WEST PALM BEACH, Floride – Le président Donald Trump a signé dimanche un paquet de secours pour le COVID-19 de 900 milliards de dollars, malgré un message vidéo inhabituel qu’il a publié sur les médias sociaux la semaine dernière qualifiant la législation bipartite de « honte ».

Après des semaines de négociations et de votes d’approbation bipartis à la Chambre et au Sénat, Trump a critiqué mardi de manière inattendue la législation de relance COVID, mais s’est abstenu de dire qu’il y opposerait son veto. Le message a bouleversé Washington, a suscité une condamnation bipartite et a menacé de mettre fin à une année chaotique avec la fermeture du gouvernement.

Le projet de loi, qui était associé à une mesure de dépenses de 1,4 billion de dollars pour maintenir le gouvernement en marche jusqu’en septembre. Sans le projet de loi, le financement du gouvernement devait s’épuiser lundi à minuit.

Le programme de secours fournit jusqu’à 600 $ en chèques de relance directs à des millions d’Américains et étend les allocations de chômage, ainsi qu’un programme destiné à aider les petites entreprises à conserver leurs employés pendant la pandémie de coronavirus.

Le différend entre Trump et les législateurs est survenu alors que la pandémie de coronavirus poursuit sa marche hivernale à travers les États-Unis, augmentant considérablement les infections et les décès. Un nombre croissant de républicains ont fait valoir que Trump devrait signer le projet de loi.

« Vous n’obtenez pas tout ce que vous voulez, même si vous êtes président des États-Unis », a déclaré le sénateur Pat Toomey, R-Pa., « Fox News Sunday ». Toomey a déclaré que si Trump ne signait pas la mesure, on se souviendrait de lui « pour le chaos, la misère et le comportement erratique ».

En expliquant sa décision de ne pas signer immédiatement la mesure, Trump a déclaré qu’il souhaitait qu’elle comprenne 2000 dollars de paiements directs aux particuliers plutôt que les 600 dollars initialement convenus par l’administration et approuvés par le Congrès. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a adopté l’idée de paiements plus importants, mais les républicains étaient plus circonspects.

Plus:Trump exige des contrôles de relance plus importants dans le paquet de secours COVID-19 de 900 milliards de dollars

Plus:Paquet de secours COVID-19: chèques de relance de 600 $, prime de chômage de 300 $

Trump avait initialement diffusé une longue liste de griefs au sujet de la législation, dont beaucoup concernaient les dispositions de financement du gouvernement et non le stimulus lui-même. Le président, par exemple, a critiqué les dispositions de routine telles que l’aide étrangère et le financement des musées qui font partie du projet de loi de financement plus large du gouvernement.

Dimanche soir, Trump a indiqué un ton différent sur le projet de loi mais n’a offert aucun détail.

«Bonne nouvelle sur Covid Relief Bill», a-t-il posté sur Twitter. « Information à suivre! »

Si Trump avait opposé son veto au projet de loi, le Congrès pourrait annuler avec des voix à la majorité des deux tiers. La mesure a traversé la Chambre 359-53 et au Sénat par 92-6.

La dernière série de mesures de relance – la cinquième adoptée par le Congrès depuis le début de la pandémie il y a près d’un an – était le résultat d’intenses négociations ces derniers jours alors que les législateurs et leur personnel travaillaient à un compromis qui a suscité des critiques de l’extrême droite pour son coût de l’extrême gauche qui a dit qu’il n’allait pas assez loin pour aider les Américains.