Trump appelle à l’unité du GOP et répète des mensonges sur la perte électorale

ORLANDO, Floride (AP) – Prenant la scène pour la première fois depuis son départ, l’ancien président Donald Trump a appelé à l’unité du GOP, alors même qu’il exacerbait les divisions intra-partielles en attaquant ses compatriotes républicains et en promouvant des mensonges sur l’élection dans un discours qui a précisé il entend rester une force politique dominante.

S’exprimant dimanche à la Conférence d’action politique conservatrice, où il a été salué comme un héros de retour, Trump a fustigé son successeur, le président Joe Biden, et a tenté de présenter une vision de l’avenir du GOP qui tourne fermement autour de lui, malgré sa perte. en novembre.

«Tu me manques encore? Trump a déclaré après être monté sur scène sur sa vieille bande originale de rallye et les acclamations de la foule qui le soutenait.

Trump, dans son discours, a tenté de minimiser la guerre civile qui a saisi le parti sur la mesure dans laquelle les républicains devraient l’embrasser, alors même qu’il déroulait une liste d’ennemis, appelant par leur nom les 10 républicains de la Chambre et sept sénateurs du GOP qui ont voté pour destituer ou le condamner pour avoir incité à l’émeute du Capitole américain. Il a terminé en désignant la représentante Liz Cheney, la républicaine n ° 3 de la Chambre, qui a fait face à d’énormes réactions négatives dans le Wyoming pour avoir déclaré que Trump ne devrait plus jouer un rôle dans le parti ou faire la une de l’événement.

Alors qu’il insistait sur le fait que la division n’était qu’une dispute «entre une poignée de Washington, DC, des hacks politiques de l’establishment et tout le monde, partout dans le pays», Trump avait un message pour les titulaires qui avaient osé le croiser: «Débarrassez-vous de ‘ tous. «

La conférence, qui s’est tenue cette année à Orlando au lieu de la banlieue de Washington pour échapper aux restrictions du COVID-19, a servi d’hommage à Trump et au Trumpisme, avec une statue dorée à son image. Les orateurs, y compris de nombreux espoirs potentiels pour 2024, ont fait valoir que le parti devait embrasser l’ancien président et ses partisans, même après l’insurrection meurtrière au Capitole le 6 janvier.

Ils ont également répété en panel après panel ses affirmations infondées selon lesquelles il avait perdu sa réélection uniquement en raison d’une fraude électorale massive, même si ces affirmations ont été rejetées par les juges, les responsables de l’État républicain et la propre administration de Trump.

Trump a également continué à répéter ce que les démocrates ont qualifié de «gros mensonge», qualifiant les élections de «truquées» et insistant sur le fait qu’il avait gagné en novembre, même s’il avait perdu par plus de 7 millions de voix.

«Comme vous le savez, ils viennent de perdre la Maison Blanche», a-t-il déclaré à propos de Biden, réécrivant l’histoire.

Il est très inhabituel que les anciens présidents américains critiquent publiquement leurs successeurs dans les mois qui ont suivi leur départ. Les ex-présidents sortent généralement des projecteurs pendant au moins un certain temps; Barack Obama a été vu faire du kitesurf en vacances après son départ, tandis que George W. Bush a dit qu’il croyait qu’Obama «méritait mon silence» et a commencé à peindre.

Pas Trump.

Il a vivement critiqué ce qu’il a qualifié de premier mois d’échecs de la nouvelle administration, en particulier l’approche de Biden en matière d’immigration et de frontière.

« Joe Biden a connu le premier mois le plus désastreux de tous les présidents de l’histoire moderne », a déclaré Trump.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, avait balayé les critiques attendues la semaine dernière. «Nous verrons ce qu’il dit, mais nous ne nous concentrons certainement pas sur ce que le président Trump dit à CPAC», a-t-elle déclaré aux journalistes.

En plus de critiquer Biden, Trump a utilisé le discours pour se couronner l’avenir du Parti républicain, alors même que de nombreux dirigeants affirment qu’ils doivent prendre une nouvelle direction moins conflictuelle après que les républicains aient perdu non seulement la Maison Blanche, mais les deux chambres du Congrès.

Bien que Trump ait flirté avec l’idée de créer un tiers, il s’est engagé dimanche à faire partie de «notre bien-aimé» GOP.

«Je vais continuer à me battre à vos côtés. Nous ne commençons pas de nouveaux partis », a-t-il déclaré. «Nous avons le Parti républicain. Il sera fort et uni comme jamais auparavant. » Pourtant, Trump a passé une grande partie de son discours à s’en prendre à ceux qu’il jugeait insuffisamment fidèles et surnommés «RINO» – républicains de nom seulement – pour ne pas l’avoir soutenu.

« Nous ne pouvons pas avoir de dirigeants qui montrent plus de passion pour condamner leurs compatriotes américains qu’ils ne l’ont jamais montré pour avoir défendu les démocrates, les médias et les radicaux qui veulent faire de l’Amérique un pays socialiste », a déclaré Trump.

Trump n’a pas utilisé son discours pour annoncer son intention de se présenter à nouveau, mais il a à plusieurs reprises taquiné la perspective en prédisant qu’un républicain récupérerait la Maison Blanche en 2024.

«Et je me demande qui ce sera», proposa-t-il. «Qui, qui, qui sera-ce? Je me demande. »

Cependant, on ne sait toujours pas combien il y aurait d’appétit pour un autre mandat de Trump, même dans la salle de partisans fidèles.

Le sondage annuel non scientifique de la conférence auprès d’un peu plus de 1000 participants a révélé que 97% approuvaient le travail de Trump en tant que président. Mais ils étaient beaucoup plus ambigus lorsqu’on leur a demandé s’il devait se présenter à nouveau, avec seulement 68% d’entre eux disant qu’il devrait le faire.

Si la primaire de 2024 avait lieu aujourd’hui et que Trump était dans la course, seuls 55% ont déclaré qu’ils voteraient pour lui, suivis du gouverneur de Floride Ron DeSantis à 21%. Sans Trump sur le terrain, DeSantis a recueilli 43% de soutien, suivi de 8% pour le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem et de 7% chacun pour l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et le sénateur du Texas Ted Cruz.

Bien qu’il n’ait plus son mégaphone sur les réseaux sociaux après avoir été exclu de Twitter et Facebook, Trump était revenu à la vie publique avant même le discours. Il a appelé les médias conservateurs après la mort de la star de la radio Rush Limbaugh et a publié des déclarations, dont une a critiqué Mitch McConnell après que le chef républicain du Sénat ait excorié Trump pour avoir incité à l’émeute du Capitole. McConnell a depuis déclaré qu’il soutiendrait «absolument» Trump s’il était le candidat du GOP en 2024.

Dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, Trump a également rencontré discrètement des assistants et des hauts dirigeants du parti alors qu’il construisait son opération politique post-présidentielle. Bien qu’il ait déjà soutenu plusieurs candidats pro-Trump, dont un défiant un partisan de la destitution, les assistants ont travaillé la semaine dernière pour développer des repères pour ceux qui recherchent son approbation afin de s’assurer que les candidats sont sérieux et ont mis en place une politique et une collecte de fonds à part entière. organisations avant qu’il ne s’implique.

Ils prévoient également un nouveau super PAC qui pourrait lever des sommes illimitées, bien qu’un assistant ait averti qu’ils décidaient toujours de créer une nouvelle entité ou de réutiliser un super PAC America First existant.

Trump a fait allusion à l’effort dimanche, exprimant son engagement à aider les républicains élus et appelant les participants à le rejoindre.

« Je me tiens devant vous aujourd’hui pour déclarer que l’incroyable voyage que nous avons commencé ensemble … est loin d’être terminé », a-t-il déclaré.