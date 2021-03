Donald Trump a donné dimanche le plus fort indicateur à ce jour de son intention de reprendre la présidence – avec Melania à ses côtés.

Malgré les rumeurs selon lesquelles le mannequin d’origine slovène était extrêmement soulagé que ses jours à la Maison Blanche soient terminés, Trump a insisté sur le fait qu’elle reviendrait.

Il y a même eu des spéculations selon lesquelles le couple, qui n’a jamais manifesté une affection facile, pourrait divorcer après avoir quitté la Maison Blanche.

En juin, un livre, The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, affirmait que Melania était restée à Trump Tower à New York pendant des mois après l’investiture de son mari comme levier pour forcer un meilleur accord prénuptial.

À l’époque, elle affirmait qu’elle restait dans la ville parce qu’elle ne voulait pas interrompre l’année scolaire de leur fils Barron Trump. Beaucoup se sont demandé si le prenup incluait une clause sur la durée pendant laquelle ils doivent rester ensemble, une fois que Trump a quitté la Maison Blanche.

Mais dimanche, Trump a insisté sur le fait que sa femme serait avec lui en 2024. L’ancien président a déclaré à CPAC, la Conférence d’action politique conservatrice, que sa femme serait « la future première dame » et qu’il « battrait » les démocrates pour une «troisième fois» – se référant à ses fausses déclarations selon lesquelles il a remporté la dernière élection.

«Tu me manques encore? Trump a demandé à la foule rugissante alors qu’il montait sur scène, plus d’une heure plus tard que prévu.

Melania, 50 ans, n’a pas été aperçue lors du rassemblement d’Orlando, alors qu’il se tenait à seulement 200 miles de son domicile de Mar-a-Lago.

Melania Trump a été vue pour la dernière fois le 20 janvier, s’éloignant des caméras en Floride

Trump dimanche après-midi s’est adressé à CPAC, la Conférence d’action politique conservatrice

La dernière fois qu’elle a été vue en public, c’était le 20 janvier, quand ils ont atterri en Floride depuis Washington.

Alors que Trump faisait signe et souriait à la presse qui attendait quand il est sorti de l’avion, sa femme a semblé grimacer alors qu’elle sortait du champ alors qu’elle était filmée pour la dernière fois en tant que première dame.

Les images d’elle s’éloignant de son mari sur le tarmac de Floride ont été visionnées plus de quatre millions de fois dans la journée depuis leur mise en ligne.

Melania Trump a longtemps été considérée comme une première dame réticente, qui n’aimait pas les projecteurs et préférait de loin une vie tranquille.

Dimanche, son mari a cependant insisté pour qu’elle revienne.

Trump a affirmé dans son grand discours de retour qu’il ne formerait pas de nouveau parti politique car cela diviserait davantage le Parti républicain.

«Nous ne commençons pas de nouvelles fêtes. Nous avons le Parti républicain », a-t-il déclaré.

«Ne serait-ce pas génial? »plaisanta-t-il sarcastiquement. «Commençons un nouveau parti, divisons notre vote, pour que vous ne puissiez jamais gagner. Non, cela ne nous intéresse pas.

Les remarques de Trump font suite à des rumeurs le mois dernier selon lesquelles il envisageait de créer son propre parti politique et de rompre avec les républicains – en particulier ceux qui l’ont réprimandé.

Il a également utilisé son discours pour faire valoir ses allégations répétées de fraude électorale.

Il a déclaré à propos des démocrates: « En fait, comme vous le savez, ils viennent de perdre la Maison Blanche, mais c’est l’une de ces choses.

« Mais qui sait, qui sait, je pourrais même décider de les battre une troisième fois. »

Il a remercié ses partisans d’avoir poursuivi «l’incroyable voyage» avec lui et a promis de «se battre à vos côtés».

Il a déclaré: « Au cours des quatre prochaines années, les courageux républicains dans cette salle seront au cœur de l’effort pour s’opposer aux démocrates radicaux, aux faux médias d’information et à leur culture de l’annulation toxique.

«Quelque chose de nouveau à nos oreilles, annulez la culture», a-t-il plaisanté.

« Et je veux que vous sachiez que je vais continuer à me battre à vos côtés, nous ferons ce que nous avons fait depuis le début, c’est-à-dire gagner. »

Une femme portant un masque facial Melania est photographiée dimanche sur le site d’Orlando pour CPAC

Il a ajouté: «Le Parti républicain est uni. La seule division est entre une poignée de hacks politiques de l’establishment de Washington DC et tout le monde dans tout le pays.

En comparaison, Melania est invisible depuis qu’elle a quitté la Maison Blanche, même si elle a l’intention de continuer à travailler sur sa campagne « Be Best » contre l’intimidation sur les réseaux sociaux.

« Elle va au spa, déjeune, va (encore) au spa et dîne avec Donald sur la terrasse », a déclaré à CNN une personne familière avec son emploi du temps.

Melania a quitté la Maison Blanche avec ses cotes d’approbation au plus bas de tous les temps.

Seulement 42 pour cent des répondants à un 17 janvier, mené par le SSRS pour CNN, ont approuvé son comportement.

Michelle Obama a quitté la Maison Blanche avec une note favorable de 69%, soit le même nombre qu’à son arrivée, huit ans auparavant.

Le classement de départ de Laura Bush était également largement positif, malgré l’impopularité de son mari à l’époque. En 2009, un sondage CNN / ORC attribuait à Bush une note favorable de 67%, tandis que George W. Bush n’était perçu positivement que par 35%.