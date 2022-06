Trump approuve le rival du GOP au témoin du 6 janvier Rusty Bowers

PHOENIX (AP) – Donald Trump a approuvé mercredi la course républicaine contre le président de la Chambre de l’Arizona, Rusty Bowers, qui a donné la semaine dernière un témoignage puissant au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier.

Bowers, qui est empêché par les limites de mandat de briguer un autre mandat à la Chambre de l’Arizona, se présente pour un siège ouvert au Sénat de l’État. Trump a félicité son principal rival du GOP, l’ancien sénateur David Farnsworth, pour avoir soutenu le mensonge selon lequel l’élection de 2020 a été entachée de fraude.

“Bowers doit être vaincu, et le très respecté David Farnsworth est l’homme pour le faire”, a déclaré Trump dans son approbation. “Il arrangera les choses et sécurisera votre frontière.”

Dans son témoignage la semaine dernière, Bowers a expliqué ce qui a commencé par un appel téléphonique de Trump un dimanche après son retour de l’église. Le président vaincu a présenté une proposition visant à ce que l’État remplace ses électeurs pour le président Joe Biden par d’autres en faveur de Trump.

“J’ai dit:” Écoutez, vous me demandez de faire quelque chose qui va à l’encontre de mon serment “”, a déclaré Bowers.

Bowers a insisté pour voir les preuves de fraude électorale de Trump, qu’il a déclaré que l’équipe de Trump n’avait jamais produites au-delà de vagues allégations. Il a rappelé que l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, lui avait dit plus tard : “Nous avons beaucoup de théories, nous n’avons tout simplement pas les preuves.”

Bowers a été acclamé à l’échelle nationale avec sa récitation folklorique de la pression qu’il a subie de la part de Trump et de ses alliés, y compris des manifestations en colère et bruyantes devant son domicile alors que sa fille adulte gisait en train de mourir à l’intérieur d’une longue maladie.

Sa performance a également attiré le mépris des alliés de Trump. La présidente du Parti républicain de l’Arizona, Kelli Ward, a tweeté son propre soutien à Farnsworth le lendemain.

Bowers a déclaré dans une interview à l’Associated Press ce jour-là qu’il pensait que les électeurs le soutiendraient en raison de son honnêteté.

“Franchement, nous nous sentons bien que cela fera émerger un grand groupe indépendant qui verra enfin quelqu’un en qui ils sentent qu’ils peuvent faire confiance en tant que républicains”, a déclaré Bowers. “Je pense que c’est notre partie la plus forte.”

La session 2022 de l’Assemblée législative s’est terminée la semaine dernière et les premiers bulletins de vote seront envoyés par la poste la semaine prochaine pour la primaire du 2 août. Bowers a déclaré qu’il se concentrait sur la conquête du siège dans la banlieue est de Phoenix, à Mesa.

Il a dit que les électeurs décideront si c’est lui ou Farnsworth qu’ils veulent au Sénat de l’État.

“Mais ce n’est pas David Farnsworth – c’est Donald Trump”, a déclaré Bowers. “David n’est qu’un substitut. Et s’ils veulent Donald Trump à ce poste, ils devraient voter pour David.

Bowers a fait des vagues lorsqu’il a déclaré à l’AP avant de témoigner à Washington la semaine dernière qu’il voterait à nouveau pour Trump si le choix était entre lui et le président Joe Biden.

Ce commentaire a fait la une des journaux nationaux, car il est venu dans la même interview où il a qualifié les efforts de l’ancien président pour annuler les élections de 2020 d’inconstitutionnels. Il a déclaré que les actions de Trump avaient nui à la nation et créé de la méfiance à l’égard des élections, qu’il a qualifiées d’équitables.

Il a travaillé pour clarifier cette remarque depuis sa publication. Il a déclaré à l’AP qu’il était encore plus opposé à Trump après avoir comparu devant la commission chargée d’investir l’attaque du 6 janvier contre le Congrès. Il a dit qu’il était bouleversé en entendant de première main ce que Trump avait fait à d’autres responsables, notamment en poussant le secrétaire d’État géorgien Brad Brad Raffensperger à trouver les 11 000 votes dont Trump aurait besoin pour annuler sa perte dans l’État de Peach.

“Je veux une élection primaire robuste, ouverte, juste et honnête, et je veux des choix autres que Donald J. Trump”, a déclaré Bowers. “Et il y a d’excellents choix disponibles, et j’espère que nous pourrons les faire franchir une ligne d’arrivée et pas lui.”

Jonathan J. Cooper et Bob Christie, The Associated Press