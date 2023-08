Moins d’un jour après avoir été interpellé pour avoir tenté de renverser la course présidentielle de 2020, l’ancien président Donald Trump a appelé vendredi la Cour suprême des États-Unis à participer au concours de 2024.

Trump, le principal candidat à la primaire présidentielle républicaine, a affirmé que traiter de nombreuses batailles juridiques en cours équivaut à une « ingérence électorale » – la chose même qu’il est accusé d’avoir conspiré dans son dernier acte d’accusation.

« Mon adversaire politique m’a frappé avec un déluge de poursuites faibles, y compris DA, AG et d’autres, qui nécessitent énormément de temps et d’argent pour se prononcer », a écrit Trump sur Vérité sociale vendredi matin.

« Les ressources qui auraient été consacrées aux publicités et aux rassemblements devront désormais être dépensées pour combattre ces voyous de gauche radicale dans de nombreux tribunaux à travers le pays », a écrit Trump. « Je suis en tête dans tous les sondages, y compris contre Crooked Joe, mais ce ne sont pas des règles du jeu équitables. »

« C’est de l’ingérence dans les élections, et la Cour suprême doit intervenir », a-t-il écrit.

Alors que la Cour suprême a par le passé été chargée de prendre des décisions majeures concernant les élections présidentielles – peut-être plus particulièrement en se prononçant sur un recomptage contesté en Floride en 2000 – il est loin d’être clair ce que Trump attend de la Haute Cour à propos de ses 78 accusations criminelles. Dans la plupart des cas, la Cour suprême a compétence d’appel, ce qui signifie qu’elle examine les affaires qui ont fait l’objet d’un appel des tribunaux inférieurs.

La Cour suprême n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC. Un porte-parole de la campagne Trump n’a pas immédiatement répondu aux questions sur le poste de l’ancien président.

Trump a été inculpé mardi de quatre chefs d’accusation liés à ses efforts pour annuler sa perte face au président Joe Biden en 2020.

L’acte d’accusation, présenté par l’avocat spécial Jack Smith, allègue un effort de plusieurs mois de la part de Trump et d’une demi-douzaine de co-conspirateurs pour garder son emprise sur la présidence grâce à un complot changeant à plusieurs niveaux qui a violé plusieurs lois fédérales, y compris Conspiracy to Defraud the États-Unis.

L’acte d’accusation est centré sur les actions de Trump avant et pendant le 6 janvier 2021, lorsqu’une réunion du Congrès pour confirmer la victoire électorale de Biden a déraillé par une violente foule pro-Trump qui a pris d’assaut le Capitole américain.

Trump a plaidé non coupable jeudi devant un tribunal fédéral à Washington, DC, à quelques pâtés de maisons du Capitole. Trump a suggéré que l’affaire soit déplacée de DC, où un jury serait choisi parmi une population à tendance démocrate, vers un État comme la Virginie-Occidentale, qui a voté massivement pour Trump lors des élections de 2016 et 2020.

C’était la troisième fois cette année que l’ancien président plaidait non coupable à des accusations criminelles. Trump a été interpellé en juin pour des accusations fédérales découlant de ses efforts pour conserver des documents classifiés après avoir quitté la présidence. Trump a également été accusé par les procureurs de Manhattan d’avoir falsifié des documents commerciaux liés à des paiements d’argent silencieux à des femmes qui disent avoir eu des relations extraconjugales avec lui. Trump a nié avoir trompé sa femme.

La mise en accusation de jeudi n’est peut-être pas la dernière de Trump. Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, devrait demander des inculpations ce mois-ci après avoir enquêté sur les efforts de Trump et de ses alliés pour annuler sa défaite lors des élections de 2020 en Géorgie.

Malgré les dizaines d’accusations criminelles pesant sur Trump, sa campagne présidentielle semble continuer à dépasser ses concurrents du GOP.

Un récent sondage du New York Times / Siena College auprès d’électeurs primaires républicains probables a révélé que Trump devançait le gouverneur de Floride Ron DeSantis par de larges marges à deux chiffres. Dans l’Iowa, un État clé pour la nomination des républicains, Trump détient une avance plus petite mais toujours dominante, selon un autre sondage Times / Siena publié Vendredi.