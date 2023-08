Trump appelle l’affaire de la Géorgie contre lui « l’ingérence électorale ». Suivez les mises à jour en direct

Suivez les mises à jour en direct sur l’inculpation de l’ancien président Donald Trump pour ses efforts pour annuler les résultats de sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie. Les accusations se concentrent sur les stratagèmes présumés de Trump et de ses alliés pour tenter illégalement d’annuler sa perte dans l’État. Il s’agit de la quatrième affaire pénale intentée contre l’ancien président alors qu’il cherche à récupérer la Maison Blanche, et la deuxième à alléguer qu’il a tenté de renverser les résultats du vote.

___

CE QU’IL FAUT SAVOIR

– Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a supervisé l’affaire tentaculaire de la Géorgie contre Trump

– Plus d’informations sur la loi associée aux gangsters qui est au cœur des accusations en Géorgie

– Trump a été inculpé plus tôt ce mois-ci par le ministère de la Justice pour ses efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020

— Un aperçu de toutes les enquêtes actuellement en cours contre Trump

– Trump a également été inculpé en juin pour avoir accumulé illégalement des documents classifiés

___

TRUMP APPELLE L’AFFAIRE GÉORGIENNE « INTERFÉRENCE ÉLECTORALE »

L’ancien président Donald Trump et ses alliés n’ont pas tardé à critiquer l’affaire de la Géorgie contre lui.

Dans un e-mail sollicitant une collecte de fonds pour sa campagne, envoyé peu de temps après la publication de l’acte d’accusation lundi soir, Trump a qualifié l’affaire de la Géorgie de « QUATRIÈME ACTE d’ingérence électorale au nom des démocrates dans le but de maintenir la Maison Blanche sous le contrôle de Crooked Joe ». et PRISON son plus grand adversaire des élections de 2024. »

Karoline Leavitt, porte-parole d’un super PAC aligné sur Trump, a déclaré que le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, rejoignait d’autres procureurs poursuivant des poursuites contre Trump avec « leur seul objectif étant d’arrêter Donald Trump et de l’empêcher d’être sur le scrutin contre Joe Biden. ”

Le super PAC, Make America Great Again Inc., a également envoyé un e-mail reprochant à Willis – qui cherche à être réélue à son poste l’année prochaine et a récemment lancé un nouveau site Web – d’avoir « utilisé l’acte d’accusation de Trump pour collecter des fonds et faire campagne ».

Ces déclarations reflétaient les commentaires émis avant l’acte d’accusation par la campagne de Trump, qui affirmait également que Willis « avait stratégiquement bloqué son enquête pour essayer d’interférer au maximum avec la course présidentielle de 2024 et de nuire à la campagne dominante de Trump ».

Les responsables de la campagne de Trump ont également qualifié le moment de « cette dernière frappe coordonnée par un procureur partial dans une juridiction majoritairement démocrate non seulement trahit la confiance du peuple américain, mais expose également la véritable motivation qui motive leurs accusations fabriquées ».

TRUMP ET AUTRES ACCUSÉS DONNÉS JUSQU’AU AOÛT. 25 SE RENDRE

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré que l’ancien président Donald Trump et 18 autres personnes accusées à ses côtés avaient près de deux semaines pour se rendre.

« Je donne aux accusés la possibilité de se rendre volontairement au plus tard à midi le vendredi 25 août 2023 », a déclaré Willis lors d’une conférence de presse peu avant minuit lundi.

Willis a déclaré qu’elle prévoyait de juger les 19 accusés ensemble. Elle a déclaré qu’elle demanderait l’ouverture d’un procès dans les six mois, mais a ajouté que les décisions de programmation seraient prises par un juge.

Elle a déclaré que les accusés sont accusés d’avoir conspiré pour permettre à Trump « de saisir le mandat présidentiel à compter du 20 janvier 2021 ».

PLUSIEURS CO-DÉFENDENDEURS ACCUSÉS SUR LES ACTIONS DE COFFEE COUNTY

Plusieurs des conspirateurs présumés, dont l’avocat Sidney Powell, ont été inculpés pour des crimes présumés liés à leurs actions dans le comté de Coffee, une juridiction du sud de la Géorgie où les procureurs accusent les alliés de Trump d’avoir réquisitionné les informations de vote qui étaient la propriété de Dominion Voting Systems.

Les procureurs ont déclaré que Powell faisait partie de ceux qui ont contribué à cette souche du complot plus large grâce à son contrat et à ses paiements à une entreprise géorgienne, SullivanStrickler LLC, qui a commis les actes présumés dans le cadre des efforts de l’équipe Trump pour renverser la victoire de Biden dans l’État.

Parmi les autres accusés des actes du comté de Coffee, citons l’ancien superviseur des élections Misty Hampton, l’ancienne présidente du GOP du comté de Coffee Cathy Latham et Scott Hall, un garant sous caution.

Ils sont accusés de complot en vue de commettre une fraude électorale, de complot en vue de frauder l’État et de complot en vue de commettre un vol d’ordinateur, entre autres accusations.

18 PERSONNES INCUPTÉES AVEC TRUMP EN GÉORGIE

Dix-huit personnes ont été inculpées aux côtés de l’ancien président Donald Trump, dont certains de ses plus proches conseillers et avocats, ainsi que des avocats et des agents politiques basés en Géorgie.

Ils comprennent les avocats Rudy Giuliani, Jenna Ellis, Sidney Powell, John Eastman, Kenneth Chesebro et Jeffrey Clark, ainsi que le chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows.

Ray Smith et Robert Cheeley, avocats travaillant pour Trump en Géorgie, ont également été inculpés pour avoir prétendument menti – Smith à un comité du Sénat de Géorgie et Cheeley au grand jury de Géorgie.

Trois des 16 personnes qui prétendaient à tort être les électeurs du collège électoral de Géorgie ont été inculpées : David Shafer, alors président du GOP de l’État ; Shawn Still, qui était président des finances du GOP ; et Cathleen Alston Latham.

Le responsable de la campagne Trump, Michael Roman, qui aurait été impliqué dans le stratagème des faux électeurs, a également été inculpé.

Parmi les autres accusés figurent Stephen Lee, William Floyd, Trevian Kutti, Scott Hall et Misty Hampton.

RACQUETAGE ENTRE LA GÉORGIE ACCUSATIONS CONTRE TRUMP

Au total, l’ancien président Donald Trump fait face à un total de 13 accusations de crime dans l’affaire de la Géorgie, selon les documents mis à disposition lundi soir sur le site Web du bureau du greffier du comté de Fulton.

Le premier d’entre eux est une violation de la loi géorgienne sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs, ou RICO, qui est utilisée pour accuser Trump et ses associés d’avoir prétendument participé à un complot de grande envergure visant à annuler le résultat des élections de 2020 dans l’État.

On s’attendait à ce que le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, utilise la loi pour inculper Trump.

Il existe d’autres accusations liées à la prétendue tentative d’amener un agent public à violer un serment, à un complot en vue de se faire passer pour un agent public, à un complot en vue de commettre un faux et à un complot en vue de commettre de fausses déclarations et de déposer de faux documents.

TRUMP INCONNU POUR LES EFFORTS POUR RENVERSER LA PERTE ÉLECTORALE DE 2020 EN GÉORGIE

Donald Trump a été inculpé par un grand jury du comté de Fulton pour ingérence dans les résultats des élections de 2020, qu’il a perdues dans l’État.

Un grand jury a voté lundi soir pour porter un total de 13 accusations de crime contre l’ancien président, y compris des violations de la loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs, ou RICO, ainsi que la violation de son serment d’office.

Une liste d’autres personnes ont été inculpées avec Trump, dont l’ancien maire de New York Rudy Giuliani – l’un des avocats de Trump – ainsi que l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows.

Le processus s’est déroulé en direct à la télévision nationale, alors que des caméras à l’intérieur du palais de justice jalonnaient le bureau du greffier, où les documents d’accusation ont été signés et se sont rendus dans la salle d’audience, où ils ont été présentés au juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney.

L’affaire pénale survient alors que Trump est en tête du peloton des républicains à la recherche de l’investiture présidentielle de leur parti en 2024. Il s’agit de son quatrième acte d’accusation cette année, après des accusations dans deux affaires fédérales, ainsi qu’une affaire d’argent secret à New York.

Trump a appelé le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger le 2 janvier 2021 et a suggéré que le plus haut responsable des élections de l’État pourrait aider à « trouver » les votes dont Trump avait besoin pour battre Biden. C’est la publication d’un enregistrement de cet appel téléphonique qui a incité le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, à ouvrir son enquête environ un mois plus tard.

Trump a accusé à plusieurs reprises l’équipe de Willis de l’avoir harangué pour ce qu’il a décrit comme un « appel téléphonique parfait ». Dans la journée qui a précédé l’acte d’accusation, Trump a publié sur son site Truth Social que Willis « utilise un acte d’accusation potentiel contre moi, et d’autres personnes innocentes, comme campagne et collecte de fonds CON JOB », ajoutant, le tout basé sur un TÉLÉPHONE PARFAIT APPELEZ, EN TANT QUE PRÉSIDENT, À DÉFIER LA FRAUDE ÉLECTORALE – MON DEVOIR ET MON DROIT !

The Associated Press