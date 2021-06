Trump annonce une visite surprise à la frontière mexicaine «décimée» ce MOIS alors qu’il critique Biden pour une «catastrophe non atténuée»

DONALD Trump a déclaré qu’il avait accepté une invitation à visiter la frontière sud « décimée » du pays à la fin du mois.

L’ancien président a également critiqué l’administration de Joe Biden et sa réponse à la situation frontalière dans un communiqué publié mardi.

Donald Trump se rendra à la frontière Crédit : AP

Trump a déclaré que la frontière était devenue une « zone de catastrophe non atténuée »

« J’ai accepté l’invitation du gouverneur du Texas Greg Abbott à se joindre à lui pour une visite officielle à la frontière sud décimée de nos nations le mercredi 30 juin 2021 », indique le communiqué.

« L’administration Biden a hérité de moi la frontière la plus solide, la plus sûre et la plus sécurisée de l’histoire des États-Unis et en quelques semaines à peine, elle l’a transformée en la pire crise frontalière de l’histoire des États-Unis.

« C’est une zone sinistrée sans atténuation », a-t-il poursuivi.

L’ancien président a déclaré que les États-Unis étaient passés d’une « sécurité frontalière qui faisait l’envie du monde » à une « frontière sans loi » qui fait pitié dans le monde entier.

Il a ensuite critiqué Biden et Harris pour ne pas avoir visité la frontière sud ou les « héros de l’ICE risquant leur vie pour défendre notre nation à un moment où la Maison Blanche fait tout son possible pour rendre leur travail totalement impossible ».