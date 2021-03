Trump appelle à démanteler Big Tech, affirme que l’échec de la restauration de la liberté d’expression condamnerait le Parti républicain

L’ancien président Donald Trump a appelé à démanteler les entreprises technologiques géantes et à supprimer leurs protections en matière de responsabilité en vertu de l’article 230. Il a fait valoir que la Big Tech coupe les voix conservatrices comme la sienne.

« Le moment est venu de briser les monopoles de la Big Tech et de rétablir une concurrence loyale », Trump a déclaré dimanche lors de la conférence CPAC à Orlando. « Les républicains, les conservateurs doivent ouvrir nos plates-formes et abroger les garanties de responsabilité de l’article 230 », il ajouta.

Alors que dans le passé, le public avait la possibilité d’entendre les deux côtés de l’argument avant de prendre une décision éclairée, la censure de la grande technologie ciblait de manière disproportionnée les conservateurs, les privant du droit d’être entendus, a fait valoir Trump.

Vous gagneriez, vous perdriez … Mais maintenant, il n’y a pas de débat, car ils refusent même de permettre à notre camp de parler ou de se faire entendre

Si le pouvoir de la grande technologie ne peut pas être limité immédiatement au niveau fédéral, Trump a exhorté « chaque État de l’union où nous avons les votes » à « punir Big Tech avec des sanctions majeures chaque fois qu’ils font taire les voix conservatrices. » Il a noté que le Texas et la Floride «Font ça» déjà.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a défendu un projet de loi visant à freiner les entreprises de technologie en permettant aux utilisateurs d’apporter un « cause de l’action » contre les plates-formes violant la loi de Floride. Le projet de loi, s’il devient loi, empêcherait les plates-formes de modifier rapidement leur politique et de l’appliquer de manière sélective contre les utilisateurs. En vertu de la loi, les consommateurs auraient le droit de « se désengager » à partir d’algorithmes qui occultent certaines informations. «Au fur et à mesure que ces entreprises se sont développées et que leur influence s’est élargie, les grandes technologies ont fini par ressembler de plus en plus à leur grand frère au fil des jours,» DeSantis a déclaré, en exprimant son soutien au projet de loi au début de février.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, plus tôt ce mois-ci annoncé son bureau travaillait sur un projet de loi pour « Empêcher les fournisseurs de médias sociaux comme Facebook et Twitter d’annuler les discours conservateurs. » Le projet de loi donnerait à l’État plus de poids pour réglementer les entreprises de médias sociaux et autoriserait les Texans, arrachés aux plates-formes de médias sociaux à des opinions politiques ou religieuses, le droit de poursuivre Twitter et Facebook en justice.

Trump a fait ses commentaires sur les géants de la Silicon Valley et la censure des voix conservatrices – y compris ses propres comptes sur les réseaux sociaux – après avoir appelé à des réformes pour garantir «des élections justes, honnêtes et sûres». Par exemple, a-t-il dit, les États-Unis doivent mettre fin au vote par correspondance de masse, exiger l’identification des électeurs, vérifier que chaque électeur est un citoyen légal et assurer la protection de la chaîne de possession pour tous les bulletins de vote.

« Toutes les mesures d’intégrité électorale dans le monde ne signifieront rien si nous n’avons pas la liberté d’expression », il a souligné.

