Trump approuve Dixon avant la primaire du gouverneur du Michigan GOP

LANSING, Michigan (AP) – L’ancien président Donald Trump a approuvé vendredi Tudor Dixon dans la primaire républicaine bondée du Michigan pour le poste de gouverneur, quelques jours seulement avant que les électeurs ne choisissent un adversaire pour affronter la gouverneure Gretchen Whitmer.

L’approbation de Trump est intervenue peu de temps après que son ancienne secrétaire à l’éducation, Betsy DeVos, l’ait exhorté à se joindre à elle pour soutenir Dixon – et malgré les opposants de Dixon soulignant que DeVos avait quitté le cabinet de Trump peu après l’insurrection du 6 janvier 2021.

Dixon, un commentateur conservateur, a également le soutien du droit à la vie du Michigan, de l’ancien gouverneur John Engler et de certains des principaux dirigeants législatifs de l’État. Elle bénéficie également du soutien financier d’une paire de super PAC liés à DeVos, originaire du Michigan.

Dixon a déclaré qu’elle se battrait pour garder les drag queens hors des écoles, et elle s’oppose à l’avortement, sauf pour sauver la vie de la mère. Dixon a organisé une collecte de fonds dans la propriété Mar-a-Lago de Trump en Floride plus tôt cette année, où l’ancien président l’a qualifiée de “spéciale”.

Les adversaires de Dixon comprennent l’homme d’affaires Kevin Rinke, le chiropraticien Garrett Soldano et le courtier immobilier Ryan Kelley, qui a été accusé de délits pour ses actions lors de l’insurrection au Capitole américain.

L’approbation de Trump a parfois fait la différence, et il a souvent éclipsé le pouvoir de son soutien. Mais il a également subi des revers très médiatisés avec certains de ses choix.

Trump a perdu le Michigan par environ 154 000 voix en 2020, et plusieurs audits et tribunaux – ainsi qu’une enquête menée par le Sénat de l’État dirigé par les républicains – ont confirmé ce résultat. Mais tous les candidats au poste de gouverneur du GOP disent qu’il y a eu fraude, et tous sauf Rinke ont déclaré qu’ils pensaient que l’élection avait été volée à Trump.

Rinke et l’Association des gouverneurs démocrates ont tous deux dépensé de grosses sommes d’argent pour diffuser des publicités télévisées attaquant Dixon avant la primaire.

La publicité télévisée de Rinke affirme que Dixon est soutenu par «les principaux jamais-Trumpers de l’établissement RINO», en utilisant l’acronyme dérisoire de «républicain de nom seulement».

L’achat d’annonces de 2 millions de dollars de la Democratic Governors Association pousse les affirmations selon lesquelles le plan budgétaire de Dixon forcerait des licenciements généralisés de policiers; elle a dit que c’était faux.

« Évidemment, ils cherchent désespérément à me sortir de là. Ils ne veulent pas que je me présente contre Gretchen », a déclaré Dixon à l’Associated Press après le dernier débat du gouverneur du GOP mercredi.

DeVos, dans sa lettre de vendredi à Trump, a déclaré qu’ils devraient travailler ensemble pour élire Dixon, l’appelant “la seule qui peut se tenir debout avec” cette femme du Michigan “”, un terme que Trump a utilisé pour Whitmer plutôt que de l’appeler par nom en 2020.

Celui qui sortira de la primaire du 2 août devra faire face à une rude bataille contre Whitmer, qui a près de 15 millions de dollars mis de côté, plus que les cinq républicains réunis.

Joey Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti, l’Associated Press