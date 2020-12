Le président Trump a convoqué la conférence Turning Point USA de Charlie Kirk au son d’une foule bruyante et a appelé le ministère de la Justice à « intensifier » et à travailler pour renverser le résultat de l’élection présidentielle de novembre.

Le militant conservateur Charlie Kirk s’adressait aux foules rassemblées à West Palm Beach, en Floride, lorsqu’il a été soudainement interrompu par un membre de son équipe dans ce qui semblait être une pièce de théâtre pré-planifiée conçue pour exciter la jeune foule.

«Charlie, je suis vraiment désolé. Je sais que vous êtes au milieu d’un discours. Je ne te ferais jamais ça, mais ça ne peut pas attendre », a déclaré l’homme en se précipitant sur la scène. «C’est quelque chose que nous ne pouvons pas manquer.

Le militant conservateur Charlie Kirk, 27 ans, s’adressait à la foule rassemblée à West Palm Beach lors de la conférence Turning Point USA

Lors de son discours, un homme a couru des coulisses pour remettre un téléphone à Kirk

Kirk demande simplement: «Bonjour? Qui est là?’ La voix retentissante du président Trump pourrait être entendue

«Salut Charlie, comment vas-tu? fit la voix du président haut et fort.

La foule a éclaté d’acclamations et de cris en entendant la voix du président.

« Cela ressemble à une grande foule de belles personnes », a déclaré le président.

Le sixième sommet annuel d’action étudiant Turning Point USA 2020 de l’activiste conservateur de 27 ans, qui a débuté samedi, est actuellement en cours à West Palm Beach, en Floride.

Au cours de l’appel téléphonique, Trump a insisté sur le fait qu’il avait remporté l’élection dans un « glissement de terrain » avec des centaines de milliers de bulletins de vote « retirés » du décompte.

« Monsieur le Président, nous vous soutenons et c’est une grande surprise de la part de milliers et de milliers d’étudiants, merci de vous battre pour notre pays », a déclaré Kirk à Trump lors de l’appel.

Les membres de Turning Point applaudissent comme s’ils voyaient les Beatles en 1964 alors que Trump tique ses mensonges familiers sur la fraude électorale et dit: « Nous avons besoin du soutien, comme, du ministère de la Justice, et d’autres personnes doivent enfin intervenir. » « 4 ans de plus! » ils chantent en réponse. pic.twitter.com/3ou8NpnHye – Aaron Rupar (@atrupar) 21 décembre 2020

La conférence, à laquelle ont participé environ 4000 conservateurs, principalement des étudiants âgés de 15 à 25 ans, vise à fournir une formation à l’activisme et au leadership, en plus de la mise en réseau avec des personnes comme Donald Trump Jr., le sénateur Ted Cruz, Rudy Guiliani, Laura Ingraham et Kirk lui-même.

«Nous avons 4 000 étudiants ici à notre sommet d’action étudiante. Merci d’avoir appelé. Kirk a répondu. «Au fait, nous vous soutenons à 100% – à 100%. il a rassuré Trump.

«Charlie, je sais que tu le fais», a répondu Trump. ‘Je sais cela. Charlie j’apprécie tout le monde là-bas. Nous nous battons vraiment pour le pays parce que nous avons remporté cette élection dans un glissement de terrain. Ils ont déposé des centaines de milliers de bulletins de vote dans chaque État. Nous avons besoin d’un parti qui va se battre et nous avons de très bons membres du Congrès qui le font. Nous avons de grands combattants.

« Mais nous avons gagné cela dans un glissement de terrain, ils le savent et nous avons besoin du soutien, comme, du ministère de la Justice, et d’autres personnes doivent enfin intervenir. Mais je veux juste te remercier Charlie pour ton soutien. On apprécie ça.’

Cela a conduit la foule à chanter encore et encore «Quatre ans de plus».

Les commentateurs conservateurs n’ont pas tardé à critiquer Turning Point USA de Charlie Kirk pour une cascade dans laquelle des « Bang Girls » ont tiré de l’argent d’un canon sur le public de la conférence.

Le public a été vu en train de récupérer de l’argent lors d’un discours de 25 minutes du PDG de Bang Energy, qui a parrainé la conférence.

Plus tôt lundi, les conservateurs ont fustigé la conférence de Kirk pour une cascade dans laquelle des femmes en vêtements moulants ont tiré de l’argent sur des étudiants avec un canon.

Cependant, ce n’est pas ce qui a été dit lors de la conférence, censé lutter contre le socialisme, qui a attiré la colère des conservateurs à travers les États-Unis, mais l’une des cascades qui a été réalisée dimanche soir.

À un moment de la soirée, le commanditaire de la conférence, Bang Energy, a été filmé sur une vidéo faisant vibrer la foule en demandant aux soi-disant Bang Girls – vêtues de leggings et de débardeurs portant le ventre – d’arroser le public enthousiaste avec de l’argent d’un canon à argent installé sur La scène.

‘Folks, nous essayons d’obtenir cette chose [money cannon] », a déclaré Jack Owoc, PDG de Bang Energy, dans une vidéo obtenue par Mediaite.

Alors que l’argent vole au-dessus de la foule extatique de jeunes adultes – au moins certains d’entre eux portaient des masques faciaux, mais pas de distance sociale – ils ont crié et se sont précipités pour récupérer l’argent.

Le public avait plu sur la tête tout au long de ce que Mediaite a décrit comme un « argumentaire de vente de 25 minutes », au cours duquel Owoc, un partisan du président Trump, a exhorté les participants à acheter ses boissons pour sportifs.

Les conservateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour condamner Turning Point USA pour le coup de l’argent gratuit

Un autre tweeter a demandé à l’organisation sœur de Turning Point USA, le Falkirk Center for Fiath and Liberty, si elle pouvait « s’il vous plaît émettre des conseils » sur « ce que vous pensez des strip-teaseuses qui tirent de l’argent aux enfants. La débauche n’est pas exactement le christianisme.

Une fois que la vidéo du coup a frappé les médias sociaux, les conservateurs ont rapidement condamné TPUSA.

« Je veux juste exploser sur à quel point c’est embarrassant et pathétique, mais la plupart d’entre vous savent ce que je ressens à propos de TPUSA, alors utilisez votre imagination », l’éminent conservateur Curtis Houck tweeté.

«Rien ne dit adorer Jésus et la nécessité de vivre la Parole à la même conférence où vous tirez un canon d’argent avec des filles Bang.

Houck, qui a noté qu’il était membre de la section républicaine du Collège pendant qu’il était étudiant, a ajouté: « C’est ce que nous sommes censés croire est l’avenir du mouvement conservateur et du Parti républicain? Il n’y a pas de marge de manœuvre pour expliquer cela ou dire que c’est sorti de son contexte. Ne parlez pas de Jésus, de la foi et de la famille, puis tirez cette merde.

Le PDG de Bang Energy, Jack Owoc, est photographié à la conférence Turning Point (à gauche) et sur une photo promotionnelle (à droite). Owoc est un partisan de Trump

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre les Bang Girls tirant de l’argent dans la foule (à gauche). De jeunes conservateurs ont été montrés applaudissant dans la foule (à droite)

Charlie Kirk, 27 ans, a exprimé son mépris pour le socialisme, mais n’a pas encore commenté le fait que l’argent a été distribué gratuitement lors de la conférence

Le chroniqueur conservateur Todd Starnes, quant à lui, tweeté: ‘Oh wow. Je pensais que c’était une sorte de boîte de nuit de Vegas. C’est vraiment arrivé lors d’une conférence conservatrice pour adolescents?

« Je n’ai rien de bon à dire sur une organisation de plusieurs millions de dollars qui approuve ses sponsors pour que les jeunes conservateurs ressemblent à des libéraux mendiants », l’animateur de radio conservateur Wayne Dupree tweeté. «Personne ne veut rien dire. Personne ne veut ouvrir la bouche mais vous appellerez l’autre côté. C’est malade!

Le conservateur pro-Trump Ian Miles Cheong a écrit, ‘Idiocracy’ – faisant référence à la comédie culte de science-fiction Mike Judge de 2006 du même nom – tout en retweetant une vidéo des Bang Girls.

«Rien ne dit« conservatisme! » comme transformer votre conférence en un club de strip-tease limite », a tweeté le journaliste conservateur Alec Sears.

En réponse aux tweets commentant que les canons à argent sont souvent utilisés lors d’événements sportifs et de divertissement, Sears a écrit: « Je me fiche de ce que fait l’industrie du divertissement. Je me soucie du conservatisme. Veuillez expliquer ce que les modèles et l’argent ont à voir avec un gouvernement limité. et sens politique?

Les conservateurs généraux n’ont pas tardé à remettre en question la décision de tirer un canon à argent lors de l’événement également.

« Charlie Kirk déteste le socialisme, mais tire un canon d’argent lors de son étrange conférence. Intéressant », a écrit sur tweeter.

Kirk n’a pas encore abordé le canon à argent ou l’acte de donner de l’argent gratuit aux participants à la conférence TPUSA.

Kirk, un expert régulier de Pro-Trump Fox News, n’a cependant fait aucun doute sur son dégoût pour le socialisme au fil des ans depuis qu’il est devenu célèbre, après avoir écrit un essai de Breitbart sur les préjugés libéraux supposés dans les manuels du secondaire alors qu’il était lycéen. en 2012.

Il a cofondé Turning Point USA – un groupe de droite qui défend les principes conservateurs dans les lycées, les collèges et les universités – la même année et a continué à jouer un rôle dans la campagne présidentielle de Trump en 2016.

Kirk a récemment été critiqué pour avoir diffusé de fausses informations et des théories du complot sur les coronavirus, affirmant notamment que l’OMS avait dissimulé des informations sur la pandémie et affirmant qu’il avait été prouvé que l’hydroxychloroquine traitait le virus, ce qui n’a pas été le cas.

La station balnéaire de Trump à Mar-a-Lago a accueilli vendredi un ballon en cravate noire emballé, sans masque, pour lancer la conférence Turning Point USA.

Parmi les participants figuraient Kayleigh McEnany, Roger Stone, le PDG de MyPillow Michael Lindell, Laura Ingraham, le membre du Congrès de Floride Matt Gaetz, le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem, le sénateur du Kentucky Rand Paul et le porte-parole de la campagne Trump, Hogan Gidley, selon des images publiées sur les médias sociaux.

Les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent une salle de bal bondée à Mar-a-Lago avec nary un masque facial en vue, bien que les responsables du comté de Palm Beach aient prolongé une ordonnance rendant obligatoire le port de couvre-chefs dans tous les commerces, établissements et espaces publics.

Selon le groupe, deux billets pour le dîner de financement coûtaient 10 000 $ et le gala était complet.

Trump semble généralement parler au groupe en personne, mais il semble que cette année, un coup de téléphone devra suffire.