Trump appelle Musk “l’artiste de la connerie” — RT World News

L’homme le plus riche du monde a “s’est mis dans le pétrin” avec un “contrat pourri” d’acheter Twitter qu’il essaie maintenant de supprimer, a déclaré l’ancien président américain Donald Trump lors d’un rassemblement le week-end alors qu’il vantait son réseau alternatif Truth Social, l’appelant “chaud comme un pistolet.”

Lors d’un rassemblement de style campagne à Anchorage, en Alaska, samedi, Trump a déclaré que l’un des “Les plus hautes priorités d’un Congrès républicain seront d’arrêter la censure de gauche et de restaurer la liberté d’expression en Amérique”, avant de déchirer le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk.

“Il s’est mis dans le pétrin… Donc c’est un autre artiste de conneries mais il n’achètera pas [Twitter]”, Trump a déclaré, après avoir appelé par erreur le magnat de la technologie «Leon». Trump a également rappelé comment Musk aurait “m’a dit qu’il avait voté pour moi” pour affirmer récemment qu’il n’est pas sûr d’avoir jamais voté pour un républicain.

Trump sur Elon Musk : “Vous savez, il a dit l’autre jour, Oh, je n’ai jamais voté pour un républicain. J’ai dit, je ne le savais pas, il m’a dit qu’il avait voté pour moi. C’est donc un autre artiste de conneries. ” pic.twitter.com/1cBiZsX1BJ –Aaron Rupar (@atrupar) 10 juillet 2022

L’ancien dirigeant américain, qui que ce soit, a reconnu que Musk “pourrait plus tard” changer à nouveau d’avis et acheter Twitter après tout. « Qui diable sait ce qui va se passer ? »

Le milliardaire et autoproclamé “absolutiste de la liberté d’expression”, Musk, a d’abord divulgué un achat important d’actions Twitter début avril, avant de proposer d’acheter la plate-forme purement et simplement, s’engageant à améliorer la plate-forme en “vaincre les robots spammeurs et authentifier tous les humains.” Le conseil d’administration de la société a d’abord cherché à lutter contre l’OPA hostile avec “pilules empoisonnées” mais a finalement accepté son offre le 25 avril.















Cependant, vendredi, il a brusquement annulé l’accord de 44 milliards de dollars, accusant la société de médias sociaux de “violation substantielle de plusieurs dispositions” de l’accord de fusion. La société a menacé de poursuivre Musk en justice pour l’obliger à conclure l’accord ou à payer des frais de rupture d’un milliard de dollars.

« Il a un contrat assez pourri. J’ai regardé son contrat, pas un bon contrat », Trump a affirmé.

Trump a été banni presque simultanément de Twitter, Facebook, YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux grand public alors qu’il était encore en fonction, soi-disant par crainte que ses tweets sur la fraude électorale présumée lors des élections de 2020 ne posent le problème. “risque d’incitation à la violence”.

“Je renverserais l’interdiction permanente”, Musk a déclaré peu de temps avant que l’accord ne soit suspendu pour la première fois en mai, le qualifiant de “Décision moralement mauvaise… et stupide à l’extrême.”

Trump, cependant, a insisté sur le fait qu’il ne reviendrait pas sur Twitter même si son compte, qui comptait environ 89 millions d’abonnés, était rétabli. Il a déclaré qu’il utiliserait à la place sa propre plate-forme, Truth Social, qu’il a de nouveau promue lors du rassemblement de samedi, l’appelant “chaud comme un pistolet.”