kirchnériste. Les deux candidats sont particulièrement qualifiés pour diriger leur pays de leur propre chef. façons. »

Alors que les Argentins se rendront aux urnes dans un peu plus d’un mois, Milei pourrait être capable de réaliser l’impensable : surfer sur le raz-de-marée de colère économique populiste jusqu’à la maison du président, connue sous le nom de Casa Rosada, au milieu du rejet retentissant des électeurs des deux factions politiques qui gouvernent la nation sud-américaine depuis des générations.