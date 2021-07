Donald Trump a fustigé le sénateur Mitch McConnell (R-Kentucky) pour avoir refusé de tuer le flibustier – maintenant le barrage routier aux projets de loi démocrates partisans – et s’est plaint que d’anciens alliés avaient permis à Joe Biden de lui voler la présidence.

« C’est une personne stupide » a déclaré l’ancien président à propos de McConnell dans une interview publiée lundi par Vanity Fair. « Je ne pense pas qu’il soit assez intelligent. Il ajouta, « J’ai essayé de convaincre Mitch McConnell de se débarrasser de l’obstruction systématique, d’y mettre fin, afin que nous obtenions tout, et il était un imbécile et il ne l’a pas fait. »

McConnell, l’ancien chef de la majorité au Sénat, était loin d’être la seule cible de la colère de Trump dans l’interview, qui a eu lieu en mars dans sa station balnéaire de Mar-a-Lago en Floride et a été réalisée pour un livre par deux journalistes du Washington Post. L’ancien vice-président Mike Pence et le procureur général Bill Barr ont également pris feu, Trump leur reprochant de ne pas avoir arrêté ce qu’il a appelé « la plus grande fraude jamais perpétrée dans ce pays » – La victoire de Biden à l’élection présidentielle de 2020.

Pence, qui est susceptible de se présenter à la présidence en 2024, a résisté à la pression de Trump pour bloquer la certification par le Congrès de la victoire de Biden le 6 janvier. Pence aurait dû contester les résultats des États contestés et les renvoyer aux législateurs de ces lieux pour résoudre, ce qui aurait conduit à un résultat différent, a déclaré Trump.

« Je pense que le vice-président des États-Unis doit protéger la Constitution des États-Unis », il a dit. «Je ne crois pas qu’il soit juste censé être une statue qui obtient ces votes des États et les remet immédiatement. Si vous voyez une fraude, alors je pense que vous avez l’obligation de faire l’une des nombreuses choses.

Barr n’a pas enquêté correctement sur la fraude électorale, comme l’envoi d’agents du FBI en Géorgie pour enquêter sur les opérations de dépouillement des votes du comté de Fulton, a déclaré Trump. Il a affirmé que Barr était devenu épuisé et trop sensible aux critiques des médias après avoir initialement fait du bon travail pour gérer les « Canular de la Russie ».

« Bill Barr m’a détesté à la fin, à mon avis, et c’est pourquoi il a fait la déclaration au sujet de l’élection parce qu’il ne savait pas » qu’il n’y avait pas eu de fraude électorale massive, a déclaré Trump, ajoutant : « Il a commencé comme un grand patriote, mais je ne pense pas qu’il ait fini de cette façon. »





Trump a pointé du doigt d’autres méchants, dont la Cour suprême des États-Unis – et en particulier le juge Brett Kavanaugh – ainsi que le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey pour avoir permis à la victoire de Biden de se maintenir. Et au-delà de McConnell, il a déchiré des républicains tels que l’ancien président de la Chambre des États-Unis Paul Ryan, le sénateur Mitt Romney (Utah) et le regretté John McCain (Arizona) pour avoir entravé son programme pendant son mandat.

Un autre coupable, a souligné Trump, était la pandémie de Covid-19. Avant l’épidémie de virus, il se considérait comme « imbattable, » quelle que soit la force d’un candidat auquel il pourrait être confronté en 2020.

Je pense que ce serait difficile si George Washington revenait d’entre les morts et qu’il choisissait Abraham Lincoln comme vice-président – ​​je pense qu’il aurait été très difficile pour eux de me battre.

Bien qu’il n’ait exprimé aucun regret quant à sa gestion de la pandémie, Trump a critiqué deux de ses meilleurs conseillers médicaux de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Birx. Fauci était un « auto-promoteur » qui était « mauvais sur tout », a-t-il dit, alors que Birx exagérait tellement les restrictions de distanciation sociale que « si cela ne tenait qu’à elle, tout serait fermé à jamais. »

Trump a eu un regret concernant les émeutes de l’année dernière dans les grandes villes américaines, en disant : « Je pense que si c’était à refaire, j’aurais immédiatement fait appel à l’armée. »





L’ancien président a également regretté que certains de ses partisans aient violé le Capitole le 6 janvier. Il a déclaré qu’il souhaitait que ses partisans se rassemblent en masse devant le Capitole pour protester contre la certification de résultats électoraux frauduleux, mais pas pour entrer dans le bâtiment.

« Personnellement, ce que je voulais, c’est ce qu’ils voulaient » il a dit. « Ils sont venus juste pour montrer leur soutien parce que je pense que l’élection a été truquée à un niveau comme rien n’a jamais été truqué auparavant. »

Ces anciens alliés qui n’ont pas montré un soutien suffisant lors de la bataille pour les résultats des élections ne reviendront apparemment pas dans les bonnes grâces de Trump, s’ils le cherchaient. L’ex-gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, que Trump a nommé ambassadeur aux Nations Unies, entre dans cette catégorie.

« Nikki Haley veut tellement venir ici », a dit Trump. «Elle a fait quelques déclarations désagréables. Elle a été tuée par le parti. Quand ils parlent mal de moi, le parti n’en est pas content.

L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui était le choix n ° 2 pour devenir son colistier vice-président en 2016, ne sera probablement plus sur la liste restreinte si Trump se présente en 2024. « Chris a été très déloyal, mais ce n’est pas grave, » a dit Trump.

Avoir la bénédiction de Trump reste précieux pour les candidats à un poste républicain. Comme Trump lui-même l’a noté, une longue lignée de politiciens du GOP a fait le voyage jusqu’à Mar-a-Lago pour chercher son approbation pour divers postes. Même McConnell a déclaré en février qu’il « Tout à fait » soutenir Trump en tant que candidat du parti à la présidentielle de 2024.

Le sénateur du Kentucky avait accusé Trump de « manquement honteux au devoir » sur ses actions qui ont conduit à l’émeute du Capitole, mais il a assoupli sa position après qu’un sondage a montré que 46% des électeurs républicains abandonneraient le GOP si Trump lançait un nouveau parti.

